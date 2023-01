Rihanna responde al clamor por música nueva en un adelanto de cara su show del Super Bowl

Rihanna estará en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 0:35

(CNN) -- Pasaron más de seis años desde que Rihanna lanzó su último álbum, y el clamor de los fans por música nueva es ensordecedor.

Y Rihanna lo escucha, lo ve y se burla un poco de eso.

La cantante y magnate de la moda presentó un adelanto de lo que será su próximo espectáculo del medio tiempo del Super Bowl en las redes sociales, en el que reconoce el deseo generalizado de algunas melodías nuevas.

En el video se ve a Rihanna caminando hacia la cámara, vestida hasta el cuello con lo que parece ser un traje negro, tapada con pelaje de colores brillantes, grandes joyas, un maquillaje impresionante (después de todo, ella es la creadora de la línea Fenty) y un peinado elaborado.

Se pueden escuchar fragmentos de personas que dicen cosas como: "Han pasado 2.090 días", "Rihanna, te hemos esperado" y "Rihanna es a quien todos están esperando" antes de que las voces se fusionen en una cacofonía.

Luego, Rihanna se lleva el dedo a los labios en un gesto de pedir silencio ("shhhh"), mientras se la escucha cantar "You need me" (Me necesitas) de su canción de 2016 "Needed Me".

En efecto.

Técnicamente, sí ha habido música nueva desde su exitoso álbum de 2016, “Anti”.

La artista canadiense PartyNextDoor lanzó "PartyMobile" en 2020, que contó con una participación de Rihanna en la canción "Believe It".

Su canción "Lift Me Up" de la banda sonora de "Black Panther: Wakanda Forever" también fue lanzada el año pasado y es una de las favoritas para quedarse con una nominación al Premio de la Academia a la mejor canción original.