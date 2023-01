“The Fabelmans”, la historia del origen del director de Steven Spielberg que ganó el Globo de Oro

Ryan Murphy homenajea a actores LGBTQ en su discurso en los Globo de Oro 0:49

(CNN) -- “The Fabelmans” logró este martes dos galardones especiales en los Globo de Oro: Mejor Película y Mejor Director, una cosecha más en la muy premiada trayectoria de Steven Spielberg.

Esta es la reseña de Brian Lowry sobre la película:

“The Fabelmans” le permite a Steven Spielberg convertir sus recuerdos de la mayoría de edad en lo que equivale a una historia de origen de un superdirector, recordando tanto su complicada vida familiar como su amor temprano por las películas y el cine. Es una crónica profundamente personal de uno de los mayores talentos del cine, que produce una película que presenta momentos maravillosos dentro de una narrativa algo dispersa.

El filme comienza con el joven Sammy Fabelman viendo su primera película, "El espectáculo más grande del mundo", en 1952. Decir que la experiencia lo afectó profundamente sería quedarse corto, y su sed de replicar el proceso, primero en un nivel rudimentario, y más tarde en una escala cada vez más elaborada, es casi inextinguible y fascinante de observar.

No obstante, los años de formación del joven Sammy van de la mano con su incómoda vida hogareña, que incluye una madre de espíritu libre (Michelle Williams), que apoya con entusiasmo sus impulsos creativos, y un padre científico de mentalidad literal (Paul Dano) que ve el cine como un "pasatiempo" poco práctico, como insiste en llamarlo para consternación del niño.

La naturaleza inestable de su matrimonio y el papel del amigo y colega de papá, Bennie (Seth Rogen, fuerte en un papel serio), solo se vuelve más pronunciado e incómodo a medida que Sammy ingresa a sus años de escuela secundaria, donde Gabriel LaBelle lo interpreta de manera magnífica.

El trabajo de papá obliga a la familia a mudarse dos veces, primero a Phoenix y luego al norte de California, donde Sammy debe lidiar con el antisemitismo, así como con su incipiente reconocimiento de la infelicidad de su madre.

No solo dirigiendo, sino compartiendo el crédito del guion con el dramaturgo de "Angels in America" Tony Kushner (con quien ha colaborado en "Munich", donde la idea de "The Fabelmans" comenzó a filtrarse, "Lincoln" y, más recientemente, "West Side Story" ), Spielberg transmite magistralmente la sensación de asombro que su yo más joven sintió al descubrir películas y buscar dominar el oficio. La impaciencia de Sammy con la escuela desconcertó a su padre, pero encontró canales de apoyo, incluida una visita oportuna del pintoresco hermano de su abuela (Judd Hirsch), quien tuvo suficiente exposición al mundo del espectáculo para reconocer la pasión del adolescente.

Como sugeriría el título, "The Fabelmans" se toma una medida de licencia con la biografía de Spielberg, pero los huesos están ahí, completos con su incomodidad identificable en las primeras relaciones. La película también amplía su asociación de casi 50 años con el compositor John Williams, quien ofrece una partitura que refleja la mezcla de fantasía y angustia de la película.

A pesar de todo eso, "The Fabelmans" avanza de forma un tanto episódica, en su mejor momento sirviendo como un regalo de San Valentín para cualquier persona impulsada por la expresión artística, y en partes más débiles, amenazando con empantanarse en el melodrama familiar.

El primero supera felizmente al segundo (y no por casualidad, es un dulce irresistible para quienes votan para otorgar premios, como fue el caso de "Cinema Paradiso"), pero la dinámica contrarresta un poco los placeres nostálgicos de la película. En pocas palabras, el rumor anticipado que rodea a "The Fabelmans" como candidato al Oscar es tanto un referéndum sobre este año relativamente débil para las películas convencionales como un respaldo.

Habiendo escalado todas las montañas que Hollywood tiene para ofrecer, Spielberg ciertamente se ha ganado el derecho de disfrutar de este viaje por el camino de la memoria, y el hecho de que la película sea estrenada por Universal --el estudio donde se forjó su experiencia profesional, dirigiendo para televisión antes de ir al estrellato con “Jaws” – pone un lazo apropiado en todo el paquete.

“The Fabelmans” no es un éxito de taquilla, pero es una ventana a lo que influyó en un director que nos ha dado innumerables recuerdos de la pantalla a lo largo de su carrera histórica. Si eso no es suficiente para llevar al público a un viaje por la luna, definitivamente vale la pena el precio de una entrada al teatro.