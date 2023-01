La cumbre entre AMLO, Biden y Trudeau deja promesas en materia migratoria, económica y de seguridad fronteriza

AMLO y Biden: La integración económica de América 4:26

(CNN Español) -- Una cumbre trilateral entre Canadá, EE.UU. y México esta semana dejó varias promesas en la mesa para trabajar por una región más unida, de acuerdo con las declaraciones del primer ministro Justin Trudeau y los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador.

La cumbre de los llamados "Tres Amigos" —Estados Unidos, México y Canadá— es la segunda desde que Joe Biden llegó a la Presidencia de EE.UU. en 2021, pues durante el gobierno de su antecesor, Donald Trump, no se realizó ninguna cumbre tripartita y la última que se hizo fue en 2016.

El encuentro de Biden, AMLO y Trudeau dejó varias escenas para recordar como la llegada tanto del presidente de Estados Unidos como del primer ministro de Canadá al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde su par mexicano los recibió.

La reunión dejó también un halo de cordialidad entre los tres líderes. Según Gerónimo Gutiérrez Fernández, exembajador de México en Estados Unidos, hubo "un buen clima político para la cumbre" con el fin de buscar un diálogo a pesar de algunos desacuerdos en materia de cooperación.

"Siempre hay la pregunta de si estas cumbres sirven para algo... yo creo que las cumbres deben hacerse y no necesariamente uno tiene que esperar grandes resultados en ella", dijo Gutiérrez Fernández en CNN.

publicidad

"Si embargo es mucho más difícil lograr cosas entre los gobiernos de estos tres países si no tienes estas cumbres", agregó.

Los temas que se trataron no representaron una novedad frente a encuentros anteriores, pero sigue resaltando las necesidades que tiene la región de América del Norte en cuanto a resolver asuntos urgentes como la migración, la seguridad transfroterniza y el narcotráfico, el comercio y la cooperación económica y la transición hacia energías limpias.

A esto se compromete Biden con México y Canadá 2:44

Migración

Uno de los temas más importantes de la cumbre fue por supuesto el tema migratorio, que tiene en crisis la frontera sur de EE.UU. por miles de migrantes que buscan llegar de diversos países de la región y del mundo a través de México.

"Todo nuestro hemisferio está experimentando niveles sin precedentes de migración más que nunca antes en la historia", dijo este martes el presidente Joe Biden junto a Trudeau y AMLO. Por ello, dijo Biden, uno de los objetivos es cumplir con la política para abrir canales legales para que migrantes de Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela puedan llegar legalmente a Estados Unidos.

Este martes, Kristina Rosales, una portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., informó que una de las prioridades de esta cumbre es apostarle a integrar a Canadá en un mecanismo que permita desahogar los crecientes flujos de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos a través de México, reportó Reuters.

En entrevista con Reuters, Rosales dijo que un posible acuerdo trilateral con Canadá ayudaría a que miles de personas migren usando más vías legales, sin tener que poner en riesgo su vida, muchas veces en manos de traficantes de personas.

"Canadá tiene sus propios programas específicos para refugio y migración, y es precisamente una de las conversaciones que se tendrán esta tarde (martes) cuando se trate de cómo a nivel trilateral se puede manejar ese flujo migratorio", explicó Rosales citada por Reuters.

Finalmente, López Obrador le dijo a Biden en una reunión bilateral que presione al Congreso de su país para llevar a cabo una reforma migratoria para ayudar a regularizar el estatus migratorio de millones de mexicanos que viven en EE.UU.

Ortiz-Mena: México es América del Norte y debe verlo así 2:45

Cadenas de suministro e importaciones

El tema económico también fue clave aquí. Tras años de cierre de fronteras por cuenta del covid-19, los líderes norteamericanos se plantearon reactivar las cadenas de suministro y sustituir las importaciones de la región, que es considerada una de las más ricas y dinámicas del mundo. El objetivo de estos acuerdos es que la región sea cada vez más autosuficiente.

"Para impulsar la competitividad regional, los tres países buscarán forjar cadenas de suministro regionales más sólidas así como promover la inversión específica en industrias clave del futuro, como los semiconductores y las baterías de vehículos eléctricos", dijeron los gobiernos en un comunicado conjunto.

"Acordamos fortalecer nuestras relaciones económicas y comerciales, para lo cual se creará un comité conjunto destinado a la planeación y a la sustitución de importaciones en América del Norte", dijo López Obrador este martes.

"La idea es que cada país proponga un grupo de cuatro especialistas que conozcan de la materia de cadenas de suministros con el fin de que "persuadan a empresarios, a trabajadores y a servidores públicos de los tres gobiernos acerca de la importancia, de la trascendencia de unirnos en América del Norte y buscar hacia adelante la unión en todo el continente americano", dijo AMLO.

Analistas señalan que se llegaron a algunos acuerdos importantes en materia económica, que beneficiará a las tres partes en cuanto a empleos e inversiones.

"Es fundamental el sector exportador. Hay que recordar que si hay un sector que paga bien es la manufactura... son empleos formales que además tienen todas las prestaciones", dijo Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras.

Entre tanto, la ganancia en estos acuerdos también será para EE.UU., que según López, "requiere un lugar donde pueda maquilar barato todos los productos que requiere si el día de mañana cerraran las puertas de China. Necesitamos un mejor lugar, necesitamos ser socios comerciales importantes. Y lo mismo pasa con Canadá: Canadá tiene una gran cantidad de inversiones en México... entonces somos un mercado muy interesante".

Narcotráfico

Una de las preocupaciones de los tres países, en especial de EE.UU., es el flujo de opioides hacia EE.UU., en particular el fentanilo, una droga sintética que ha dejado más de 100.000 muertes en ese país, por lo que una acción contra esto es urgente.

Previamente en una reunión bilateral entre Biden y AMLO, los líderes discutieron la cooperación en materia de seguridad para perseguir a narcotraficantes e interrumpir las cadenas de suministro de químicos usados para la fabricación de fentanilo, según la Casa Blanca.

Dos funcionarios mexicanos, que hablaron bajo condición de anonimato con Reuters, dijeron este lunes que el plan de cooperación en seguridad consistía en que México ayude a reducir el contrabando de fentanilo a través de la frontera a cambio de que Estados Unidos reduzca la cantidad de armas que ingresan a México.

"En el caso de las drogas, ya no es la marihuana, ya no es la amapola, ya no es sólo la cocaína, ahora es el fentanilo y los químicos, que son de lo más peligrosos y nocivos, dañinos, porque causan muchas muertes. Entonces, estamos trabajando en eso de manera organizada", dijo López Obrador sobre la lucha contra las drogas que afecta a los dos países.

Un día más en la Cumbre

Este miércoles se espera una cumbre bilateral entre México y Canadá en el que tratarán otros temas de interés como la migración, el medio ambiente y las energías limpias.

Además, tras la cumbre, los tres países explorarán estándares para desarrollar hidrógeno como fuente de energía limpia, según un comunicado conjunto de este martes, y se comprometieron a "actuar rápidamente" para implementar soluciones de energía limpia, aumentar la producción y adopción de vehículos de cero emisiones y hacer la transición a combustibles más limpios, dijeron.

-- Con información de Mario González y Gabriela Frías de CNN, y de Reuters