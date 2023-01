¿Quién es Bella Ramsey? Películas, series, vida y carrera de la actriz de "The Last of Us"

¿Qué debes saber de la serie de "The Last of Us" de HBO? 2:07

(CNN Español) -- No queda ninguna duda al respecto: "The Last of Us" es una de las series de las que más se está hablando en la actualidad.

Su primer capítulo recién se acaba de estrenar el 15 de enero y ya cuenta con el respaldo de la crítica. En páginas como Rotten Tomatoes e IMDb, la serie cuenta con calificaciones de miles de usuarios que se acercan a la perfección.

Gran parte del peso de "The Last of Us" recae en las actuaciones de Pedro Pascal y Bella Ramsey, los protagonistas, en los papeles de Joel y Ellie, personajes que viven en un mundo hostil y violento que ha sido arrasado por un virus que convierte a las personas en infectados.

Así como en el caso de Pascal, esta no es la primera vez que Ramsey forma parte de una producción exitosa. Curiosamente, ambos han estado en el reparto de "Game of Thrones", una de las series más destacadas de los últimos años.

¿Qué otras producciones tiene la joven actriz en su historial? Te lo contamos a continuación.

Vida y carrera de Bella Ramsey

Datos personales

Nombre: Bella Ramsey

Fecha de nacimiento: 30 de septiembre de 2003 (en 2023 cumple 20 años)

Lugar de nacimiento: Nottinghamshire, Inglaterra

Hizo su debut profesional en 2016 para la temporada 6 de "Game of Thrones" en el papel de Lyanna Mormont

En 2019, la actriz fue nombrada embajadora de Océanos de la organización ambientalista Greenpeace

En el mismo año, también fue nombrada embajadora de la organización sobre salud mental Young Minds

Películas y series en su carrera

De acuerdo con IMDb, Ramsey ha participado en el reparto de 24 producciones audiovisuales, entre las que se encuentran películas, series, cortos, podcast, animaciones y hasta videojuegos.

De las 24 producciones, dos saldrán próximamente:

Chicken Run: Dawn of the Nugget (película animada que está en producción)

Villain (cortometraje en la fase de terminación)

Las 22 restantes, que ya acabaron o siguen su curso, son las siguientes:

The Last of Us (serie)

Catherine Called Birdy (película)

Becoming Elizabeth (serie)

Impact Winter (podcast)

Hilda and the Mountain King (película animada)

Requiem (cortometraje)

His Dark Materials (serie)

Hilda (serie animada)

Campamento de verano (serie)

3 Minutes of Silence (cortometraje)

Shepherd's Delight (serie)

Resistance (película)

La peor bruja (serie)

On The Beaches (cortometraje)

Judy (película)

Game of Thrones (serie)

Zero (cortometraje)

Princess Emmy (película animada)

Holmes & Watson (película)

Doctor Who Infinity: The Dalek Invasion of Time (videojuego)

Two for Joy (película)

Requiem (serie)

