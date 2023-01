Novak Djokovic dice que la deportación de Australia lo ayudó a "lograr excelentes resultados"

"¿Qué miras?" Djokovic recrea la situación de Messi 0:33

(CNN) -- La larga ausencia de Novak Djokovic del tenis competitivo a principios del año pasado después de que fue deportado de Australia lo ayudó a “lograr algunos excelentes resultados”, dijo en una conferencia de prensa el sábado antes del Abierto de Australia 2023.

Djokovic jugó solo dos torneos en los primeros cuatro meses de 2022 debido a su decisión de no vacunarse contra el covid-19 y, como resultado, no cumplió con las reglas de viaje de algunos países que organizan torneos.

Sin embargo, este tiempo libre forzoso le permitió pasar más tiempo entrenando.

“Como tenista profesional del más alto nivel, no tengo mucho tiempo para tener un bloque de entrenamiento más largo”, dijo Djokovic a los periodistas. “Tenemos una temporada muy larga… tienes algunas semanas aquí y allá.

“El hecho de que no estuve jugando durante varios meses a principios del año pasado me permitió reunirme realmente con mi equipo y trabajar en mi cuerpo, en mis golpes, lo que luego me ayudó a lograr grandes resultados”.

Más tarde ese año, Djokovic ganó su cuarto título consecutivo de Wimbledon, así como su sexta victoria en las Finales ATP, y comenzó 2023 de manera similar con una victoria en el Adelaide International.

Djokovic tiene como objetivo ganar un décimo título del Abierto de Australia en Melbourne y, más significativamente, igualar el récord masculino de títulos de Grand Slam, actualmente establecido por Rafael Nadal en 22, algo que le brinda al jugador de 35 años una motivación adicional.

“Por eso sigo jugando tenis profesional, tenis de competencia, porque quiero ser el mejor, quiero ganar los torneos más grandes del mundo”, dijo.

“Tienes cuatro Slams que históricamente han sido los eventos más importantes de nuestro deporte. También es una de las principales razones por las que tenía muchas ganas de volver a Australia: por mi historial aquí. Me encanta jugar en el Rod Laver Arena, especialmente en las sesiones nocturnas. He tenido mucho éxito que espero pueda continuar este año”.

Aunque Djokovic se lesionó el tendón de la corva en las semifinales del Adelaide International la semana pasada y, en consecuencia, está "siendo un poco más cauteloso", dice que "esperemos que no sea una preocupación importante".

“Estoy en muy buena forma”, agregó. “Terminé el año de la mejor manera posible y continué de esa forma en Adelaide. Me gusta la forma en que jugué allí. Vencí a algunos jugadores realmente buenos, especialmente en los últimos partidos del torneo.

“Me gustan mis posibilidades. Siempre me agradan mis oportunidades”.

Djokovic comenzará su campaña en el Abierto de Australia contra el español Roberto Carballes Baena el 17 de enero.