Las cinco obras de arte que estuvieron —accidentalmente— expuestas al revés

(CNN) -- El arte inspira y provoca pero, a veces, también causa desconcierto y confunde. Para comenzar el nuevo año, observamos algunos de los ejemplos más llamativos de un mundo al revés, que incluso han logrado confundir a los curadores más experimentados.

Estas son algunas de las imágenes que se han exhibido inadvertidamente al revés:

Paul Gauguin, "Pueblo bretón bajo la nieve", 1894

Museo de Orsay, París

Este paisaje fue vendido en una subasta en Tahití después de la muerte de Gauguin, en 1903. Según Victor Segalen, un amigo del artista que estuvo presente en la venta, el subastador presentó la pintura al revés, llamándola "Cataratas del Niágara". Segalen lo compró por el equivalente a unos pocos centavos y lo giró hacia arriba, revelando que representaba unas cabañas de Bretaña en lugar agua cayendo. El "Pueblo bretón bajo la nieve" fue posteriormente adquirido por el Musée d'Orsay de París.

Piet Mondrian, "Nueva York 1", 1941

Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

El año pasado, los curadores del Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen de Düsseldorf estaban a punto de inaugurar su exposición "Mondrian: Evolution" (vigente hasta el 12 de febrero) cuando decidieron investigar un poco más acerca una de sus propias obras, "New York City 1 (1941)". Así, encontraron una fotografía de 1944 apoyada en el estudio de Mondrian con las líneas azules dobles en la parte superior, lo que sugiere que durante décadas el cuadro había estado colgado de forma incorrecta. Pero, debido a la fragilidad de las tiras adhesivas, la obra permanece "al revés" en su exposición actual.

Mark Rothko, "Negro sobre granate", 1958

Tate, Londres

En 1970, cuando el Tate Modern (o Museo Nacional Británico de Arte Moderno) las adquirió, un par de las pinturas de Rothko se colgaron horizontalmente, respondiendo a la orientación en la que el artista había firmado los lienzos en el reverso. Pero nueve años después, luego de una nueva exhibición, los curadores cambiaron de opinión y colgaron verticalmente ambas versiones de "Negro sobre granate". En 1987, volvieron a ser colgadas de forma horizontal, y más tarde volvieron a la orientación vertical. Aunque los dos Rothko acaban de ser almacenados, el sitio web del Tate aún conserva la orientación vertical.

Van Gogh, "Hierba y mariposas", 1890

Galería Nacional, Londres

Una estudiante de 15 años que visitaba la Galería Nacional en 1965 notó que "Hierba y mariposas" parecía estar al revés. Después de alertar al personal, se supo que la pintura había sido llevada temporalmente para fotografiarla y, al devolverla, la habían colgado al revés. Afortunadamente, solo había estado boca abajo durante 15 minutos. Ahora, el Van Gogh será la atracción principal en una exposición itinerante de 52 pinturas de la Galería Nacional de China, que comenzará en el Museo de Shanghai este mayo.

Salvador Dalí, "Cuatro mujeres de pescadores de Cadaqués", 1928

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

The Art Newspaper descubrió que las "Cuatro mujeres de pescadores de Cadaqués", de Dalí, colgaba boca abajo en una exposición de 1994 en la Hayward Gallery de Londres. Fue el falo el que los alertó: Dalí difícilmente lo hubiera hecho apuntar hacia abajo. Los críticos de arte de Londres no se habían dado cuenta. Tim Hilton, del diario The Independent, describió inocentemente la pintura surrealista al revés como "lo más destacado de la exposición". Le preguntamos a Antoni Pitxot, uno de los amigos más cercanos de Dalí, quien dijo que el artista le había dicho que las tres formas rojas parecidas a cangrejos con las manos levantadas representan a mujeres remendando las redes de sus maridos. Sigue siendo un misterio por qué el título especifica confusamente "cuatro".