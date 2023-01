Shakira y Bizarrap presentan su "music session #53": "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan"

(Crédito: Bizarrap)

(CNN Español) -- Bizarrap y Shakira lanzaron este miércoles su primera colaboración en el formato ya conocido y viral del productor argentino, las music sessions.

Esta es la sesión 53 y es el primer tema de Bizarrap en este 2023. “Para esta Session, Bizarrap trabajó con el audio particular de sus sintetizadores y junto a Shakira buscaron un espíritu vinculado a los años 1980”, dice un comunicado compartido con CNN.

A través de sus stories de Instagram, Shakira compartió horas previas al lanzamiento un video de lo que fue una campaña que realizaron para promocionar la canción. Se trata de una avioneta que vuela por el cielo de Miami con un cartel que dice "una loba como yo no está pa' tipos como tú".

En la canción Shakira dice que “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, haciendo referencia al empoderamiento femenino tras una ruptura amorosa.

La colombiana comienza el session diciendo: “Perdona cogí otro avión / aquí no vuelvo no quiero otra decepción / tanto que te la dabas de campeón / y cuando te necesitaba fuiste tu peor versión”.

Además, dice: “Entendí que no es culpa mía que te critiquen / Yo solo hago música, perdón que te sal…pique“.

La reacción al anuncio no se hizo esperar. En medios españoles se filtró al menos un día antes del lanzamiento parte de la letra de la canción, en la que aparentemente apuntaba a su expareja Gerard Piqué, con quien sostuvo una relación de 12 años y tienen dos hijos, Sasha y Milán.

El anuncio en Twitter logró casi 99.000 retuits, casi 12.000 comentarios y más de 673.400 me gusta. En Instagram la repercusión fue aún mayor, la publicación –en formato colaborativo– obtuvo casi 6 millones de me gusta y más de 101.000 comentarios.

El primer dardo que Shakira le habría lanzado a Piqué

El despecho fue el eje central del anterior lanzamiento de la cantante colombiana. El 19 de octubre, Shakira estrenó "Monotonía", una bachata junto a Ozuna en la que habló crudamente de cómo le rompieron el corazón.

"Bebé yo te quiero pero es que yo me quiero más a mí / es un adiós necesario / lo que un día fue increíble se volvió rutinario / no me saben a nada tus labios / ahora es todo lo contrario", decía Shakira en una de las estrofas.

En octubre, Sony Music Latin, disquera de Shakira, dijo que "Monotonía" fue el debut femenino en solitario más grande en YouTube.

"Shakira rompió récords tras el lanzamiento del sencillo... con el debut más grande en español de 2022, el debut femenino en solitario más grande en YouTube y el debut más grande de su carrera", dijo Sony Music en un comunicado en octubre de 2022.

"Monotonía" y "Te felicito", junto a Rauw Alejandro, serán parte del nuevo disco que prepara Shakira, del cual se desconoce fecha de lanzamiento.