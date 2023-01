Emiten orden de arresto contra Brian Walshe por el asesinato su esposa Ana Walshe, desaparecida en Massachusetts

Lo que sabemos sobre el caso de la desaparición de Ana Walshe en Massachusetts 2:25

(CNN) –– Una orden de arresto se emitió este martes contra Brian Walshe por el asesinato de su esposa, Ana Walshe, madre de tres hijos de Massachusetts y quien lleva desaparecida desde año nuevo, anunció el fiscal de distrito de Norfolk, Michael Morrissey.

Walshe, de 47 años, se declaró inocente la semana pasada de engañar a los investigadores sobre sus acciones en los días cercanos a la desaparición de su esposa. Está detenido en la Correccional del Condado de Norfolk y será trasladado al Tribunal del Distrito de Quincy para la lectura de cargos de asesinato este miércoles, dijo Morrissey.

"Es probable que durante la lectura de cargos se presenten detalles adicionales de la investigación y las pruebas que apoyan esas acusaciones, pero eso no se divulgarán en este momento”, aclaró el fiscal.

Un abogado de Brian Walshe se negó a comentar al respecto.

La orden de arresto ocurre más de dos semanas después de que Ana Walshe fuera reportada como desaparecida por su lugar de trabajo, lo que llevó a los investigadores a emprender una búsqueda masiva para dar con su paradero.

La policía encontró posibles pruebas macabras: sangre y un cuchillo ensangrentado en el sótano de la casa de la familia en Cohasset, según los fiscales; registros de internet de Brian Walshe que muestran búsquedas sobre cómo desmembrar y deshacerse de un cadáver, según fuentes policiales; y una sierra de arco y aparentes manchas de sangre en un lugar de recogida de basura, según fuentes policiales.

De acuerdo con la policía, Brian Walshe dijo a los investigadores que vio por última vez a su esposa en la mañana del 1 de enero, cuando ella salió de su casa de Cohasset en un viaje compartido o un taxi hacia al aeropuerto para tomar un vuelo de trabajo a la ciudad de Washington. Además, dijo que hizo mandados para su madre en la cercana Swampscott más tarde ese día y fue a comer un helado con uno de sus hijos el día después.

Sin embargo, los fiscales dijeron que no había pruebas de que Ana Walshe hiciera un viaje compartido o llegara al aeropuerto. Y en una declaración jurada criminal, la policía dijo que no había pruebas de que él haya hecho mandados para su madre el día de Año Nuevo. La fiscalía descubrió un video de vigilancia en el que se veía a Brian Walshe comprando en efectivo US$ 450 de artículos de limpieza, incluidas trapeadoras, una cubeta y lonas, en un Home Depot el 2 de enero.

La declaración jurada describe las declaraciones de Brian Walshe a la policía como un "claro intento de engañar y retrasar a los investigadores".

La fiscal Lynn Beland dijo en la corte la semana pasada que sus declaraciones “le dieron tiempo para limpiar la evidencia (o) deshacerse de la evidencia”.

El lugar de trabajo de Ana Walshe, Tishman Speyer, denunció su desaparición el 4 de enero después de que ella no llegara a trabajar. Según la abogada defensora de Brian Walshe, Tracy Miner, él llamó a su lugar de trabajo para preguntar si sabían de su paradero antes de que llamaran a la policía. Miner también dijo que su cliente “ha sido increíblemente cooperativo”.

La acusación ocurre después de una serie de tumultuosos asuntos legales para Brian Walshe.

En 2021, se declaró culpable de tres cargos federales de fraude relacionados con un esquema de 2018 para vender obras de arte falsas de Andy Warhol en línea. Desde entonces ha estado en arresto domiciliario y vigilancia como parte de sus condiciones previas a la sentencia.

Asimismo, en 2018 falleció su padre, el doctor Thomas Walshe, lo que dio lugar a una prolongada batalla legal sobre su patrimonio. En documentos judiciales, las personas cercanas a la familia acusaron a Brian Walshe de mala conducta financiera, lo describieron como una persona enojada y violenta, y dijeron que había sido diagnosticado como sociópata.

"Tuvo un fuerte desencuentro con su hijo", dijo Andrew Walshe, albacea testamentario, sobre la relación del Dr. Walshe con Brian. "Brian se había fugado con una cantidad importante de su dinero; había tenido casi cero contacto con Brian R. Walshe durante los últimos más de diez años".

Además, Ana Walshe dijo a la policía en 2014 que alguien amenazó con "matarla (a ella) y a su amiga", según un informe del incidente que CNN obtuvo del Departamento de Policía Metropolitana de la ciudad de Washington. Un portavoz del departamento confirmó que Brian Walshe era la persona implicada en el informe.

La denuncia fue presentada por Ana Walshe -entonces Ana Knipp- cuando residía en la ciudad de Washington. El caso se cerró posteriormente porque la víctima se negó a cooperar con la fiscalía, dijo el portavoz.

Los tres hijos de la pareja, todos con edades entre los 2 y los 6 años, están bajo la custodia del Departamento de Niños y Familias de Massachusetts, indicó un portavoz.