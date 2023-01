El nuevo empaque de M&M's "de mujeres" desata todo un revuelo

La familia de chocolates M&M estrena un nuevo personaje: ¿quién es? 0:52

Nueva York (CNN) -- M&M's hizo una declaración con su nuevo empaque, que presenta únicamente personajes mujeres, incluyendo a Purple, su nueva integrante. Lo que volvió a poner a la compañía en el centro de la polémica de la guerra cultural.



Mars, el fabricante de dulces, anunció que la edición limitada del empaque solo incluirá a Purple, Brown y Green, el trío de personajes "mujeres", que aparecen al revés en el empaque para "celebrar a las mujeres de todo el mundo que están cambiando el statu quo". Los dulces con los nuevos empaques ya están a la venta.

Purple, la figura que se anunció el año pasado (y el primer personaje nuevo de M&M's en una década), es una M&M de cacahuate morado. Según la marca, es una cantante que renuncia a los tacones altos por las botas de cordones y tiene una personalidad extravagante y segura de sí misma.

"La marca M&M's tiene la misión de utilizar el poder de la diversión para crear conexiones con propósito, mientras trabajamos para crear un mundo en el que todos sientan que pertenecen a él", afirma Gabrielle Wesley, directora de marketing de Mars Wrigley North America, en un comunicado de prensa.

Los empaques vienen en tres opciones: chocolate con leche, mantequilla de cacahuate y cacahuate. Mars afirma que una parte de las ganancias se destinará a organizaciones que "apoyan a las mujeres", como She Is The Music y We Are Moving the Needle, organizaciones sin fines de lucro que apoyan a las mujeres en la industria musical.

El empaque "femenino" provocó rápidamente la indignación de la "guerra cultural" en las cadenas de noticias de derechas y en las redes sociales. Un presentador de Fox dijo que el empaque feminista envalentona a China.

"Si esto es lo que necesitas para validarte, un M&M del color que crees que se asocia con el feminismo, entonces estoy preocupada por ti", dijo la presentadora Martha MacCallum este lunes. "Creo que eso hace que China diga: 'Oh, bien, sigue centrándote en eso. Sigan centrándose en dar a la gente su propio color de M&M's mientras nos apoderamos de todos los yacimientos minerales del mundo entero'".

Un gráfico de un programa incluso describió a los dulces como "woke".

Cambios en M&M's

Además de añadir a Purple a la gama, M&M's ha introducido otros cambios en la marca de 82 años en los últimos meses, como retocar su logotipo y dar a sus seis personajes nuevos zapatos en un intento de modernizar su apariencia.

Green cambió las botas por las zapatillas deportivas. Brown lleva tacones más bajos y sensatos. Los zapatos de Red y Yellow tienen cordones. Los cordones de los zapatos de Orange ya no están desatados. Y los zapatos de Blue, aunque poco cambiados, se parecen a lo que Anton Vincent, presidente de Mars Wrigley North America, describió como "una versión mala de las Uggs".

Sin embargo, hubo una reacción exagerada a los nuevos zapatos de Green el año pasado.

Un artículo de opinión en el diario The Washington Post declaraba: "Los cambios de M&M's no son progresistas. Devuélvele las botas a Green". En un artículo con un titular provocativo, Rolling Stone describió el cambio como "nada más que tectónico". Miles de personas han firmado una petición para "mantener sexi al M&M verde".

Los cambios en personajes queridos pueden provocar una fuerte respuesta en las redes sociales. Cuando la conejita Lola cambió de aspecto para la nueva película de Space Jam, por ejemplo, los fans también se indignaron.

Jane Hwang, vicepresidenta mundial de M&M's, dijo anteriormente a CNN que la reacción al cambio de Green fue "sin precedentes".

"Estábamos increíblemente abrumados", añadió. "Ahora sabemos con certeza que M&M's es un icono cultural".

M&M's no tiene planes de restaurar el aspecto de Green. "Los personajes... evolucionan continuamente para reflejar los tiempos que vivimos", dijo Hwang, y añadió que la marca espera que los consumidores "conozcan a nuestros personajes por mucho más que su calzado".

-- Danielle Wiener-Bronner contribuyó con este reportaje.