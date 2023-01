Un crucero de lujo llevó a sus pasajeros a un lugar que nunca esperaron ver: la realidad de la crisis migratoria

Un grupo de migrantes fue rescatado cerca de Cuba por un crucero 0:45

(CNN) -- Kester Howard pintaba en el balcón de un crucero de lujo cuando se escuchó un anuncio sorprendente por los altavoces. Un barco cercano parecía estar en peligro, y la capitana daría la vuelta para alcanzarlos.

Howard, una jubilada de Brisbane, Australia, agarró su teléfono para registrar lo que estaba pasando. Había estado en muchos cruceros antes, pero esto era algo que nunca había visto.

Gradualmente, una embarcación blanca en la distancia se enfocó y comenzó una operación de rescate.

“Mira cómo se armó ese barco. Esa pobre gente”, dijo Howard mientras grababa y narraba desde el balcón de su camarote al tiempo que el crucero maniobraba para traerlos a bordo. “Lo ves en la televisión; nunca te imaginas verlo en la vida real”.

Días antes, los pasajeros del Celebrity Beyond habían recibido el año nuevo con una fiesta deslumbrante, agitando palos luminosos mientras hacían la cuenta regresiva para el 2023. El barco cuenta con "vistas ilimitadas", mayordomos a bordo y "habitaciones tan lujosas que no querrás cerrar los ojos". Fue construido para albergar a más de 3.200 pasajeros.

El bote improvisado que se balanceaba en la estela del enorme crucero el 2 de enero es diferente en casi todas las formas posibles.

No se veía ningún nombre en su casco. Parecía estar improvisado con metal y espuma de poliestireno. Diecinueve personas estaban hacinadas dentro, hombro con hombro, y gritaban pidiendo ayuda.

El rescate tardó más de una hora en ejecutarse ese día, mientras los pasajeros del crucero miraban con ansiedad y esperaban actualizaciones de la capitana.

“Definitivamente nos encontramos cara a cara con la realidad de esta situación”, comentó Steven Glassman, quien tomó fotos del rescate desde una de las cubiertas superiores del barco.

Glassman es comisionado de la ciudad de Fort Lauderdale y está muy consciente del creciente número de embarcaciones improvisadas que aparecen en las costas de Florida. Pero ver un rescate en el mar hizo que la situación lo impactara aún más cerca de casa. Y en la cena esa noche, dijo, muchos de los pasajeros del crucero estaban hablando de lo que habían presenciado.

“Te hace darte cuenta de lo afortunados que somos”, afirmó. “Aquí estamos, sentados en un hermoso comedor en un hermoso barco y preparándonos para comer una magnífica cena, y solo observamos a personas que tuvieron que ser rescatadas. Esa es la cruda realidad”.

Howard, Glassman y miles de otros pasajeros a bordo del Celebrity Beyond no fueron los únicos que se enfrentaron a esa realidad. Las vistas del dramático rescate se vieron en todo el mundo después de que la capitana del barco compartiera imágenes al día siguiente con sus 3,7 millones de seguidores combinados en TikTok e Instagram.

No es nuevo que los cruceros que viajan por el Estrecho de Florida, como lo hizo el Celebrity Beyond ese día, se encuentren con barcos de inmigrantes cubanos. Pero una serie de rescates recientes y publicaciones en las redes sociales sobre ellos han atraído una nueva ola de atención sobre estos momentos dramáticos en el mar y la crisis migratoria detrás de ellos.

Aumenta el número de migrantes que viajan en botes improvisados

En poco más de una semana, del 30 de diciembre al 7 de enero, ocurrieron al menos seis rescates de este tipo en la región, incluidos dos a bordo del Beyond.

Robert E. Rosen, profesor de derecho en la Universidad de Miami que imparte un curso sobre cuestiones legales en el sector de los cruceros, califica la reciente oleada de rescates como "sorprendente", pero también dice que hay una razón lógica detrás de esto.

“El número de cruceros ha aumentado dramáticamente durante la última década. No solo son más grandes, hay más de ellos”, dice.

Combina eso con un número cada vez mayor de migrantes que salen de Cuba en botes improvisados, viajando por las mismas aguas que intentan llegar a Estados Unidos, y es una tendencia que, según Rosen, probablemente se intensifique.

Caos en Florida por la masiva llegada de migrantes cubanos

Sin embargo, es difícil determinar con precisión si los cruceros se cruzan con barcos de migrantes en peligro con mayor frecuencia.

La Guardia Costera de EE.UU. dice que no rastrea esos datos y señala que otras embarcaciones comerciales en la región también han ayudado con los rescates de migrantes.

Colleen McDaniel, editora en jefe de Cruise Critic, un sitio de reseñas y una comunidad de cruceros en línea, dice que el fenómeno ha ocurrido durante años.

“Ciertamente ha estado en los titulares últimamente. No es nuevo o incluso totalmente infrecuente”, dice ella. "Conozco a muchas, muchas personas que han estado en un barco y dicen: 'Esto me pasó a mí'".

Ya sea que estos rescates ocurran con más frecuencia o no, las redes sociales parecen estar cambiando la forma en que los vemos.

Las imágenes del capitana de un crucero ofrecen una perspectiva diferente

Durante siglos, los humanos han contado una y otra vez historias de marinos en peligro.

De alguna manera, la historia del Celebrity Beyond y del bote de migrantes que salvó es otra versión de este cuento antiguo, pero con un giro claramente digital.

La capitana Kate McCue, que tiene millones de seguidores en TikTok y cientos de miles más en Instagram, compartió un video del rescate y lo que ocurrió después, agradeciendo a su tripulación por entrar en acción y salvar vidas.

En la ráfaga de respuestas que siguió, McCue, que ya era popular en línea por ser la primera capitana de un crucero estadounidense y por compartir entretenidos videos del día a día de la vida a bordo, recibió elogios de muchos por tomarse el tiempo para ayudar a esos en necesidad.

Pero algunos comentaristas argumentaron que no hay lugar para más inmigrantes en Estados Unidos y expresaron su escepticismo sobre la historia.

"¿Rescate? Ese fue un bote construido, no una balsa salvavidas”, decía una respuesta.

"¿Es realmente un rescate", publicó otro comentarista, "si las personas se ponen intencionalmente en una situación que necesita ser rescatada?"

McCue no abordó directamente esa crítica, pero cinco días después, compartió un video de otro rescate. Esta vez, un velero con cuatro pasajeros que fue visto en peligro.

En su video sobre el rescate del 7 de enero, que también ha sido visto millones de veces, McCue dijo que dos mujeres y dos hombres fueron subidos a bordo de manera segura y que el crucero volvió a ponerse en marcha unos 30 minutos después del avistamiento inicial de su barco.

“Habían estado en el mar durante 10 días”, dijo, “los últimos 5 días sin comida”.

Una vez más, McCue elogió los esfuerzos de su equipo y los calificó de "más que asombrosos".

“La seguridad de la vida en el mar es un concepto simple para la gente de mar”, dijo. “Los necesitados, los ayudamos”.

Las publicaciones en línea revelan realidades dramáticamente diferentes

La capitana del crucero Celebrity no es la única que publica en línea sobre su experiencia al cruzarse con migrantes en apuros.

El capitán del Scarlet Lady de Virgin Voyages también ofreció a sus seguidores un vistazo de un rescate el 31 de diciembre cuando su barco cruzaba el Estrecho de Florida.

“Tuve que parar con mi hermosa Dama Escarlata, embarcar y ayudar a 38 personas que buscaban desesperadamente una nueva vida, exactamente en la víspera de año nuevo”, escribió el capitán Giovanni Schiaffino en Instagram. “Nunca olvidaré los ojos de esos niños a los que les llevé unos regalitos, y varios chocolates… Gracias por hacerme entender la importancia de la vida y las pequeñas cosas que marcan la diferencia en ella”.

La publicación incluía fotos de migrantes que recibían alimentos y exámenes médicos una vez a bordo. Están sentados en una parte notablemente menos glamorosa del crucero, en un área con tuberías expuestas, luces fluorescentes y un piso de linóleo rayado. Pero visten las batas de baño oficiales del crucero, con las palabras "Rock Star" bordadas en rojo en la espalda.

Si bien es posible que en el pasado hayamos escuchado sobre el resultado de un crucero que se cruza con migrantes en peligro, las publicaciones en las redes sociales como esta nos brindan una ventana mucho más clara de cómo se ven las cosas a bordo, tanto para aquellos que han sido rescatados y para pasajeros cuyos viajes de lujo hayan sido interrumpidos.

Las descripciones de los intentos de rescate también están apareciendo en las comunidades en línea donde los pasajeros comparten sus experiencias de crucero.

Un hilo reciente en un foro de Cruise Critic detalla brevemente el intento de otro crucero de Virgin de rescatar un bote improvisado que al principio parecía estar llenándose de agua. “Después de investigar, el Capitán informó que el pequeño bote no estaba llenándose de agua y que los migrantes se negaron a recibir asistencia que no fuera comida y agua y no quisieron subir a bordo”, señala la publicación. La siguiente publicación del mismo autor detalla el almuerzo y los postres que comió mientras observaba el intento de rescate.

Una de las muchas publicaciones de Howard en las redes sociales a bordo del Beyond muestra al director del crucero parado bajo un foco cerca de un piano de cola en el escenario, donde generalmente anunciaba actividades o presentaba actos de entretenimiento durante el crucero de ocho días. Esta vez, está brindando a los pasajeros una actualización sobre la reciente operación de rescate.

“Diecinueve personas fueron rescatadas de forma segura… Ahora los llevaremos con nosotros a Fort Lauderdale. Y desembarcarán allí. Las autoridades, por supuesto, cuidarán de ellos desde allí. Pero están siendo alimentados... todos están sanos. Llevaban cinco días varados en el mar”, dice, lo que desató aplausos de la multitud.

“Y no sé si lograron ver el bote en el que estaban. Era un bote casero hecho de poliestireno, láminas de metal y —francamente— probablemente no habría durado mucho más en el agua, especialmente no durante la noche. Pero cinco días habían estado allí. Así que estamos increíblemente agradecidos… Es una manera hermosa de comenzar el nuevo año”.

Mientras tanto, los cubanos que buscan a sus seres queridos que temen que se hayan perdido en el mar también recurren a las redes sociales. En numerosos grupos de Facebook, la noticia de los rescates de cruceros ha provocado oraciones y expresiones de gratitud.

Pero son superados en número por las publicaciones de personas que intentan encontrar a familiares desaparecidos y se preocupan por su destino.

Qué sucede después de que los migrantes son llevados a bordo de los cruceros

Varias compañías de cruceros involucradas en rescates de migrantes recientes proporcionaron declaraciones generales a CNN, pero rechazaron las solicitudes de entrevistas y no respondieron a las preguntas sobre la frecuencia con la que ocurren tales rescates o las políticas de la compañía sobre cómo manejarlos.

“De conformidad con el derecho internacional marítimo, la tripulación del barco lanzó de inmediato una operación de rescate, trayendo de manera segura a 19 personas y luego a 4 personas a bordo”, dijo Celebrity en un comunicado sobre los rescates recientes del Beyond. “Estamos agradecidos por la acción rápida de nuestra tripulación y las vidas salvadas como resultado”.

El portavoz de Carnival, Matt Lupoli, dijo en un correo electrónico que la línea de cruceros no mantiene registros sobre la frecuencia de los rescates. “Es costumbre que los cruceros, y todos los marineros, se detengan y rescaten a cualquiera que sea visto en peligro en el mar”, dijo.

Virgin Voyages dice que su flota está preparada para ayudar si se encuentran con embarcaciones en peligro.

“Es nuestra responsabilidad responder y ofrecer asistencia a quienes lo necesitan, y nuestra tripulación está capacitada para esto y lista para ayudar. Esto a menudo incluye traer a estas personas a bordo, ofrecerles ropa, comida, agua y tratamiento médico si es necesario”, dijo Virgin Voyages en un comunicado. “También trabajamos en estrecha colaboración con las autoridades designadas para realizar una transferencia segura desde el barco. Cuando nos encontramos con estos escenarios, nuestra prioridad es asegurarnos de que todos estén seguros y atendidos”.

Rosen, profesor de derecho de la Universidad de Miami, dice que la ley marítima es clara sobre lo que debe suceder cuando los barcos se encuentran con embarcaciones en peligro.

“La ley marítima exige que el barco preste asistencia a cualquier persona en peligro o en peligro en el mar, siempre que pueda hacerlo sin peligro grave para sí mismo, su tripulación o sus pasajeros”, dice.

Lo que sucede a continuación puede ser turbio, ya que varía según las políticas de la compañía de cruceros y el lugar donde ocurrieron los rescates.

De los seis rescates recientes informados en la región, cuatro de los cruceros transfirieron a los migrantes a un barco de la Guardia Costera de EE.UU. Y la mayoría de esos migrantes ya han sido repatriados a Cuba, dijo el teniente comodoro de la Guardia Costera, John Beal.

Ambos grupos de migrantes que fueron recientemente rescatados por Beyond fueron llevados a Port Everglades, Florida, y transferidos a la custodia Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés)

Un portavoz de CBP dice que desde entonces todos han sido puestos en libertad condicional en Estados Unidos para esperar las fechas de la corte ante un juez de inmigración.

“En última instancia, ya sea que los migrantes sean transferidos a USCG en el mar o CBP en tierra, se les proporciona alimentos, agua, refugio, primeros auxilios básicos y se procesan para determinar su identidad, nacionalidad, antecedentes penales y si tienen una base legal para permanecer en Estados Unidos”, dice Beal.

Aquellos que no tengan una base legal para estar en Estados Unidos serán procesados para su remoción o repatriación, dice.

La serie reciente de encuentros de cruceros ocurrió la misma semana en que las autoridades anunciaron que una afluencia de inmigrantes cubanos en los Cayos de Florida los había obligado a cerrar temporalmente el Parque Nacional Tortugas Secas. El parque reabrió esta semana, el mismo día que la Guardia Costera repatrió a 273 migrantes cubanos tras interceptaciones en el mar.

El Estrecho de Florida tiene una larga historia como corredor para los intentos de migración ilegal. Y muchos barcos comerciales viajan por esas mismas aguas.

El año pasado, CNN reportó que EE.UU. y Cuba lidiaban con el mayor número de inmigrantes cubanos que abandonaban la isla en barco desde 2017, cuando el entonces presidente Obama en los últimos días de su presidencia eliminó la política de "pie mojado, pie seco" que permitía a los cubanos que llegaban a EE.UU. permanecer en el país.

“Si hay más embarcaciones de migrantes”, dice Beal, “hay una mayor probabilidad de que los cruceros los vean mientras están en el mar”.

Ella espera que otros vean lo mismo que le sucedió ese día

En la última noche de su crucero, Kester Howard se encontró respondiendo preguntas de amigos en las redes sociales sobre lo que acababa de ver.

Una semana después, la voz de Howard todavía se quiebra mientras describe lo que vio ese día. Abajo, en el bote improvisado, los migrantes desesperados gritaban: “¡Ayúdenme! ¡Por favor!" Desde los balcones de los cruceros cercanos, Howard dice que los pasajeros también gritaron. "¡Ya casi llegamos!", alguien gritó. "¡Los queremos!"

Muchas veces, dice, parecía que la pequeña embarcación sobrecargada y sus pasajeros no iban a sobrevivir al intento de rescate.

“Realmente parecía que iban a ser absorbidos por el barco”, afirma.

Asegura que compartió videos de lo que sucedió y quiere hablar sobre la experiencia, porque es importante que otros vean la misma realidad que ella vio ese día.

“Verlo en la vida real y darme cuenta de cuántas personas deben estar haciendo esto, y no solo me refiero a esa área, sino a todo el mundo, en un día o en un año”, dice Howard.

Es el tipo de viaje que nadie toma a la ligera, comentó.

“Hay que tener muchas agallas para hacer eso. No harías eso sin estar aterrorizado. Para mí, ese es el punto, que están tan desesperados por tomar tal decisión y correr tanto riesgo y no saben si va a funcionar, o si van a vivir”, dice.

Espera que los demás respondan de la forma en que escuchó reaccionar a muchos de sus compañeros de crucero ese día: con empatía en lugar de miedo.

No obstante, Howard reconoce que incluso en el crucero no todos quedaron convencidos con la historia de los migrantes. Un compañero de viaje consternado le dijo que estaban sorprendidos de que el barco se hubiera detenido para recoger a los migrantes. Se alejaron del rescate en curso, dice Howard, para dirigirse a un bar a bordo del barco.

En Facebook, Howard dijo que veía cómo los fuertes vientos azotaban contra el crucero, miraba las aguas oscuras y pensaba en lo cerca que debió haber estado.

“Fue justo antes del anochecer. Si hubiera sido incluso una hora más tarde… probablemente habrían muerto”, dijo.

Howard se consoló sabiendo que esas 19 personas estaban a salvo en algún lugar a bordo del barco. Esperaba que tuvieran la oportunidad de llegar a su destino y comenzar la nueva vida que buscaban. Pero otro pensamiento también cruzó por su mente y lo compartió en Facebook.

“Honestamente, no sé cómo los vieron”, escribió. “Me hace preguntarme cuántos más hay afuera esta noche y cuántos se ahogan en el mar”.