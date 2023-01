Un nuevo río atmosférico azota California después de las inundaciones que han dejado al menos 19 muertos

(CNN) -- Otro río atmosférico llegó a California, un estado que ya ha estado azotado por tormentas, trayendo nuevos temores de inundaciones, posibles deslizamientos de tierra e incertidumbre en los viajes este lunes. En California, una serie implacable de tormentas ya ha causado daños generalizados y ha dejado al menos 19 muertos en las últimas semanas.

“Hemos perdido demasiado, demasiadas personas en estas tormentas y en estas aguas”, dijo el gobernador Gavin Newsom en un comunicado este sábado, instando a los residentes a prepararse para otra ronda de lluvia.

La última tormenta traerá fuertes nevadas en las montañas y períodos de fuertes lluvias, y se esperan entre 10 a 760 mm adicionales de lluvia en áreas que ya están demasiado saturadas para absorber más agua.

Las alertas de inundación permanecen vigentes para alrededor de 8 millones de personas en la costa de California, incluida el Área de la Bahía, hasta este lunes por la tarde. Un riesgo leve, nivel 2 de 4, de lluvia excesiva e inundaciones cubre una gran parte del sur de California, incluida el área metropolitana de Los Ángeles, hasta este lunes por la mañana y luego se reduce a un riesgo marginal durante el día.

Mientras tanto, se publicaron advertencias de tormenta de invierno para Sierra Nevada, donde hasta el lunes podrían caer hasta 90 centímetros de nieve.

Las autoridades instaron a los residentes del remoto Cañón Matilija del condado de Ventura a abandonar sus hogares este domingo después de que más de 430 mm de lluvia de alta intensidad provocaron daños significativos y dejaron enormes montones de rocas y lodo de más de 12 metros de altura que bloquearon algunas carreteras y aislaron a los residentes, dijo la oficina del sherif del condado de Ventura, y agregó que más de diez vuelos en helicóptero han transportado a más de 70 residentes del área.

Al norte del condado de San Joaquín, alrededor de 175 residentes fueron evacuados voluntariamente de un parque de casas móviles este domingo, incluso en bote, después de que las aguas inundaran la comunidad, según la Oficina del Sheriff del condado de San Joaquín.

También se emitieron advertencias de evacuación el domingo por la noche para los residentes cerca del río Carmel en el condado de Monterey, en la costa central de California. También se emitió una advertencia para los residentes del área de Wilton en el condado de Sacramento.

“La gente está fatigada por las órdenes de evacuación. La gente está fatigada al ver esas señales de giro de Caltrans que dicen 'desvío'; en general, están fatigados”, dijo Newsom en una conferencia de prensa el sábado.

El desfile de ríos atmosféricos (regiones largas y estrechas en la atmósfera que pueden transportar humedad a miles de kilómetros) convirtió a las comunidades de California en lagos, paralizó carreteras y provocó miles de evacuaciones.

¿Las buenas noticias? Un tramo muy necesario de clima seco está en camino.

“A medida que avanzamos en el día del martes, estamos buscando un clima más tranquilo en gran parte del estado con un sistema adicional de movimiento rápido que llegará para más tarde el miércoles hasta la madrugada del jueves. Después de eso, buscamos un período de clima seco para gran parte del estado finalmente a medida que avanzamos hacia el final de la semana y prácticamente durante el fin de semana”, dijo un portavoz del Servicio Meteorológico Nacional.

Este lunes, la última ronda de lluvia llegará lentamente a su fin desde el norte de California en las primeras horas de la tarde hasta el sur de California más tarde en el día.

Pero por ahora, el estado se prepara para más inundaciones, deslizamientos de tierra y rescates. Los recursos de agua rápida y los bomberos se han posicionado en todo el estado en preparación para el lunes, que podría ver las lluvias más intensas de esta ronda, dijeron funcionarios estatales.

Las ráfagas de viento alcanzaron la fuerza de un huracán el domingo en las elevaciones más altas del sur de California, donde alrededor de 14 millones de personas estaban bajo avisos de viento hasta el lunes.

Y a medida que se acercaba la última tormenta, el presidente Joe Biden aprobó este sábado la solicitud de declaración de desastre de California, liberando ayuda federal para complementar los esfuerzos de recuperación en áreas del estado afectadas por tormentas, inundaciones y deslizamientos de tierra desde el 27 de diciembre.

La asistencia del gobierno federal puede incluir subvenciones para viviendas temporales y reparaciones de viviendas, préstamos para ayudar a cubrir pérdidas de propiedad para viviendas no aseguradas, según la Casa Blanca.

Algunas tasas de lluvia más altas aisladas de 130 mm por hora podrían provocar un par de casos de inundaciones, especialmente dadas las condiciones muy húmedas cuando los ríos atmosféricos azotaron el estado en semanas anteriores.

Aunque los totales de lluvia de este fin de semana serán más bajos que en tormentas anteriores, el umbral para inundaciones es mucho más bajo ahora porque el suelo está demasiado saturado y las condiciones están propicias para deslizamientos de tierra y lodo.

Se han registrado 402 deslizamientos de tierra en todo el estado desde el 30 de diciembre, según el Servicio Geológico de California.

Los totales de lluvia en las últimas semanas han sido inmensos. San Francisco ya ha registrado uno de sus 15 inviernos más húmedos registrados. El Área de la Bahía podría ver entre 25 a 50 mm de lluvia este lunes por la tarde y los picos más húmedos pueden ver hasta 76 mm.

Hacia el sur, el área de Los Ángeles vio varios lugares que establecieron récords diarios de lluvia con entre 25 a 50 mm recibidos este sábado. El sur de California aún puede ver áreas aisladas donde las fuertes lluvias podrían alcanzar hasta media pulgada por hora en las tormentas más fuertes.

Algunas áreas del condado de Santa Cruz han visto más de 860 mm de lluvia desde el 26 de diciembre, según el funcionario de recuperación del condado. Si esto es confirmado por el servicio meteorológico, colocaría a Santa Cruz entre los cinco inviernos más húmedos registrados, cuando aún queda un mes para la temporada.

“Estamos inundando nuestros arroyos, arroyos y ríos costeros”, dijo David Reid, funcionario del condado de Santa Cruz. “Y estamos teniendo extensos deslizamientos de tierra y lodo y fallas en las carreteras en nuestras áreas montañosas”.

“Definitivamente hay una fatiga que ocurre con las tormentas continuas: la gente comienza a temer que lo que les estamos diciendo no sea cierto, pero tenemos preocupaciones reales”, agregó Reid.

La necesidad de que los residentes sigan las órdenes de evacuación y se adhieran a los cierres de carreteras es real. Los equipos de todo el estado han respondido durante semanas a los rescates en calles y vecindarios inundados.

Las muertes relacionadas con la tormenta en las últimas semanas incluyeron a una mujer cuyo cuerpo fue encontrado dentro de un vehículo que se lavó en un viñedo inundado, dos personas que fueron encontradas con árboles en la parte superior de sus tiendas, un niño que murió cuando cayó una secoya en una casa, y varias otras muertes.

Y en el condado de San Luis Obispo, los rescatistas todavía están buscando a Kyle Doan, de 5 años, quien fue arrancado de las manos de su madre por una inundación el lunes después de que su SUV fuera arrastrado.

Las lluvias del sábado dificultaron la búsqueda ya que los niveles de agua aumentaron en el arroyo San Marcos y el río Salinas, pero los equipos regresaron a buscar al niño el domingo cuando las condiciones mejoraron, dijo la oficina del alguacil del condado de San Luis Obispo.

Como las elevaciones más bajas enfrentan fuertes lluvias y posibles inundaciones y deslizamientos de tierra, aquellos que viven en elevaciones más altas pueden esperar fuertes nevadas y condiciones peligrosas en el camino.

Hasta 91 metros de nieve nueva podrían caer hasta el lunes en Sierra Nevada, mientras que las montañas del sur de California podrían ver varias pulgadas de nieve el martes por la mañana temprano.

Flagstaff, Arizona, vio 37,6 centímetros de nieve este domingo, rompiendo un récord anterior de 22,6 centímetros establecido en 1978.

There's heavy outbound South Lake Tahoe traffic on WB US 50 from about Country Club Drive through the Meyers roundabout and over Echo Summit. Traffic starts to lighten up just before Twin Bridges. There's still chain controls but no traffic incidents reported along the corridor. pic.twitter.com/HjSwOTwcXu

— Caltrans District 3 (@CaltransDist3) January 15, 2023