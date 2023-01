Últimas noticias de la guerra de Rusia en Ucrania del 8 de enero: más de 400 niños han muerto desde que comenzó la guerra

Imágenes de misa navideña rusa, en medio de su guerra en Ucrania 0:48

(CNN) -- Más de 400 niños han muerto y cientos han resultados heridos desde el comienzo de la guerra en Ucrania, según el ministro de Defensa del país, Oleksii Reznikov.

En Járkiv y Donetsk se produjeron una serie de ataques durante el alto el fuego de 36 horas que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, propuso para conmemorar la Navidad ortodoxa de Rusia y Ucrania.

Un civil murió como resultado de los ataques en Donetsk este sábado durante o poco después del alto al fuego ruso, informó el subjefe de la Oficina del Presidente de Ucrania.

Estas son las noticias más recientes de la guerra de Rusia en Ucrania del 8 de enero de 2023:

Más de 400 niños han muerto en la guerra

Al menos 453 niños han muerto y al menos 877 han resultado heridos desde el comienzo de la guerra en Ucrania, dijo este sábado el ministro de Defensa del país, Oleksii Reznikov.

“Desde el 24 de febrero de 2022 [Rusia] ha matado a 453 niños [ucranianos] y herido a 877”, afirmó Reznikov en una publicación de Twitter. "Sin embargo, las cifras reales son mucho más altas. Rusia ha cometido crímenes de guerra y no tiene planes de detenerse. #tribunal4russia", dijo.

El reporte se produce después de que UNICEF advirtiera el mes pasado que los ataques por parte de Rusia contra infraestructura crítica en Ucrania han puesto la salud física y mental de "casi todos los niños" en el país "en un riesgo desesperado".

“Millones de niños se enfrentan a un invierno sombrío acurrucados en el frío y la oscuridad, con poca idea de cómo o cuándo puede llegar el respiro”, dijo la Directora Ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell.

“Más allá de las amenazas inmediatas que traen las condiciones de congelación, los niños también se ven privados de la capacidad de aprender o mantenerse en contacto con amigos y familiares, lo que pone en grave riesgo tanto su salud física como mental”.

Es posible que las instalaciones de salud dañadas no puedan brindar servicios críticos, mientras que los sistemas de agua que funcionan mal "aumentan los riesgos ya extremadamente altos de neumonía, influenza estacional, enfermedades transmitidas por el agua y covid-19", dijo UNICEF.

El alto al fuego declarado por Rusia termina sin tregua y en violencia

El alto al fuego declarado por Rusia terminó sin cesar la violencia mientras Rusia lanzó dos ataques con misiles en la región de Járkiv la noche de este sábado.

El ataque resultó en la muerte de un civil, confirmó este domingo el jefe de la administración militar regional, Oleh Syniehubov, en una publicación de Telegram.

Se suponía que el alto al fuego duraría 36 horas desde el mediodía, hora de Moscú, de este viernes (4 a.m. ET) hasta la medianoche, hora local del sábado (4 p.m. ET).

“Anoche, el enemigo lanzó dos ataques con misiles en la ciudad de Merefa, región de Járkiv. Una instalación industrial civil resultó dañada. Infortunadamente, un civil de 50 años murió. Además, el enemigo bombardeó la aldea de Starytsia en el distrito de Chuhuiv y la aldea de Dvorichna en el distrito de Kupiansk durante el día”, dijo Syniehubov.

“En Dvorichna, una casa residencial privada y el edificio de la unidad del Servicio de Emergencia del Estado fueron atacados por el enemigo. También resultaron dañados 2 camiones cisterna y un vehículo operativo de los bomberos. No hubo víctimas”, agregó.

Los ataques siguen a una serie de agresiones en medio del alto al fuego de 36 horas que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, propuso el viernes para conmemorar la Navidad ortodoxa de Rusia y Ucrania.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, rechazó la propuesta de alto al fuego como "una fachada" utilizada por los rusos para reabastecerse y detener los avances ucranianos en la región oriental de Donbás.

Muere un civil en Donetsk durante o poco después del alto al fuego declarado por Rusia

Un civil murió este sábado en la región de Donetsk durante o poco después de un alto al fuego ruso de 36 horas para conmemorar la Navidad ortodoxa, según Kyrylo Tymoshenko, subjefe de la Oficina del Presidente de Ucrania. No está claro exactamente dónde o cómo mataron a la persona.

Pavlo Kyrylenko, jefe de la administración militar de la región de Donetsk, había confirmado anteriormente que las fuerzas rusas habían lanzado siete ataques con misiles en Kramatorsk y dos en la ciudad de Kostyantynivka después de las 11 p.m. hora local (4 p.m. ET), solo minutos después de que terminara el alto al fuego.

El equipo de CNN en Kramatorsk informó haber escuchado siete explosiones. Un nuevo video tomado por CNN este domingo muestra un enorme cráter dejado en la calle cerca de algunos garajes. Se encontró un segundo cráter afuera de la entrada principal de una escuela secundaria que provocó que las ventanas explotaran. Nadie salió herido. No había señales de presencia militar ucraniana en ninguno de los sitios.

Kyrylenko dijo en Telegram que los ataques en Kramatorsk dañaron una institución educativa y una instalación industrial, y que un área industrial en Kostyantynivka también sufrió daños.

Se sabía que al menos tres civiles habían muerto durante el alto al fuego, dos en Bajmut y uno en la región de Járkiv.