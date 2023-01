Disminuyen las lluvias en California y la limpieza continúa después de que una avalancha de tormentas asoló el estado y dejó al menos 20 muertos

(CNN) -- Finalmente se vislumbra un respiro de las lluvias en California, que ha estado azotada por tormentas y donde una avalancha de ríos atmosféricos consecutivos devastó el estado durante semanas con inundaciones y deslizamientos de tierra.

Las lluvias están disminuyendo en gran parte de California, lo que le da al estado un descanso muy necesario de las tormentas implacables que han convertido los vecindarios en lagos, han paralizado carreteras y forzado a decenas de miles de evacuaciones en todo el estado.

Al menos 20 personas han muerto como resultado de las tormentas, dijo este lunes la Oficina del Gobernador Gavin Newsom.

Ha sido un “momento muy difícil en el estado de California”, dijo la vicegobernadora Eleni Kounalakis a CNN, el lunes.

“Pasamos de cuatro años con muy poca lluvia a, de repente, en un período de tres semanas, nueve ríos atmosféricos se comprimieron en un período de tiempo tan corto, y esto es aproximadamente el equivalente a un año de lluvia en un año lluvioso, no un año de sequía, un año húmedo, todo a la vez”, dijo Kounalakis.

Las alertas de inundación que cubrieron a millones en la costa central de California han expirado, pero se esperan aguaceros dispersos el martes por la mañana en todo el sur de California, donde el suelo está saturado y es propenso a deslizamientos de tierra.

El sistema de tormentas que cruza California está avanzando tierra adentro y se espera que traiga fuertes nevadas a la región de las Cuatro Esquinas. Mientras tanto, se espera que un débil sistema de tormentas golpee el norte y el centro de California, el miércoles, pero no se espera que la lluvia y las nevadas sean significativas.

Las condiciones peligrosas que causaron las tormentas en California han resaltado los impactos mortales de las inundaciones en el estado, y las autoridades dicen que más personas han muerto en las tormentas en las últimas semanas que el número de vidas perdidas en incendios forestales en los últimos dos años.

Las 20 muertes relacionadas con tormentas registradas recientemente en todo el estado incluyen dos personas que se encontraron con árboles en la parte superior de sus tiendas de campaña, personas cuyos autos se sumergieron en el agua de inundaciones y un niño que murió cuando una secuoya cayó sobre una casa.

Y los rescatistas todavía están buscando a Kyle Doan, de 5 años, quien fue arrancado de las manos de su madre por las aguas de la inundación luego de que su vehículo todoterreno fuera arrastrado en el condado de San Luis Obispo, el 9 de enero.

La lluvia y la nieve llegarán a la región de las Cuatro Esquinas (un área que une los estados de Colorado, Utah, Arizona y Nuevo México) este martes. Se esperan nevadas particularmente fuertes en las elevaciones más altas de Sierra Nevada, Wasatch, Mogollon Rim y especialmente en las montañas de San Juan en el suroeste de Colorado, dijo el Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU.

Se esperan entre 30 y 60 centímetros de nuevas nevadas en partes del suroeste de Colorado para este martes en la noche. Mientras tanto, se pronostica lluvia para las elevaciones más bajas en gran parte del suroeste.

Storm system in the Southwest with another round of gusty winds, heavy mountain snow, and heavy rain and flooding across the Southwest, including overly saturated CA. A wintry mix is expected in the Upper Midwest and Northeast. pic.twitter.com/RJu8GYNTok

— National Weather Service (@NWS) January 16, 2023