Premios Globo de Oro 2023 en vivo: ganadores de los premios, nominados y más...

El comediante Jerrod Carmichael será el anfitrión de los Globo de Oro

Jerrod Carmichael será el anfitrión de los Globo de Oro 2023.

Carmichael saltó a la fama en la película de comedia "Neighbors", de 2014. Más tarde ese mismo año, lanzó su primer especial de comedia stand-up de HBO, "Love at the Store", dirigido por Spike Lee.

Recientemente hizo su debut como director en la cinta "On the Count of Three", la cual protagonizó, junto con Tiffany Haddish, J. B. Smoove, Lavell Crawford y Henry Winkler.

“Sus talentos cómicos han entretenido y emocionado al público al tiempo que brindan momentos que invitan a la reflexión que son tan importantes en los tiempos que vivimos”, dijo Helen Hoehne, presidenta de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. “Jerrod es el tipo especial de talento que requiere este programa para dar inicio a la temporada de premios”.

La ceremonia de los premios Globo de Oro de este año vuelve al aire después de que el evento del año pasado no fuera televisado. NBC terminó temporalmente su relación de décadas en medio de crecientes cuestionamientos sobre la falta de diversidad y otros temas éticos de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood.

En septiembre, cuando se anunció que el programa regresaría a NBC, un comunicado de prensa en ese momento indicó que sería un acuerdo de un año.