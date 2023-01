Concierto de BTS 'Yet To Come' en cines: fecha, entradas, preventa y horarios

Conoce cómo sería el K-pop en 2023 sin la banda surcoreana BTS 3:55

(CNN Español) -- ¡Atención, ARMY! Una nueva experiencia de BTS en cines llegará en febrero y este martes es el día más importante si quieres conseguir entradas.

"BTS: Yet To Come in Cinemas" es una reedición adaptada para el cine del concierto de octubre de 2022 llamado "BTS Yet To Come in Busan", el último que dio la banda de k-pop surcoreana antes de que Jin, su miembro más antiguo, comenzara su servicio militar obligatorio en diciembre.

De acuerdo con la página oficial de la presentación, la preventa en cines a nivel mundial comienza los siguientes días:

Martes 10 de enero : 7 pm tiempo del este (ET) y 4 pm tiempo del pacífico (PT)

: 7 pm tiempo del este (ET) y 4 pm tiempo del pacífico (PT) Miércoles 11 de enero: 12 am tiempo medio de Greenwich (GMT), 1 am tiempo central europeo (CET) y 9 am hora estándar de Corea (KST)

El concierto que estará en cines fue el que BTS dio en la ciudad de Busan, en Corea del Sur, el pasado 15 de octubre. La banda decidió reunirse y hacer este show gratuito para apoyar la candidatura del país para albergar la Expo Mundial 2030.

Se trató del primer gran concierto de BTS desde que sus integrantes anunciaron en junio una pausa en sus actividades como grupo para centrarse en proyectos solistas.

La pausa de sus actividades como grupo (que se estima que vuelvan a la normalidad hasta 2025), sumado al servicio militar que Jin prestará por año y medio, nos indica que el concierto en cines puede ser una de las últimas oportunidades que tendrán los ARMY en mucho tiempo para ver a la banda de Corea del Sur.

¿Cuándo podrás ver "BTS: Yet To Come in Cinemas"?

La página oficial señala que la presentación estará en cines de todo el mundo a partir del 1 de febrero y hasta el 4 o 5 del mismo mes (esto depende de los horarios de cada país).

Para saber dónde comprar tus entradas, a continuación te damos información de cuatro países: México, Argentina, Colombia y Estados Unidos.

¿Qué cines tendrán este concierto de BTS?

México

La cadena Cinépolis será la encargada de llevar el concierto "BTS: Yet To Come in Cinemas" a los ARMY mexicanos.

La preventa a nivel nacional comienza este martes a las 6 p.m. (tiempo de la Ciudad de México), anunció Cinépolis en su cuenta de Twitter.

Te recomendamos estar pendiente de las redes sociales y del sitio web de la cadena.

El concierto estará en cines del 1 al 4 de febrero en este país.

Argentina

En Argentina, podrás ver el concierto en Cinépolis o Cinemark Hoyts. Aunque la hora de preventa oficial aún no llega, ya se pueden comprar entradas en ambas cadenas.

Para ver los horarios disponibles y los complejos donde se exhibirá "BTS: Yet To Come in Cinemas" en Cinépolis, da clic aquí.

En tanto, para ver la disponibilidad en Cinemark Hoyts, da clic aquí.

El concierto estará en cines del 1 al 4 de febrero en este país.

Colombia

Como en el caso anterior, el concierto de BTS estará en Cinépolis y Cinemark en Colombia. Al entrar en el sitio web de estas cadenas, se puede ver que las preventas ya están habilitadas.

Elige tu ciudad, cine y horario para Cinépolis al dar clic aquí.

Si prefieres Cinemark, da clic aquí.

Asimismo, la presentación de BTS también se proyectará en Cine Colombia.

El concierto estará en cines del 1 al 4 de febrero en este país.

Estados Unidos

Los ARMY estadounidenses podrán ver el concierto de BTS en AMC Theatres o en Regal Cinemas.

En AMC, donde estará disponible del 1 al 5 de febrero, puedes comprar en preventa aquí.

Mientras que en Regal, que la exhibirá del 1 al 4 de febrero, las entradas en preventa aquí.

Con información de Brad Lendon y Yoonjung Seo, de CNN, y de Reuters*