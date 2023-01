Daniel Elahi Galán, actualmente el mejor tenista de Colombia, alista su debut en el Abierto de Australia

El dato curioso del Abierto de Australia 0:45

(CNN Español) -- Daniel Elahi Galán es el tenista colombiano mejor clasificado en el ranking mundial de la ATP en enero de 2023, en el puesto 70, una carta con la que llega al Abierto de Australia, segundo major que disputa el tenista de 26 años.

Este lunes, el colombiano se estrena en el Australian Open frente al francés Jeremy Chardy en la primera ronda del Grand Slam.

Galán inicia en Australia este 2023 con miras a avanzar en el tenis mundial, luego de debutar en un Grand Slam en el Abierto de París en 2020, y luego jugar en Wimbledon al año siguiente. En Londres, Galán fue el primer colombiano en ganar en un partido principal en Wimbledon, desde que Santiago Giraldo lo hizo en 2015, según la página del ATP Tour.

El recorrido de Daniel Galán y su llegada al puesto 70 de la ATP

Daniel Galán nació en junio de 1996 en Bucaramanga, en el nororiente de Colombia, pero se crió en Bogotá, la capital, donde se formó profesionalmente como tenista.

Empezó a entrenar a los seis años impulsado por el ejemplo de una familia de deportistas que jugó, entre otros, fútbol, voleibol y, tres sus hermanos, tenis. De hecho, su hermano mayor, Sat Galán, alcanzó la posición 650 del Ranking ATP hace años, su hermana Rocío también jugó al tenis profesional y actualmente su papá, Santos Galán, es su entrenador.

publicidad

Y si bien el tenis estuvo durante años en su vida, el colombiano se saltó su etapa como tenista juvenil por cuestiones económicas, según la página de la ATP, y empezó su carrera profesional a los 17 años, cuando ganó sus primeros puntos ATP. En 2013, al empezar su carrera profesional, acumulaba sus primeros 12 puntos ATP y llegó por primera vez en su carrera al top 1.000 de la clasificación mundial, según reseñó la Federación Colombiana de Tenis ese año.

El colombiano empezó a cosechar triunfos desde muy temprano en su carrera. En 2015 consiguió su primer triunfo ATP ante el español Pere Riba en la primera ronda del ATP 250 de Bogotá.

En 2018, el colombiano empezaría a estar en lo más alto del tenis mundial, cuando ganó su primer trofeo en el ATP Challenger Tour en San Benedetto del Tronto, en Italia, al vencer en la final al español Sergio Gutierrez-Ferrol por 6-2, 3-6, 6-2. Para ese momento se ubicaba en la posición 166 del ATP Tour, la mejor de su carrera hasta ese momento.

En 2019 siguió acumulando logros, sumando, esta vez en Houston, sus dos primeras victorias consecutivas en un cuadro principal del ATP Tour y, un poco más adelante, ganaría por primera vez en un cuadro principal de Grand Slam en París.

En 2020, obtuvo su primera victoria en un Grand Slam frente al británico Cameron Norrie, con parciales de 4-6, 6-3, 5-7, 6-1, 6-1.

“Es el primer partido de Grand Slam que gano y en un quinto set. Entonces por ahora estoy muy contento pero también motivado porque sé que puedo seguir adelante”, dijo a la ATP.

Más adelante, en segunda ronda del Roland Garros venció a Tennys Sandgren por 6-2, 6-2, 6-3, lo que le dio paso a una tercera ronda en la que enfrentó nada más que a Novak Djokovic ese año de pandemia. A pesar de su derrota contra el Nº 1 del mundo en ese momento (6-0, 6-3, 6-2) Galán se sumaba al selecto club de colombianos que ya habían alcanzado esa instancia del major parisino después de Santiago Giraldo en 2012 y Alejandro Falla, quien en 2011 llegó hasta octavos de final.

Al año siguiente, en junio de 2021, el colombiano se estrenó con una victoria en Wimbledon, su segundo major, ante el argentino Federico Coria, una victoria que le dio peso en las canchas internacionales.

Finalmente, en agosto de 2022, en el US Open, el colombiano logró una importante victoria en la jornada inaugural ante Stefanos Tsitsipas, el quinto del mundo, anotándose un triunfo importante, pues fue la primera vez que registró un partido en un cuadro principal del US Open, y la primera vez que le ganó a un tenista del Top 20.

“Estoy muy orgulloso”, dijo Galán a ESPN, relatando cómo se preparó toda la vida para ganar en una cancha principal. "No tengo tanta experiencia a cinco sets. No es fácil mantener la intensidad y la concentración tanto tiempo, pero estuve jugando bien y me mantuve a pesar de todas las cosas que pasaron”, dijo el colombiano tras su importante victoria.

Ahora el colombiano de 26 años espera cosechar más triunfos en una nueva etapa en Australia.