¿Cuánto debería preocuparse la gente por la variante XBB.1.5 del covid-19? Esto dice nuestra experta médica

(CNN) -- Una nueva variante de covid-19, XBB.1.5, se está extendiendo rápidamente por todo Estados Unidos. En diciembre de 2022, la proporción de nuevas infecciones por covid-19 debido a esta rama de ómicron aumentó del 4% al 18%, según un comunicado del 6 de enero de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (los CDC), y se prevé que aumente aún más. En algunas partes del país, constituye más de la mitad de todas las nuevas infecciones. Según la Organización Mundial de la Salud, XBB.1.5 es la forma más transmisible de ómicron hasta el momento.

¿Qué debe saber la gente sobre XBB.1.5? ¿Funcionan las vacunas y los tratamientos en su contra? ¿Pueden detectarla las pruebas? ¿Volverán a saturarse los hospitales? ¿Deberían los niños usar mascarillas en la escuela nuevamente? ¿Y podría haber variantes aún más preocupantes que surjan en el futuro?

Para guiarnos a través de estas preguntas, hablé con la analista médica de CNN, la Dra. Leana Wen, médica de emergencias, experta en salud pública y profesora de políticas y gestión de la salud en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. También es autora de "Lifelines: A Doctor's Journey in the Fight for Public Health".

¿Qué debe saber la gente sobre la última variante de covid-19, XBB.1.5?

Dra. Leana Wen: La gente no debería sorprenderse de que haya una nueva variante. Cuanto más se replican los virus, más mutan. La mayoría de las mutaciones no confieren una ventaja evolutiva y no se extenderán más, pero algunas sí.

Hay tres preguntas clave que hacer sobre las nuevas variantes. Primero, ¿es más contagiosa? En segundo lugar, ¿provoca una enfermedad más grave? Y tercero, ¿es más inmune-evasiva, lo que significa que socava la protección de las vacunas y tratamientos existentes?

Las mutaciones que ha adquirido XBB.1.5 la han hecho más contagiosa. Una cepa más transmisible tiene la ventaja evolutiva de que se propagará más rápido que otras y, por lo tanto, podría desplazar a otras cepas. Esta es una tendencia que se observa a lo largo de la pandemia de coronavirus: cepas nuevas, aún más transmisibles, que reemplazan a sus predecesoras y se vuelven dominantes.

La buena noticia es que, hasta el momento, esta cepa no parece causar una enfermedad más grave. Al igual que otros descendientes de ómicron, probablemente cause una enfermedad más leve en comparación con las variantes de delta que antecedieron a ómicron.

Hay algunos estudios que sugieren que XBB.1.5 es más inmunoevasiva en comparación con las cepas de ómicron previamente dominantes. Se están realizando más investigaciones para identificar el grado de protección inmunitaria que ofrecen las vacunas existentes; el coordinador de respuesta al covid-19 de la Casa Blanca, el Dr. Ashish Jha, dijo que "los datos sugieren que si ha sido vacunado, si ha recibido ese refuerzo bivalente actualizado, aún tendrá una buena cantidad de protección", durante una entrevista el viernes con Kate Bolduan de CNN.

Pero incluso si resulta que estas vacunas no resisten tan bien la infección con XBB.1.5, probablemente protegerán bien contra enfermedades graves, lo que subraya la necesidad de que las personas reciban el refuerzo actualizado si son elegibles.

¿Pueden las pruebas detectar esta nueva variante?

Wen: Las pruebas de PCR definitivamente pueden, y no hay razón para pensar que esta variante no será detectada por las pruebas rápidas de antígenos en el hogar. Si tiene síntomas o está expuesto a alguien con el coronavirus, sin duda debe hacerse la prueba. Las pruebas no le mostrarán qué cepa recogió, pero deberían detectar variantes circulantes.

¿Funcionan los tratamientos existentes contra XBB.1.5?

Wen: Los tratamientos antivirales como Paxlovid deberían funcionar contra XBB.1.5. Desafortunadamente, los tratamientos con anticuerpos monoclonales probablemente no lo hagan. En noviembre, la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. retiró su autorización del último anticuerpo monoclonal restante debido a su falta de eficacia contra nuevas variantes. Y el 6 de enero, la agencia emitió un comunicado de que el anticuerpo preventivo Evusheld puede ser ineficaz contra XBB.1.5.

A nivel de políticas, es fundamental que haya inversiones urgentes en mejores tratamientos. Hay muchas personas vulnerables a resultados graves debido al covid-19, y necesitamos tener una gama más amplia de tratamientos efectivos disponibles para ellas.

¿Podrían volver a saturarse los hospitales?

Wen: Las infecciones de covid-19 podrían aumentar en las próximas semanas debido a una combinación de esta nueva variante y el hecho de que muchas personas habrán viajado y se habrán reunido durante las vacaciones. Sin embargo, no creo que el aumento sea tan malo como la ola inicial de ómicron a principios de 2022, debido a la gran proporción de estadounidenses que en este punto ya han contraído covid-19 y tienen cierta inmunidad de referencia.

El aumento de las tasas de refuerzo, particularmente entre los ancianos, ayudará a mitigar el aumento de las hospitalizaciones. Es un problema importante que solo alrededor de un tercio de los estadounidenses mayores de 65 años hayan recibido el refuerzo bivalente actualizado, que se ha demostrado en un estudio reciente que reduce la hospitalización en un 73% en este grupo de edad.

¿Cuánto debería preocuparse la gente por XBB.1.5?

Wen: Depende de la persona. Hay mucha gente a la que no le preocupa contraer el covid-19. Pueden ser jóvenes y saludables y es poco probable que se enfermen gravemente debido al coronavirus. Tal vez se acaban de recuperar de una infección anterior y están protegidos contra enfermedades graves durante varios meses. O tal vez la desventaja de continuar con las precauciones sea importante para ellos. No creo que esté mal que las personas continúen con sus rutinas previas a la pandemia, considerando que es probable que XBB.1.5 no sea la última variante de preocupación que veamos, y que no parece causar una enfermedad más grave.

Por otro lado, hay muchas personas que están preocupadas por enfermarse gravemente de covid-19. Las personas de edad avanzada o que tienen problemas de salud subyacentes deben hablar con su médico sobre el riesgo de una enfermedad grave debido al covid-19. Si corren un alto riesgo incluso después de recibir el refuerzo bivalente, deben considerar precauciones adicionales para evitar infecciones mientras circula esta variante altamente transmisible. Eso incluye pedirles a otros que se hagan una prueba rápida antes de socializar y que usen una mascarilla N95 de alta calidad o equivalente mientras se encuentran en lugares cerrados llenos de gente.

Algunos distritos escolares están recuperando los mandatos de uso de mascarilla. ¿Deberían los niños usar mascarillas en las escuelas nuevamente?

Wen: Esto dependerá de la familia. Si todos gozan de buena salud en general, los padres o cuidadores van a trabajar sin mascarilla y todos los miembros socializan libremente con otros fuera de la escuela, entonces no agregaría mucha más protección al uso de mascarilla en el salón de clases.

Por otro lado, las familias que todavía están tomando muchas precauciones debido, por ejemplo, a un miembro del hogar severamente inmunocomprometido, podrían decidir usar mascarillas en espacios interiores llenos de gente.

Mis hijos no han usado mascarilla en la escuela desde el comienzo de este año escolar, y actualmente no planeo que esto cambie. Lo reconsideraríamos si surgiera una nueva variante que cause una enfermedad mucho más grave, pero ese no parece ser el caso con XBB.1.5.

¿Podría haber variantes aún más preocupantes que surjan en el futuro?

Wen: Sí. Esta es la razón por la cual la vigilancia genómica es tan importante. Necesitamos identificar y estudiar nuevas variantes a medida que surjan. Esto es parte de nuestra "nueva normalidad": habrá nuevas variantes que, de vez en cuando, provocarán oleadas de infecciones. La clave es asegurarse de que las personas aún estén protegidas contra enfermedades graves y evitar que los hospitales se vean abrumados. Y debemos asegurarnos de que todos hagan uso de las herramientas que tenemos disponibles, incluidas las vacunas.