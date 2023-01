Serie de "The Last of Us" en HBO: cuándo se estrena, cuántos capítulos tendrá, de qué trata y reparto

"The Last Of Us": así se ve Pedro Pascal ve el primer tráiler de la serie 1:05

(CNN Español) -- "The Last of Us" es la nueva y ambiciosa serie de HBO Max que se estrenará el domingo 15 de enero. La obra, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, adapta una de las franquicias de videojuegos de PlayStation más exitosas y aclamadas de la última década: una historia ambientada en un mundo hostil y violento que ha sido arrasado por un virus que convierte a las personas en infectados.

La serie está llamada a ser la nueva gran apuesta de HBO y una de las grandes referentes del 2023. Fue escrita y producida por Craig Mazin (director de Chernobyl) y Neil Druckmann (cocreador de la primera parte del videojuego "The Last of Us" y director creativo de "The Last of Us Part II"). Esto es todo lo que debes saber sobre ella:

¿Cuántos capítulos tiene la serie de "The Last of Us" y cuándo se estrenan en HBO Max?

"The Last of Us" tendrá un total de 9 capítulos. El primer episodio se estrenará el 15 de enero en Latinoamérica y Estados Unidos a las 9 horas p.m. hora del este. En España se estrenará el 16 de enero. Aún no hay confirmación oficial para cuando se emitirán el resto de episodios, pero siguiendo el modelo de otras series de HBO como "House of the Dragon", se espera que se estrene un capítulo semanal cada domingo. De esta forma, así quedaría el calendario de estrenos:

Episodio 1 - 15 de enero

Episodio 2 - 22 de enero

Episodio 3 - 29 de enero

Episodio 4 - 5 de febrero

Episodio 5 - 12 de febrero

Episodio 6 - 19 de febrero

Episodio 7 - 26 de febrero

Episodio 8 - 5 de marzo

Episodio 9 - 12 de marzo

¿De qué trata "The Last of Us"?

La sinopsis oficial de la serie revelada por HBO señala que "tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Joel, un superviviente nato, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los EE. UU. y depender el uno del otro para sobrevivir."

En el videojuego en el que se basa la serie, la historia se cuenta a través de tres títulos: "The Last of Us", "The Last of Us Part II" y "The Last of Us: Left Behind", siendo este último una expansión del primer título. En ellos, el jugador empatiza con los protagonistas y descubre el mundo tras controlarlos durante decenas de horas a lo largo de su historia.

Así es el reparto de la serie

El reparto de "The Last of Us" está encabezado por Pedro Pascal (conocido por series como "The Mandalorian", "Narcos" o "Game of Thrones") en el papel de Joel y Bella Ramsey ("Game of Thrones") en el papel de Ellie. Junto a ellos estarán Gabriel Luna como Tommy, Anna Torv como Tess, Nico Parker como Sarah, Murray Bartlett como Frank, Nick Offerman como Bill, Melanie Lynskey como Kathleen, Storm Reid como Riley, Merle Dandridge como Marlene, Jeffrey Pierce como Perry, Lamar Johnson como Henry, Keivonn Woodard como Sam, Graham Greene como Marlon y Elaine Miles como Florence. También estarán en la serie los actores que interpretaron a Joel y Ellie en el videojuego, Troy Baker y Ashley Johnson respectivamente.