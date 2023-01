"Ser campeones hace que todo sea más lindo": Messi celebra un mes del título de Argentina en el Mundial de Qatar

La celebración albiceleste desde la intimidad 0:26

(CNN Español) -- Lionel Messi sigue celebrando la victoria histórica en Qatar 2022, pues este miércoles se cumple un mes desde que Argentina levantó la copa y se coronó en el Mundial de la FIFA.

El argentino tomó sus redes sociales para enviar un emotivo mensaje de celebración y agradecimiento al cumplirse un mes de la sufrida victoria ante Francia en la final de Qatar cuando, luego de un empate 3 a 3, la Albiceleste venció en la tanda de penaltis y levantó el título máximo que se le había escapado durante 36 años.

"Un mes de lo más lindo del mundo y todavía no puedo creerlo. Qué hermosa locura vivimos durante todo ese tiempo que terminamos levantando la Copa que tanto deseábamos todos", escribió Messi en su cuenta verificada de Instagram.

El argentino habló sobre lo "lindo" que pasó durante todo el Mundial y los recuerdos que se quedaron con él luego de tremenda experiencia.

"Extraño mis compañeros, el día a día con ellos, los mates, las charlas, entrenamientos, las boludeces que hacíamos…", escribió Messi.

"Qué lindo era ver a mi familia disfrutar todos los días de una experiencia inolvidable para todos y qué hermoso era ir a los partidos y ver la locura de la gente en la cancha y en Argentina".

El argentino dio gracias a Dios y añadió que nunca se imaginó la "locura" de todos los seguidores en los festejos, en los que millones de personas inundaron las calles del país celebrando al unísono esta victoria.

"Gracias Dios por tanto. Como lo dije, sabía que me la ibas a dar. Lo que no podía imaginarme era el después de haberlo logrado y no estaba equivocado, porque nunca podría haberme imaginado la locura de la gente en los festejos", escribió el capitán de Argentina.

La victoria de Argentina y Messi en Qatar 2022

Lionel Scaloni, el técnico más joven del Mundial, llevó a un grupo aguerrido a lo más alto. Argentina ganó 4 partidos, perdió uno y empató dos (con ronda de penaltis ganadas). Fue el equipo con más remates: 102, según datos de DataFactory.

El mejor jugador del mundo, y quizá de la historia, Lionel Messi, hizo 7 goles y llegó a 13 en todos los Mundiales: es el líder de los argentinos. Fue al jugador al que más faltas le cometieron, 21. Fue, tal vez, su último Mundial, y su mejor torneo disputado.

El delantero marcó contra Arabia Saudita, México, Australia, Países Bajos, Croacia y Francia (2). Hizo 33 remates, más que nadie en el torneo.

Además, ganó el Balón de Oro del Mundial Qatar 2022.

Jugó en total 26 partidos en Mundiales, récord histórico global, y acumuló 8 asistencias en Mundiales, al igual que Maradona.