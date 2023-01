Esto es lo que sabemos sobre la caída del helicóptero que transportaba al ministro del Interior en Ucrania

Ucrania finalizó la búsqueda de sobrevivientes en Dnipro 2:40

(CNN Español) -- Los principales líderes del Ministerio del Interior de Ucrania, incluyendo al ministro Denis Mopnastyrsky, murieron este miércoles luego de que el helicóptero en el que viajaban se estrellara en la región de Kyiv en circunstanicas que aún no están claras.

La aeronave cayó cerca de un jardín de infantes, y el total de muertos asciende a 14, incluyendo 4 niños, de acuerdo con Kyrylo Tymoshenko, subjefe de la administración presidencial del país.

Es la primera vez que funcionarios de alto rango del gobierno de Ucrania mueren en circunstancias extrañas desde el inicio de la guerra, tras la invasión de Rusia el 24 de febrero de 2022.

Esto es lo que sabemos sobre la caída del helicóptero.

Qué ocurrió y dónde

Un helicóptero Eurocopter EC225 “Super Puma”, según confirmó un productor de CNN después de ver restos de manuales de vuelo entre los escombros, se desplomó las 8.20 a.m. hora local (1.20 a.m. ET) cerca de un jardín de infantes y un edifico residencial en la ciudad de Brovary, en las afueras de Kyiv, capital de Ucrania

Un equipo de CNN sobre el terreno en la región de Kyiv notó un cielo gris y muy poca visibilidad.

En el helicóptero viajaban nueve personas, entre ellas el ministro del Interior, Denis Monastyrsky, el primer viceministro, Yevheniy Yenin, y el secretario de Estado, Yuriy Lubkovychis, según confirmó Anton Geraschenko, asesor del ministerio, en las redes sociales.

Serhiy Kruk, jefe del Servicio Estatal de Emergencias, nombró en tanto a algunos de los miembros de la tripulación como Oleksandr Vasylenko, Kostiantyn Kovalenko, Ivan Kasyanov.

Los funcionarios viajaban a Járkiv, en el noreste, cuando cayó el helicóptero.

Cuántas víctimas hay

Todos las personas que viajaban en el helicóptero murieron, de acuerdo con las autoridades.

Varias personas murieron en el lugar donde cayó el helicóptero, incluyendo 4 niños. El último número de fallecidos esde 14, luego de que las autoridades corrigieran a la baja la cifra en un par de oportunidades. Las personas murieron mientras "traían a sus hijos al jardín de infantes", dijo Tymoshenko.

El número de fallecidos podría aumentar, sin embargo.

Oleksiy Kuleba, jefe de la Administración Militar Regional de Kyiv, hablando junto a Tymoshenko en el lugar de los hechos, dijo a los periodistas que “actualmente no hay información sobre la cantidad de niños desaparecidos. La identificación está en curso. Vienen los padres, se están compilando listas”.

Hay, además, al menos 30 heridos, 25 de los cuales están en el hospital (incluyendo 11 niños).

En tanto en las labores de rescate participan 127 personas y 30 vehículos de los Servicios de Emergencia, según un mensaje de Telegram de los Servicios de Emergencia.

Qué sabemos sobre las circunstancias de la caída

Aún no está claro por qué el helicóptero se precipitó al suelo, y al momento ningún funcionario ha sugerido una posible acción de guerra de parte de Rusia.

La región de Kyiv no está actualmente bajo asedio directo de fuerzas rusas, aunque la capital sigue siendo objeto de bombardeos esporádicos con misiles de crucero y balísticos.

¿Es Bakhmut el próximo blanco de los rusos en Ucrania? 2:35

En tanto el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU, por sus siglas en inglés) inició una investigación preliminar sobre el hecho y dijo en Facebook que "se están considerando varias versiones de la tragedia", entre ellas "violación de reglas de vuelo, mal funcionamiento técnico del helicóptero, acciones deliberadas para destruir el helicóptero".

La reacción de los líderes

Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, dijo en una declaración escrita que se trataba de una "una tragedia terrible" y ordenó a los Servicios de Seguridad de Ucrania que "averigüen todas las circunstancias".

Zelensky calificó a los funcionarios eran "verdaderos patriotas de Ucrania. ¡Que descansen en paz! ¡Que todos aquellos cuyas vidas fueron arrebatadas esta negra mañana descansen en paz!".

En tanto Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, rindió homenaje al fallecido ministro Monastyrsky y dijo que "un gran amigo de la Unión Europea". Michel tuiteó que la UE se une a Ucrania "en el dolor tras el trágico accidente de helicóptero en Brovary".

Con información de Maria Kostenko, Sophie Tanno y Brent Swails.