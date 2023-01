CBP One: descarga, consejos y cómo usar la nueva app para que los migrantes soliciten una cita en la frontera sur de EE.UU.

¿En qué consiste la ampliación de un programa para solicitar asilo en EE.UU.? 6:24

(CNN Español) -- Los migrantes que buscan asilo en la frontera sur de Estados Unidos ahora tienen a disposición la aplicación de la Oficina Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) para programar una cita para solicitar asilo en EE.UU., solo si cumplen con la excepción humanitaria al Título 42.

El Título 42 es una política de salud pública implementada durante la pandemia de covid-19 que permite a los agentes de inmigración devolver rápidamente a algunos migrantes que soliciten asilo en EE.UU. a México.

Esto es lo que debes saber sobre la aplicación CBP One y cómo puede ayudar a los migrantes que buscan llegar a EE.UU.

¿Para qué sirve la app CBP One?

La aplicación no es nueva. De hecho fue lanzada en octubre de 2020 como un portal que ofrece ciertos servicios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., en especial para los migrantes que necesiten ciertos servicios.

La app busca "mejorar la seguridad de las fronteras" de EE.UU, así como "mejorar los viajes y el comercio legítimos" en la frontera, según CBP.

Hasta este momento la aplicación permitía que los viajeros terrestres enviaran su información de viajes por adelantado antes de cruzar la frontera de EE.UU. También que los viajeros que llegan vía aérea solicitaran una inspección de productos biológicos y agrícolas al llegar al país, y que los viajeros de cualquier índole solicitaran su historial de viajes, entre otros servicios.

"El uso de CBP One agilizara la experiencia en el puerto de entrada, puede reducir los tiempos de espera, y permite un proceso seguro y ordenado para los puertos de entrada y todos los viajeros", dice CBP.

Así será el programa para aceptar a 30.000 inmigrantes cada mes en EE.UU.

Entonces, ¿qué es lo nuevo?

A partir de este 12 de enero la aplicación les permitirá a miles de migrantes que están varados en la frontera sur de EE.UU. por no tener documentos correspondientes para entrar al país, programar citas para solicitar asilo en ese país basados en una excepción humanitaria al Título 42 en ciertos puertos de entrada terrestres.

La idea es que los solicitantes ingresen su información biográfica a través de la aplicación en lugar de ir directamente a un puerto de entrada.

La app envía cierta información por adelantado, para que el solicitante atestigüe que "ellos, su pareja, o un hijo que los acompaña, cumplen con los criterios de vulnerabilidad específicos y programar una cita para presentarse para la inspección en un puerto de entrada participante".

"A través de la aplicación CBP One, se brinda además un nuevo mecanismo para que quienes no sean ciudadanos estadounidenses programen citas para presentarse en los puertos de ingreso, lo cual facilita que las llegadas sean seguras y ordenadas".

¿Para qué NO sirve la aplicación?

La aplicación NO ES el medio para hacer una solicitud de asilo. De hecho, la app CBP One no garantiza que se otorgará una excepción al Título 42, según un comunicado de la agencia.

“La aplicación está diseñada para disuadir a las personas de congregarse cerca de la frontera y crear condiciones inseguras”, dijo el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Alejandro Mayorkas.

¿Desde cuándo están disponibles las citas?

El Departamento de Seguridad Nacional dice que las citas estarán disponibles desde el 12 de enero y las primeras citas serán a partir del 18 de enero de 2023.

Algunos viajeros han tenido suerte en solicitar las citas, y para otros ha representado un desafío en las primeras horas en que se puso en marcha esta herramienta, reportó CNN.

Cada día a las 9 a.m., hora del Este, se publicarán nuevas citas disponibles para los próximos 14 días, según una hoja de ruta del CBP.

Caos en la frontera en medio de incertidumbre sobre el Título 42

¿Qué puertos de entrada están disponibles?

Los puertos de entrada que están disponibles para citas en Texas son Brownsville, Eagle Pass, Hidalgo, Laredo y El Paso; Nogales en Arizona; así como Calexico West y San Ysidro en California, según el sitio web de CBP.

Según CBP, la aplicación es únicamente para migrantes ubicados en el centro y norte de México.

¿Cómo conseguir una cita en la app?

La aplicación CBP One está disponible para su descarga en las tiendas digitales App Store y en Google Play y tiene versiones en inglés y en español.

Registro: Si no estás registrado aún, deberás crear un usuario con un correo electrónico y una contraseña.

¿Quién eres?: Después la aplicación te enviará al módulo de identificación personal llamado "¿Quién eres?", donde deberás identificarte como viajero (en el caso que busques asilo en EE.UU.) y luego dar la opción "Tierra", para el caso de los viajeros que pretendan cruzar vía terrestre hacia el país.

Información anticipada: Después deberás elegir la opción "Enviar información anticipada" y elegir el idioma de tu preferencia.

Información de viajeros: El siguiente paso es llenar la información de todos los viajeros de una misma familia que viajan juntos. Selecciona la opción "Agregar individuo". Allí deberás responder datos como nombres, apellidos, fecha y ciudad de nacimiento, nacionalidad, país de residencia e información de contacto. Además deberás tomar una foto de cada una de las personas que solicitan la cita por grupo familiar.

Destino: En el siguiente módulo deberás dar una dirección de residencia o destino en Estados Unidos, así como un contacto de emergencia allí. Después deberás dar datos de residencia anterior en otro país.

Solicitar cita: A continuación deberás elegir la fecha, hora y puerto de entrada para la cita con la CBP.

Confirmación: En caso de lograr una cita, tendrás una pantalla de confirmación donde se mostrarán números de confirmación para cada persona de la familia, así como la información de la cita. Los datos de la cita también llegarán al correo electrónico que proporcionaste anteriormente.

¿Qué pasará al llegar a la cita?

Cuando el viajero llegue a cumplir su cita en los puertos de entrada se le tomará una foto para confirmar la información proporcionada por adelantado en la app que "facilitará el proceso en el puerto de entrada", según el comunicado de la CBP. Pero de nuevo, esto NO garantiza que se otorgue una excepción al Título 42 vigente y ni que se garantice el asilo.

“Las personas que no tengan un fundamento legal para permanecer en Estados Unidos quedarán sujetas a expulsión o deportación inmediata", dijo Mayorkas en un memorándum del 5 de enero de 2023.

Según el Departamento de Estado, si bien los programas inmigratorios del Gobierno de EE.UU. están permitiendo el ingreso legal y organizado para ciertos ciudadanos de algunos países, también se está "incrementando y reforzando" la deportación acelerada para quienes no tengan "el temor a ser perseguidos o torturados o se determine que no tienen un temor creíble" luego de una entrevista con un funcionario de asilo.

¿Qué pasa con la app CBP One si se anula el Título 42?

Según el Departamento de Estado, la aplicación "se usará para ayudar a asegurar el procesamiento seguro y ordenado en los puertos de ingreso".

¿Para quienes va dirigido este programa de citas?

La aplicación está diseñada para disuadir a las personas de diferentes nacionalidades de congregarse cerca de la frontera y crear condiciones inseguras, dijo Mayorkas.

Y conforme en el Título 42, las personas que intenten entrar a EE.UU. sin documentos apropiados seguirán siendo expulsadas.

Sin embargo, los ciudadanos de Ucrania y Venezuela, y más recientemente los provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua están cobijados por un programa del gobierno del presidente de EE.UU., Joe Biden, para aceptar a hasta 30.000 migrantes por mes. La medida incluye un plan para expulsar a los migrantes de esos países que eludan las leyes estadounidenses.

"Los ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua que no se sirvan de este proceso, intenten ingresar en Estados Unidos sin autorización y no puedan establecer un fundamento legal para permanecer serán deportados o retornados a México, que aceptará el retorno de 30.000 personas por mes que no hagan uso de estas nuevas vías", dice el Departamento de Estado de EE.UU.