Última hora y noticias de la guerra de Rusia en Ucrania: Rusia dice que tomó la ciudad clave de Soledar

"Está tardando demasiado": Putin reprende al ministro de Industria y Comercio por la entrega de aviones

El presidente de Rusia Vladimir Putin reprendió este miércoles públicamente a su ministro de Industria y Comercio por actuar con demasiada lentitud al completar los pedidos de aviones militares y civiles.

"¡Está tardando demasiado! Demasiado tiempo", dijo Putin en una reunión virtual con los ministros, la del año. "¿No entendemos las circunstancias en las que nos encontramos?".

Putin reprendió al ministro de Industria y Comercio, Denis Manturov, por la falta de contratos de aviones militares y civiles en 2023, e instó a acelerar el proceso para que las empresas cumplan con los pedidos.

También exigió que los contratos se completen dentro de un mes.

Manturov rechazó la reprimenda: "En realidad, el Ministerio de Defensa ha confirmado las cifras de este año para todos empresas Además, como les he informado, las empresas de Russian Helicopters han tomado préstamos, estamos hablando principalmente de helicópteros, para firmar contratos con sus proveedores de nivel dos, tres y cuatro. Por lo tanto, tenemos todos los planes elaborados para el año actual y el próximo".

Se está demorando demasiado", reiteró Putin. “Por favor, les pido que aceleren este proceso”.

Después de otro intercambio con Manturov, Putin dijo: “Usted dice que todo está listo, pero no hay contratos. Esto es lo que te estoy diciendo. Hablemos de esto después de la reunión. No tiene sentido que nos discutamos en este punto. Sé que no se han firmado contratos con las empresas, me lo dijeron los directores. ¿Para qué está jugando?".

Manturov respondió: "Intentaremos hacer lo mejor que podamos".