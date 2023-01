EXCLUSIVA | En la oficina privada de Biden se encontraron materiales de Inteligencia sobre Ucrania, Irán y Reino Unido, según fuente

Hallan documentos clasificados de la época de Biden como vicepresidente 2:26

(CNN) -- Entre los documentos clasificados de la época de Joe Biden como vicepresidente descubiertos en un despacho privado el pasado otoño hay memorandos de los servicios de Inteligencia estadounidenses y materiales informativos que trataban temas como Ucrania, Irán y el Reino Unido, según una fuente familiarizada con el asunto.

Un total de 10 documentos con marcas de confidencialidad fueron encontrados el año pasado en el despacho académico privado de Biden y estaban fechados entre 2013 y 2016, según la fuente.

Las cajas con estos registros clasificados también contenían documentos personales de la familia Biden, incluido material sobre los preparativos del funeral de Beau Biden, dijo la fuente a CNN.

El secretario de Justicia de EE.UU., Merrick Garland, asignó al fiscal de EE.UU. en Chicago, un remanente del gobierno de Trump, para investigar el asunto, informó previamente CNN. Garland tomó esta medida tras recibir una remisión de la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA por sus siglas en inglés).

Los documentos fueron descubiertos el 2 de noviembre, apenas seis días antes de las elecciones intermedias, pero el asunto no tomó estado público hasta este lunes.

publicidad

La fuente dijo a CNN que un abogado personal de Biden estaba cerrando la oficina del centro de la ciudad de Washington que Biden utilizaba como parte de su trabajo con la Universidad de Pensilvania. El abogado vio un sobre con marcas que indicaban que eran documentos personales del exvicepresidente, abrió el sobre y se dio cuenta de que dentro había documentos clasificados. El abogado cerró el sobre y llamó al NARA, dijo la fuente.

Tras ponerse en contacto con el NARA, el equipo de Biden entregó varias cajas por precaución, a pesar de que muchas de ellas contenían material personal, dijo la fuente.

Departamento de Justicia debe decidir cómo proceder

Lausch Jr ya completó la parte inicial de su investigación, dijo a CNN una fuente familiarizada con su trabajo, y proporcionó sus conclusiones preliminares a Garland.

Eso significa que Garland se enfrenta ahora a una decisión crítica sobre cómo proceder, incluyendo si se debe abrir una investigación penal en toda regla o no. Garland también participó personalmente en algunas de las decisiones clave relacionadas con la investigación de los documentos de Trump y la decisión de enviar al FBI a registrar Mar-a-Lago.

Garland decidió que Lausch llevara a cabo la investigación de los documentos de Biden porque es uno de los dos fiscales estadounidenses nombrados por Trump que quedan, y para evitar la apariencia de conflicto de intereses porque no fue nombrado por Biden, dijeron personas informadas sobre el asunto.

Lausch fue uno de los pocos funcionarios de la era Trump a los que no se les pidió que dimitieran tras la toma de posesión de Biden en 2021, y los dos senadores demócratas de Illinois apoyaron la decisión de mantenerlo en su puesto, en parte porque se estaba encargando de la investigación políticamente sensible de Michael Madigan, el ex presidente de la Cámara de Illinois acusado de corrupción.