La diversidad y las minorías, los grandes ganadores de los Globo de Oro 2023: estos fueron los momentos más destacados

(CNN Español) –– Después de años de polémicas, ganó la diversidad en la edición número 80 de los Globo de Oro. Y lo hizo durante el regreso triunfal de la ceremonia de premiación a la pantalla chica estadounidense, luego de que en el 2022 se realizara silenciosamente.

Entre los ganadores destacaron actores y actrices de raza negra, dos asiáticos, dos producciones latinas, un compositor de la India, entre otros.

El anfitrión de la noche, Jerome Carmichael, empezó la ceremonia contando cómo aseguró este rol. Como el comediante que es, no fue tímido en lanzar dardos a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood por la polémica sobre la falta de diversidad.

“Soy su presentador y les diré por qué… Porque soy negro”, dijo Carmichael.

El comediante también criticó a la asociación por lo que dijo era la falta de miembros de raza negra antes de la muerte de George Floyd, en 2020, la cual desató una serie de protestas en todo Estados Unidos.

México y Argentina brillan en los Globo de Oro

Dos de los galardones se quedaron en Latinoamérica. La mejor película animada fue la visión de Guillermo del Toro de “Pinocho”, una historia que el director mexicano dijo que ha querido hacer desde que era pequeño.

"Lo que más me alegra es estar acá con ustedes en persona", sostuvo del Toro. "Algunos de nosotros estamos borrachos, ¿qué mejor que eso?", bromeó.

Citando lo que dijo que fue un gran año para la animación, el director mencionó que este tipo de producciones no son solo para niños. "No es para niños, pero los niños pueden verla si se les explica", añadió.

“Argentina, 1985” se llevó el Globo de Oro a la mejor cinta extranjera. La película está inspirada en la labor de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, quienes a finales de 1985 llevaron a juicio a los militares que encabezaron la dictadura militar más sangrienta de la historia de Argentina.

"Para toda la gente de Argentina, después del campeonato del mundo, esto es una gran alegría. Los quiero", dijo el actor Ricardo Darín, uno de los protagonistas, mientras sonaba la música con la que cortaban su discurso en español.

Quizás un desliz de la ceremonia fue el corto tiempo, comparado con otros discursos, que la producción otorgó para que los argentinos agradecieran su galardón.

Las minorías, lo destacado de los Globo de Oro 2023

Una de las que no permitió que el piano le robara atención a su discurso fue la actriz Michelle Yeoh, quien ganó el premio a la mejor actriz en un musical o comedia. Yeoh habló de cómo el envejecer reduce las oportunidades para las mujeres en Hollywood a la hora de obtener papeles.

“A medida que pasa el tiempo –cumplí 60 años el año pasado– y creo que todas ustedes, mujeres, entienden esto, a medida que los días, los años, los números aumentan, las oportunidades también se reducen. Entonces llegó el mejor regalo: Everything, Everywhere All at Once", dijo la actriz.

También agradeció a sus directores Daniel Kwan y Daniel Scheinert, por atreverse a escribir la historia de una inmigrante.

“Esta película para mí fue un gran homenaje a tantas mujeres como las que nos rodean, que a veces son invisibles, a las que damos por sentadas”, dijo. “Hay tantas cosas con las que se pueden relacionar, y todo porque estaban persiguiendo el sueño americano”.

Un reconocimiento para la comunidad LGBTQ

El productor Ryan Murphy recibió el premio Carol Burnett y habló de la representación LGBTQ en Hollywood. Y lo hizo dándole la oportunidad a MJ Rodríguez, la primera actriz transgénero en ganar un Globo de Oro, en recibir la ovación que no tuvo en 2022, porque los premios no se transmitieron por televisión.

Para demostrar el impacto de la representación, Murphy habló de las vidas y carreras de Billy Porter, Niecy Nash, Matt Boomer y Jeremy Pope, a quienes, cuenta el productor, en alguna oportunidad les dijeron que no podían llegar a ser quienes son por su identidad sexual.

“He dedicado gran parte de mi discurso a estos actores maravillosos con los que he trabajado para demostrar la fe y el progreso. Cuando era joven en la década de 1970, viendo en casa el Carol Burnett Show, yo nunca, nunca vi a una persona como yo recibir un premio o teniendo un papel en un programa de televisión. Es difícil ser un niño [de la comunidad] LGBTQ en Estados Unidos, y en realidad, en todo el mundo, en ese momento y ahora. Y tengo unas palabras para ti, Florida… Te dicen frecuentemente que no te convertirás en nadie, tienes que apagar tu luz para sobrevivir. Pero para esos niños viendo esta noche, les doy a MJ, a Billy, a Niecy, Matt y Jeremy como ejemplo de lo que es posible”, dijo Murphy entre aplausos.

“El Premio Carol Burnett se creó en 2018 para honrar la excelencia en la televisión. El premio se entregó por primera vez en la 76ª edición de los Globo de Oro, el 6 de enero de 2019”, según la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.