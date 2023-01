Madonna anuncia gira para celebrar sus más de cuatro décadas en la música: estas son las fechas y cómo comprar las entradas

Madonna deja intrigados a muchos por un video suyo en TikTok 1:30

(CNN Español) - Tal y como sospechaban sus fans, Madonna anunció en la mañana de este martes su "Celebration Tour", con el que precisamente hará eso, celebrar sus más de cuatro décadas en la música.

Y como toda celebración, la siete veces ganadora del Grammy interpretará algunos de sus mayores éxitos. La esencia de la gira fue revelada en un video publicado en su cuenta de Instagram, en donde la actriz y comediante Amy Schumer desafía a Madonna a hacer una gira mundial, a lo que la cantante pregunta a los presentes si irían a un concierto en el que celebre sus 40 años en la música.

Entre los comensales en la cena mostrada por Madonna estaban Diplo, udd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Bob The Drag Queen, Kate Berlant, Larry Owens, Meg Stalter y Eric Andre.

Prepárate para cantar "Like a Virgin", "La Isla Bonita", "Hung Up", "Like a Prayer", "Material Girl", y muchos otros más.

“Estoy emocionada de explorar tantas canciones como sea posible con la esperanza de brindarles a mis fanáticos el espectáculo que han estado esperando”, dijo Madonna a través de un comunicado de LiveNation, compañía productora de la gira.

publicidad

La gira contará con la presencia en todas las fechas de Bob The Drag Queen.

Madonna, "Celebration Tour": las fechas

La gira comienza el 15 de julio en Vancouver, Canadá y finaliza –la etapa americana– el 7 de octubre en Las Vegas.

Tramo Estados Unidos-Canadá:

Jul 15 – Vancouver, Canadá – Rogers Arena

Jul 18 – Seattle, WA – Climate Pledge Arena

Jul 22 – Phoenix, AZ – Footprint Center

Jul 25 – Denver, CO – Ball Arena

Jul 27 – Tulsa, OK – BOK Center

Jul 30 – St. Paul, MN – Xcel Energy Center

Ago 02 – Cleveland, OH – Rocket Mortgage Fieldhouse

Ago 05 – Detroit, MI – Little Caesars Arena

Ago 07 – Pittsburgh, PA – PPG Paints Arena

Ago 09 – Chicago, IL – United Center

Ago 13 – Toronto, Canadá – Scotiabank Arena

Ago 19 – Montreal, Canadá – Centre Bell

Ago 23 – Nueva York – Madison Square Garden

Ago 24 – Nueva York – Madison Square Garden

Ago 30 – Boston, MA – TD Garden

Sept 02 – Washington, DC – Capital One Arena

Sept 05 – Atlanta – State Farm Arena

Sept 07 – Tampa, FL – Amalie Arena

Sept 09 – Miami – Miami-Dade Arena

Sept 13 – Houston – Toyota Center

Sept 18 – Dallas, TX – American Airlines Center

Sept 21 – Austin, TX – Moody Center ATX

Sept 27 – Los Ángeles – Crypto.com Arena

Oct 04 – San Francisco, CA – Chase Center

Oct 07 – Las Vegas – T-Mobile Arena

El tramo europeo iniciará en Londres el 14 de octubre y finalizará el 1 de diciembre en Amsterdam.

Tramo Europeo:

Oct 14 – Londres, Reino Unido – The O2

Oct 21 – Amberes, Bélgica– Sportpaleis

Oct. 25 – Copenhagen, Dinamarca – Royal Arena

Oct 28 – Estocolmo, Suecia – Tele2

Nov 01 – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

Nov 06 – Lisboa, Portugal – Altice Arena

Nov 12 – París, Francia – Accor Arena

Nov 13 – París, Francia – Accor Arena

Nov 15 – Colonia, Alemania – Lanxess Arena

Nov 23 – Milán, Italia – Mediolanum Forum

Nov 28 – Berlín, Alemania – Mercedes-Benz Arena

Dic 1 – Amsterdam, Países Bajos – Ziggo Dome

¿Cuándo y cómo comprar las entradas?

Las entradas saldrán a la venta el viernes 27 de enero a las 10:00 a.m. hora de Miami en la página Madonna.com/tour.

Los clientes del banco Citi podrán tener acceso a la preventa de la gira, la cual comenzará el martes 24 de enero a las 10:00 a.m. hora de Miami y finalizará el jueves 26 de enero a las 6:00 p.m. hora de Miami.

Los miembros del club de fans de Madonna podrán comprar sus entradas desde el lunes 23 de enero a las 10:00 a.m. hora de Miami hasta el miércoles 25 de enero a las 5:00 p.m. hora de Miami.

La gira contará con paquetes VIP en el que los fans podrán ir a trasbastidores, tomarse una foto grupal en el escenario, además de otras sorpresas. Los paquetes VIP se pueden adquirir en vipnation.com.