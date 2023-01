Policía Federal de Brasil encuentra una propuesta de decreto destinada a anular el resultado electoral en la casa de exministro de Bolsonaro

Dan de alta al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro 2:00

(CNN) -- La Policía Federal de Brasil encontró una propuesta de decreto que plantea la introducción de un estado de emergencia para anular los resultados de las elecciones presidenciales del país. El documento fue encontrado mientras los agentes realizaban registros en la casa del exministro de Justicia Anderson Torres, según la actual portavoz del Ministerio de Justicia, Lorena Ribeiro.

Torres, quien fue ministro de Justicia del expresidente Jair Bolsonaro hasta el 31 de diciembre de 2022, emitió un comunicado en redes sociales negando ser el autor del decreto.

“Como Ministro de Justicia, nos enfrentamos a audiencias, sugerencias y propuestas de los más diversos tipos”, escribió. “En mi casa había una pila de documentos para desechar, donde muy probablemente se encontró el material descrito en el artículo”, agregó. “Todo sería llevado para ser triturado en el Ministerio de Justicia en su momento”.

Torres también sugirió que la propuesta de decreto se había filtrado a los medios para “alimentar narrativas falaces” en su contra.

“El documento citado fue recogido cuando yo no estaba allí y se filtró fuera de contexto, lo que ayudó a alimentar narrativas falaces en mi contra. Fuimos el primer ministerio en entregar informes de gestión para la transición (de poder)”, dijo. “Respeto la democracia brasileña. Tengo la conciencia tranquila con respecto a mi papel como Ministro".

El documento que se encontró este martes según Ribeiro, mencionaba la instalación de un estado de emergencia en el Tribunal Superior Electoral (TSE) mientras Bolsonaro aún era presidente, para anular la victoria electoral del actual presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva.

El estado de emergencia es cuando el presidente puede interferir en otras áreas gubernamentales para asegurar el orden público. CNN no ha visto el documento.

La Policía Federal, según la vocera del Ministerio de Justicia, descubrió el documento mientras realizaba una orden de allanamiento y captura en la casa de Torres este martes. El borrador no había sido firmado por el expresidente Jair Bolsonaro.

Después de dejar el Gobierno, Torres asumió el cargo de jefe de Seguridad del Distrito Federal de Brasilia, pero fue despedido este domingo después de que los manifestantes rompieron las barreras policiales y entraron a edificios gubernamentales. Había viajado a Orlando, Florida, supuestamente de vacaciones, solo unos días antes de los disturbios y estuvo allí mientras se desarrollaban los acontecimientos.

Torres prometió acortar sus vacaciones y enfrentar a la justicia después de que la Corte Suprema de Brasil emitiera órdenes de registro y arresto, negando cualquier irregularidad.

Los documentos fueron reportados por primera vez por el periódico brasileño Folha de S. Paulo este jueves por la tarde alrededor de las 3:40 p.m. (hora local). Aproximadamente una hora después, la portavoz del Ministerio de Justicia, Ribeiro, confirmó a CNN que se habían encontrado los documentos.

En respuesta a que la Policía Federal de Brasil encontró el propuesta de decreto, el ministro de Justicia de Brasil, Flavio Dino, le dijo a CNN Brasil este jueves que era “espantoso” y dijo que lo que pedía el proyecto de decreto era “inconstitucional”.

“No tuve acceso al documento y según versiones de prensa era un decreto de golpe de Estado que enfatiza lo que vimos el 8 de enero, que no fue un caso aislado, fue un elemento de un cadena, un eslabón de una cadena golpista en Brasil que tuvo actos preparatorios y sorprendentes, como un decreto de intervención militar en el Tribunal Electoral, que es inconstitucional”, dijo Dino.

También criticó a Torres por guardar el documento en su casa. “Un agente público, al enterarse de un delito, no debe tener ese documento en su casa. Es algo que realmente muestra la voluntad de cerrar la Corte Suprema, el Congreso, de impedir la libertad del pueblo brasileño para elegir a sus gobernantes. Y todos los intentos fracasaron, incluido el del 8 de enero".

“Lo que puedo decirle a la nación brasileña es que si alguien me da un documento de esa naturaleza, sería arrestado, porque es criminal. No lo guardaría, no lo trituraría”, dijo Dino.