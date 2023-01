¿Por qué Rusia tiene tanto interés en capturar la ciudad de Soledar?

Rusia intenta tomar la ciudad oriental de Soledar 2:23

(CNN) -- Los combates se propagan rápidamente en Soledar, una ciudad situada en una mina de sal en el este de Ucrania, a pesar de que Rusia afirma que tomó el control de la región.



En caso de que las tropas rusas tomen la ciudad, supondría la primera victoria de Moscú en el Donbás en meses, lo que podría ofrecer al presidente Vladimir Putin una buena noticia tras una serie de derrotas en el campo de batalla desde el verano pasado.

La importancia de Soledar en términos militares es mínima. Sin embargo, su captura permitiría a las fuerzas rusas, y especialmente al grupo mercenario Wagner, centrar su atención en la cercana Bajmut, que ha sido un objetivo desde el verano.

Tomar Soledar también representaría una victoria simbólica de relaciones públicas para el hombre que dirige Wagner, el oligarca Yevgeny Prigozhin, que ha criticado con frecuencia la gestión del Ministerio de Defensa ruso de la "Operación Militar Especial" en Ucrania.

Esto es lo que hay que saber sobre Soledar.

¿Qué está ocurriendo en Soledar?

Como ha ocurrido a menudo con las victorias y derrotas en el campo de batalla, hay informes contradictorios de las partes rusa y ucraniana sobre el éxito del avance ruso en la ciudad.

Las fuerzas armadas ucranianas han dicho a CNN que "las tropas rusas no controlan Soledar".

En una breve llamada con CNN, Serhii Cherevatyi, portavoz del Grupo Oriental de las Fuerzas Armadas de Ucrania, dijo que "los combates continúan allí. Las Fuerzas Armadas de Ucrania y otras fuerzas de defensa se están reagrupando".

El portavoz describió la sugerencia de que las fuerzas rusas controlan y rodearon Soledar como una "operación de información". También acusó a Prigozhin de haber "montado" una foto en la que aparecía en una mina de sal local. Prigozhin declaró a última hora de la noche del martes que las fuerzas de Wagner tenían el control total de la localidad.

Cherevatyi añadió que las fuerzas ucranianas estaban suministrando munición y alimentos a las tropas, y describió la situación como "bajo control". Añadió que se estaban buscando opciones para "mejorar la situación táctica".

Un crítico declarado del Ministerio de Defensa ruso, Igor Girkin, ha dicho que "la toma del centro y de gran parte de Soledar por las unidades de Wagner es un éxito táctico innegable".

Pero Girkin, exministro de Defensa de la autoproclamada República Popular de Donetsk, que escribe un blog sobre el esfuerzo bélico en Telegram, añadió: "El frente enemigo NO estaba roto, y no fue posible rodear a las unidades que defendían la ciudad... Los combates por la ciudad aún no han terminado, habrá que asaltar la periferia occidental y los suburbios".

¿Dónde se ubica Soledar y qué hay allí?

Soledar se encuentra en el centro de la región de Donbás, la vasta extensión del este de Ucrania cuya captura Rusia ha valorado por encima de todas las demás regiones desde el verano pasado. De hecho, Moscú la considera territorio ruso desde que afirmó (ilegalmente) que se había anexado toda la región de Donetsk, incluido el 40% aproximadamente que se encuentra fuera del control ruso.

Se encuentra a pocos kilómetros al noreste de la ciudad más grande de Bajmut, que se ha convertido quizá en la parte más disputada de los 1.300 kilómetros de línea del frente en Ucrania y en el escenario de algunos de los combates más encarnizados de la guerra.

Por ello, la ciudad de Soledar, en Donetsk, es objetivo de las fuerzas rusas desde el pasado mes de mayo. Con una población anterior a la guerra de unos 10.000 habitantes, tiene poco valor estratégico en sí misma, pero es un punto de paso en el desgaste de los rusos hacia el oeste. Moscú ha luchado durante meses para atacar Bajmut desde el este, pero si captura Soledar, al menos podría acercarse a la ciudad por un camino diferente.

La zona que rodea Soledar incluye grandes minas de sal, que pertenecen a la empresa estatal Artemsil, el mayor productor de sal de Europa, que interrumpió la producción poco después de la invasión rusa del pasado febrero. Los alrededores de la ciudad albergan "extensas reservas de sal muy pura que solo se han explotado a escala industrial desde 1881", según la Ruta Europea del Patrimonio Industrial.

Algunos han especulado con que los rusos —y el líder de Wagner, Prigozhin— han puesto sus ojos en Soledar por sus enormes recursos de yeso. Prigozhin ha utilizado a Wagner en África y Siria como fuerza mercenaria para acceder a recursos como diamantes y petróleo.

Pero explotar las famosas minas de sal de Soledar requeriría grandes inversiones y un entorno más tranquilo que el actual. Prigozhin ha dicho que la vasta red de túneles creada por la minería ofrece "defensas únicas e históricas" y una "red de ciudades subterráneas".

¿Qué importancia tiene la ciudad?

Las fuerzas armadas rusas no han tenido nada que celebrar desde principios de julio, y han tenido que replegarse tanto en Járkiv, al norte, como en Jersón, al sur de Ucrania.

La toma de Soledar, a pesar de su estado ruinoso, supondría por tanto un raro avance. Pero sería más simbólico que sustantivo. El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, por sus siglas en inglés) afirma que el control de Soledar "no permitirá necesariamente a las fuerzas rusas ejercer control sobre las líneas de comunicación terrestres ucranianas críticas hacia Bajmut", el premio mayor.

"Incluso tomando al pie de la letra las afirmaciones rusas más generosas, la captura de Soledar no presagiaría un cerco inmediato de Bajmut", añade el grupo de reflexión.

Pero Soledar tiene una enorme importancia para un hombre: Prigozhin. Sus combatientes Wagner, muchos de ellos antiguos presos, han sufrido numerosas bajas en una oleada tras otra de asaltos terrestres en lo que se ha convertido en un campo de batalla de trincheras y barro, que recuerda a la Primera Guerra Mundial. Tras meses en los que el Ministerio de Defensa ruso no ha hecho más que dar marcha atrás, Prigozhin está deseando demostrar que sus hombres cumplen.

A última hora del martes, Prigozhin declaró que "los destacamentos Wagner de la PMC han tomado el control de todo el territorio de Soledar. El centro de la ciudad es como un hervidero, donde se están librando combates urbanos". Y añadió: "Me gustaría subrayar que en el asalto a Soledar no participaron más unidades que los operativos de la PMC de Wagner".

El subtexto de Soledar es la batalla por la influencia y los recursos entre Prigozhin y sus némesis en el Ministerio de Defensa, que se intensifica a medida que Prigozhin sigue ridiculizando lo que él describe como una jerarquía militar corrupta e incompetente.

¿Cómo defiende Ucrania la región?

Por ahora, las fuerzas ucranianas parecen mantener algunas posiciones en Soledar, aunque los soldados afirman que el centro de la ciudad sigue estando muy disputado.

La táctica ucraniana podría consistir en invitar a una oleada tras otra de ataques de infantería, sabiendo que pueden infligir grandes bajas al enemigo, una táctica utilizada con éxito en Vuhledar a finales del año pasado. El mando ucraniano elegiría entonces un momento para retirarse a Bajmut.

La 46ª Brigada ucraniana aludió a esta táctica en una publicación en línea el martes, diciendo: "La situación es muy difícil, pero manejable: solo abandonamos lo que consideramos que no es conveniente conservar". Tratar de mantener Soledar, como tratar de mantener Lisychansk, el último reducto en la región de Luhansk, el verano pasado, se vuelve inoportuno cuando aumentan las bajas y el reabastecimiento se hace casi imposible.

Girkin observó: "Ni siquiera la caída de toda la línea fortificada Bajmut-Soledar-Siversk provocará el colapso del frente [ucraniano] de las AFU. En la retaguardia tienen la principal fortificación del Donbás: la de Sloviansk-Kramatorsk. Y todavía hay que alcanzarla".

Ucrania tiene defensa en profundidad en todas las partes de Donetsk que todavía mantiene en su poder y ha obligado a los rusos a gastar enormes cantidades de municiones para hacer un progreso marginal.

-- Seb Shukla contribuyó con este reportaje.