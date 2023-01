Planeaban "sobrevivir al fin del mundo". Acabaron perdidos en el mar

¿Cómo la desinformación de covid-19 convenció a este hombre desaparecido a buscar santuario isleño? 5:40

(CNN) -- Poco después de cumplir 20 años, Isaac Danian desapareció de su casa en Grand Rapids, Michigan, a principios de septiembre de 2020, dejando una nota para sus hermanos menores en la que les advertía que "no se vacunen" o "no entrarán al cielo".



Sus padres, Abigail y John Danian, declararon a CNN que su hijo se había vuelto paranoico durante la pandemia.

Dicen que empezó a creer que la vacuna contra el covid-19 era la forma que tenía el gobierno de controlar a la población, y que la prueba de covid-19 era igual de peligrosa. Antes de marcharse de casa, dicen sus padres, su hijo les dijo que vendieran todas sus pertenencias y se instalaran en un búnker.

Casi un mes después de su desaparición, el 4 de octubre de 2020, Isaac Danian envió un mensaje de texto con una foto suya en un barco sosteniendo un pez gigante que había pescado.

La familia no sabe nada de él desde entonces.

"Me llamó para decirme que iba a estar desconectado unos 30 días más o menos y quería asegurarse de llamarme y avisarme. Para que no me pasara esos 30 días preocupada por él", dijo su madre a CNN. Isaac no dijo a dónde iba ni con quién.

"Decía... que sería mejor que no lo hiciera", dijo Abigail Danian, "pero siempre decía que ojalá pudiera decírtelo".

Reclutado por un supuesto gurú

Los padres de Isaac no sabían entonces que antes de que su hijo se marchara había empezado a seguir en Internet a un supuesto gurú llamado Matthew Mellow, que en las redes sociales se hacía llamar Moretakai Eleazar. En su canal de YouTube, Mellow difundía desinformación sobre el covid-19, dando sermones sobre lo que según él era el plan de Satanás para destruir a la sociedad y afirmaciones falsas sobre la vacuna contra el covid-19, a la que llamaba la "marca de la bestia".

Mellow había publicado un video para reclutar personas en Internet, en el que buscaba "hombres de cuerpo sano" para navegar con él desde Hawai hasta el Pacífico Sur, donde el covid-19 no se había arraigado. En su video sugería que la sociedad estaba condenada.

Isaac Danian se apuntó al viaje y salió de casa el fin de semana del Día del Trabajo de 2020 mientras sus padres estaban fuera de la ciudad.

Solo cuando sus padres denunciaron su desaparición, siete meses después, supieron por un investigador de la oficina del sheriff del condado Kent, en Michigan, que su hijo había estado en comunicación con Mellow.

"Este payaso gurú les convenció para que volaran a Hawai y se unieran a él en este viaje a través de una enorme porción del océano Pacífico para encontrar un lugar libre de covid-19 donde pudieran empezar de nuevo y escapar del gran plan de Satanás", dijo a CNN el autor y periodista David Wolman, quien investigó por primera vez este caso para el diario The New York Times.

Resulta que Mellow había conseguido que un par de capitanes de barco lo llevaran a él y a sus reclutas al Pacífico Sur. Danian y un segundo hombre, Shukree Abdul-Rashed, de Rochester, Nueva York, irían en el barco del capitán Mike Schmidt, mientras que Mellow partió días después en otro barco con otro capitán.

"La verdad es que se la pasaron muy bien estos dos, pescaron un montón", dijo Schmidt a CNN. A veces, dice Schmidt, el tiempo era difícil y el mar peligroso.

"En una tormenta me rompí la nariz con el timón. El barco se levantó en mitad de la noche y me rompió la nariz. Tuvimos algunos problemas, pero la mayor parte del tiempo que navegamos pescamos, hicimos barbacoas, hacía un tiempo estupendo".

Schmidt explicó a CNN que primero se dirigieron a las Islas Cook, pero resultó que no podían entrar debido a la pandemia. Dado el mal tiempo, dice que dirigió el barco hacia Samoa Americana, pero cuando se enteraron de que tenían que someterse a una prueba de covid para entrar, dice, sus dos pasajeros entraron en pánico y amenazaron con saltar del barco.

Saltaron por la borda voluntariamente, según el capitán

Schmidt dice que decidió dirigirse a unas 300 millas náuticas de distancia, a la isla de Wallis, un territorio francés situado entre Hawai y Nueva Zelandia. Fue entonces cuando el viaje dio un giro oscuro. Después de que Schmidt alertara a las autoridades de su llegada para que pudieran anclar su barco, dijo a CNN, Danian y Abdul-Rashed saltaron repentinamente por la borda.

"Saltaron porque no querían estar en el barco. Querían evitar someterse a la prueba de PCR para detectar covid-19. Tenían miedo de hacerse la prueba de covid-19, ya que ahora era la marca de la bestia, pues se habían involucrado con el gurú", dijo Schmidt.

Schmidt declaró a CNN que, en cuanto los hombres saltaron, alertó a las autoridades de la isla de Wallis para que les ayudaran y llamó a un barco pesquero para que los buscara. Según Schmidt, el plan de Danian era "caer en el olvido con Abdul-Rashed y Matt Mellow y sobrevivir al fin del mundo. Los tres... sin ningún vínculo con Estados Unidos".

Según Wolman, el periodista, "habían sido llevados por el mal camino por un gurú profeta de la era de Instagram que hablaba de la manera correcta para atraer a estos dos jóvenes". Wolman lo llamó "el brebaje de brujas de la conspiración del covid-19, la profecía del fin de los tiempos, el fundamentalismo cristiano mezclado con el estrés y la agitación sobre las elecciones de 2020".

Mellow no respondió a las numerosas solicitudes de CNN para obtener comentarios. CNN se puso en contacto con la familia de Abdul-Rashed para obtener comentarios.

Según un informe de la policía francesa obtenido por CNN, Schmidt fue interrogado y las autoridades confiscaron su pistola de 9 milímetros, una computadora portátil y un dispositivo GPS Garmin de la embarcación. Schmidt fue finalmente absuelto en la investigación.

"Nunca hice nada para hacerles daño", declaró Schmidt a CNN.

En aquel momento, equipos de buceo buscaron a los hombres por la zona, pero no encontraron nada.

Además de la denuncia de desaparición que presentaron, los padres de Danian han pedido ayuda al Departamento de Estado y a las autoridades francesas. Pero ha habido muchas dificultades en el camino.

"El problema no es solo que esté tan lejos, sino que es internacional. Hay una barrera lingüística. Estamos tratando con el sistema judicial francés", explica John Danian a CNN. "Fue en el agua, y fue un incidente de tipo marítimo, por lo que tiene muchas agencias y autoridades diferentes tratando de coordinar este esfuerzo".

Más de dos años después, Abigail y John Danian no están más cerca de encontrar a su hijo.

"Tenemos la esperanza de que esté vivo porque no ha habido ninguna prueba que demuestre lo contrario", dijo Abigal Danian a CNN. "Es posible que quisiera salir de la red y que esté en un estado maníaco, es posible que fuera secuestrado involuntariamente. Es posible que se ahogara. Si alguien te dijera, 'tu hijo probablemente murió', ¿lo aceptarías y seguirías adelante? Eso no es algo que podamos hacer".

El gurú acaba en una isla

La semana pasada, los daneses recibieron una carta de las autoridades francesas alertándoles de que cerraban oficialmente la investigación sobre su desaparición. La familia planea apelar los hallazgos.

"La única determinación que pudieron tomar fue que tanto Isaac como Shukree habían saltado al océano y no se encontraron restos", declaró Abigail Danian a CNN. Mientras tanto, la oficina del sheriff del condado Kent dijo que su investigación de personas desaparecidas sigue abierta. La familia de Isaac dice que el Departamento de Estado también les informó que hay algún tipo de "investigación interinstitucional" en marcha, pero no están seguros de quién está implicado.

En cuanto al paradero de Mellow, Wolman habló con él varios meses después de la desaparición de los hombres. Ambos se conocieron en una isla de la Polinesia Francesa donde, según Wolman, Mellow vivía con su madre.

"Imprimió este folleto con… cada palabra clave de extremismo religioso más covid-19 y conspiración que se pueda imaginar, desde el 666 y la marca de la bestia, a los Illuminati a George Soros a Bill Gates y nanobots y es... al igual que esta diarrea verbal de incoherencia", dijo Wolman. "Se lo está pasando a la gente en una parte muy empobrecida del mundo diciéndoles o diciendo a sus hijos que no se vacunen".

¿Asumió Mellow alguna responsabilidad por lo ocurrido a Isaac Danian y Shukree Abdul-Rashed?

"No tiene ningún sentido de la responsabilidad por lo que les ocurrió", dijo Wolman. "Se refiere a ellos como sus hermanos, diciendo que murieron por la gracia de Dios".

Wolman dijo que Mellow le dijo: "Eran mis queridos amigos. Los quería. Lloré hasta quedarme dormido durante meses después de que se fueron".