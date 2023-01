Las 5 cosas que debes saber este 16 de enero: ataques con misiles rusos dejan decenas de civiles muertos en Ucrania

La guerra sigue matando civiles en Ucrania. Decretan estado de emergencia en Perú. Tragedia aérea en Nepal. Otro incidente en el metro de la Ciudad de México. Lluvias en California. Comienza el Abierto de Australia. Además, se estrenó “The Last of Us”. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Tragedia en bloque de apartamentos en Dnipro

El número de muertos por un ataque con misiles rusos en un bloque de apartamentos en la ciudad ucraniana de Dnipro dejó más de 30 muertos este domingo, según las autoridades ucranianas, un día después de que se escucharan misiles y explosiones en todo el país. Reportan decenas de personas desaparecidas: “Seguimos luchando por cada vida”, dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

2. Estado de emergencia en 3 departamentos de Perú

El gobierno de Perú decretó estado de emergencia en los departamentos de Cusco, Lima y Puno, al igual que en la provincia constitucional del Callao, entre otros lugares del país, a raíz de las protestas que han dejado al menos 50 personas fallecidas y que comenzaron el 7 de diciembre tras la destitución de Pedro Castillo. La norma regirá por 30 días.

3. Las tormentas no dan tregua en California

El estado de California en EE.UU. ha sufrido lluvias torrenciales e inundaciones severas a lo largo de la semana. Las autoridades han reportado al menos 19 personas muertas por causas atribuidas a las tormentas, mientras que los meteorólogos pronostican que la lluvia continúe hasta el lunes en la costa y valles interiores, al igual que el área de la Bahía de San Francisco.

4. Otro incidente en el metro de la Ciudad de México

Uno de los vagones del metro de la línea 7, en la estación Polanco, se desacopló este domingo. Ninguna persona resultó herida, según las autoridades, pero el servicio se suspendió en cuatro estaciones del sistema de transporte. Este incidente, que será investigado por las autoridades, ocurre el mismo día en que se reabre la línea 12 del metro tras el fatídico colapso del 3 de mayo de 2021. Además, la Guardia Nacional patrulla estaciones del metro tras un choque de trenes en la Línea 3 el 7 de enero de este año.

5. El peor accidente aéreo de Nepal en 30 años

Al menos 68 personas murieron este domingo cuando un avión se estrelló cerca de la ciudad de Pokhara, en el centro de Nepal, dijo un funcionario del Gobierno, en el accidente aéreo más mortífero del país en más de 30 años.

A la hora del café

Todos los ganadores de los Critic’s Choice Awards

“Everything Everywhere All at Once” se llevó a casa el premio a la mejor película, mientras que “Abbott Elementary” y “Better Call Saul” obtuvieron premio en televisión.

Por qué la serie “The Last of Us” puede estar a la altura de las expectativas

"The Last of Us" es uno de los videojuegos más queridos y aclamados por la crítica de todos los tiempos. ¿Tendrá el mismo éxito la adaptación de HBO?

Un sonido que no puedes oír pero que un día puede cambiar tu vida

El ultrasonido focalizado es una intervención quirúrgica que no requiere incisión alguna. Dirige ondas a partes del cerebro con el fin de mejorar la vida de personas con síntomas neuronales.

El anhelo de mudarse a Italia terminó con un sabor amargo para una familia

El sueño de una familia de Finlandia que se mudó a la ciudad siciliana de Siracusa tuvo un abrupto final después de solo dos meses. Esta es la historia que ha causado revuelo en Italia.

Comienza una nueva era para el tenis en el Abierto de Australia

Novak Djokovic persigue el récord de Rafael Nadal, mientras Iga Swiatek busca consolidar su estatus como la mejor del deporte. Esta es la previa del torneo.

La cifra del día

60.000

Es la cifra de personas que han muerto por covid-19 en China desde el 8 de diciembre hasta el 12 de enero de 2023, según las autoridades, luego de que el país abandonara la estricta política de “cero covid”.

La cita del día

“Me gustaría ver un aumento en la edad porque tengo 28 años. Y esa es la edad más avanzada para competir. Y creo que es algo hermoso. Mi cita favorita es 'si no ahora, ¿cuándo?' Porque como mujer, creo que la edad no nos define”.

Lo dijo R’Bonney Gabriel, de EE.UU., durante la ceremonia en la que fue coronada Miss Universo.

Y para terminar…

Pandas "torpes" cautivan corazones durante transmisión en vivo

Estos pandas de la Base de Investigación de Chengdu para la Cría del Panda Gigante, en China, se caen y ruedan.