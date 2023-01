El niño de 5 años que desapareció en California fue arrancado de los brazos de su madre en medio de las inundaciones

Así rescatan a hombre de un auto en medio de fuertes inundaciones 1:06

(CNN) -- Mientras las inundaciones del centro de California arrastraban su auto SUV en la mañana, Kyle Doan, de 5 años, ahora desaparecido, alentó a su madre.

“No te preocupes, mami”, dijo el niño, según recordó su padre, Brian Doan, este miércoles.

“Él no estaba entendiendo lo que estaba pasando”, dijo Doan a CNN. “Pero estaba tan tranquilo hablando con mi esposa mientras todavía estaban en el auto”.

Una tormenta poderosa, de las últimas que azotó la costa oeste, transformó las calles en ríos y obligó al cierre de las principales carreteras de California. Casi 20 personas han perdido la vida durante la serie de tormentas récord de las últimas semanas. Al punto que un portavoz de la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California calificó el fenómeno este miércoles como “uno de los desastres más letales en la historia de nuestro estado”.

Las autoridades buscan a Kyle de forma intermitente desde el lunes.

publicidad

La madre de Kyle, maestra de educación especial en la misma escuela de San Miguel, condado de San Luis Obispo, a la que él asiste logró sacarlo de su asiento de automóvil cuando el agua inundó el vehículo camino a la escuela.

"'Solo tú. No tu mochila. Déjala’”, le dijo ella mientras se preparaban para escapar, según Doan.

La mamá de Kyle se aferró a él mientras el agua se acumulaba sobre el punto bajo del camino rural y comenzaba a impulsar el vehículo.

Pedazos de escombros se mezclaron con el agua creciente de la inundación, mientras la madre de Kyle agarraba al niño, junto a un pequeño bolso con identificaciones y su teléfono.

“Ella trató de aferrarse a él y fue difícil estabilizar las cosas con la corriente”, dijo Doan. “Y se separaron”.

Nadie puede cuestionar sus acciones, insistió.

“Tomó las mejores decisiones que pudo”, dijo Doan, con la voz entrecortada. “Tengo que seguir enfatizando eso. No podía quedarse en el coche con él. El agua iba a dominar el auto poco después... Salieron. Era lo que había que hacer."

Posteriormente, la camioneta SUV fue hallada boca abajo y cubierta de lodo y escombros, dijo Doan. Su esposa fue rescatada del agua a salvo.

La búsqueda de Kyle continuó este miércoles, con la ayuda de otras agencias policiales, luego de que se detuviera la tarde anterior debido a la poca visibilidad. La búsqueda inicial se suspendió este lunes por la tarde debido al tiempo severo, según la Oficina del Sheriff del Condado de San Luis Obispo.

Doan lamentó no tener esperanzas.

“Lo difícil es decirle a muchas personas en este momento es que no es un rescate. Es una recuperación”, dijo, con la voz quebrada nuevamente. “Y eso es algo que ningún padre quiere admitir. Y lo supe después de la primera noche… Y es una idea muy, muy difícil, especialmente cuando se trata de tu hijo”.

Doan dijo que nadie ha llamado oficialmente a la búsqueda una operación de recuperación.

“Ya he visto suficiente, ¿sabes? Es duro”, dijo. “Sabes cuáles son las probabilidades. Y por mucho que la gente trate de ser optimista, y apoyo a mi esposa, es difícil. La primera noche fue muy difícil, solo pensaba: 'Oh, Dios mío, ¿por qué no pudieron haberlo encontrado ya?'"

El último año ha sido difícil para Kyle, dijo su padre. El niño tropezó y se cayó en el preescolar. Sufrió una lesión que requirió cirugía y la colocación de varillas en su pierna fracturada.

“Él estaba bien al respecto”, recordó Doan. “Era muy adaptable. Comenzó a caminar un par de meses después de eso. Era como si nadie supiera que tenía varillas en la pierna”.

En noviembre, se quitaron las varillas. Hubo un período de curación de seis semanas y las restricciones a su movimiento ahora estaban terminando. Kyle estaba ansioso por comenzar la escuela este lunes después de las vacaciones.

“Es un gran chico y le gustaba bailar”, dijo Doan. “Era muy hablador, muy extrovertido. Le gustaba hacer el tonto y tratar de llamar la atención de todas esas formas que le gusta hacer a un niño de cinco años. Le gusta jugar al fútbol y le gustaba su Paw Patrol”.

Agregó: “Estaba ansioso por volver a la escuela”.

Joe Sutton, Cheri Mossburg, Taylor Ward, Raja Razek y Stella Chan de CNN contribuyeron a este reporte.