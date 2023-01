Administración de DeSantis bloquea clases de estudios afroestadounidenses en las escuelas secundarias de Florida

¿Por qué esta escuela prohibió libros sobre el racismo? 3:34

(CNN) -- La administración del gobernador republicano Ron DeSantis de Florida bloqueó un nuevo curso de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) sobre estudios afroestadounidenses para estudiantes de secundaria.

En una carta del 12 de enero al College Board, la organización sin fines de lucro que supervisa los cursos AP, la Oficina de Articulación del Departamento de Educación de Florida (FDOE, por sus siglas en inglés) dijo que el curso es “inexplicablemente contrario a la ley de Florida y carece significativamente de valor educativo”.

La carta no dio más detalles sobre lo que la agencia encontró objetable en el contenido del curso. Una portavoz del departamento no respondió de inmediato a una consulta de CNN.

“En el futuro, si el College Board está dispuesto a volver a la mesa con contenido legal e históricamente preciso, la FDOE siempre estará dispuesta a reabrir la discusión”, decía la carta.

En un comunicado a CNN, el College Board se negó a abordar directamente la decisión en Florida, pero dijo: “Esperamos llevar esta rica e inspiradora exploración de la historia y la cultura afroestadounidense a los estudiantes de todo el país”.

publicidad

El rechazo de un curso de estudios afroestadounidenses de Colocación Avanzada sigue los esfuerzos de DeSantis para revisar el plan de estudios educativo de Florida para limitar la enseñanza sobre la teoría crítica de la raza. En 2021, el estado promulgó una ley que prohibía enseñar el concepto que explora la historia del racismo sistémico en Estados Unidos y sus continuos impactos. La ley también prohibió el material de The 1619 Project, un proyecto ganador del premio Pulitzer de The New York Times para reformular la historia estadounidense en torno a la llegada de barcos de esclavos a las costas estadounidenses. El año pasado, DeSantis también firmó un proyecto de ley que restringe cómo las escuelas pueden hablar sobre la raza con los estudiantes.

El College Board reveló planes para ofrecer una clase de estudios afroestadounidenses por primera vez el año pasado. El curso se ofrece como prueba piloto en 60 escuelas de todo el país durante el año escolar 2022-23 con el objetivo de que el curso esté disponible para todas las escuelas en el año escolar 2024-25. El primer examen de Estudios Afroestadounidenses AP se administraría en la primavera de 2025, según el sitio web del College Board.

No quedó claro de inmediato si Florida tiene alguna escuela que participa actualmente en el programa piloto. El College Board dijo que el Programa de Colocación Avanzada ha estado trabajando con instituciones de educación superior para desarrollar un programa de Estudios Afroestadounidenses durante una década.

“Al igual que todos los cursos AP nuevos, Estudios Afroestadounidenses AP está pasando por una fase piloto rigurosa de varios años, recopilando comentarios de maestros, estudiantes, académicos y legisladores”, dice el comunicado. “El proceso de pilotaje y revisión de los marcos de los cursos es una parte estándar de cualquier curso AP nuevo y, como resultado, los marcos a menudo cambian significativamente. Lanzaremos públicamente el marco del curso actualizado cuando se complete y mucho antes de que esta clase esté ampliamente disponible en las escuelas secundarias estadounidenses”.

En una publicación de Twitter este miércoles, la senadora estatal demócrata Shevrin Jones, quien es negra, señaló que Florida ofrece otros cursos culturales AP.

“Este extremismo político y su ataque a la historia negra y a los negros creará toda una generación de niños negros que no podrán verse reflejados en su propia educación o en su propio estado”, dijo Jones.

El movimiento de DeSantis se produce cuando su posición entre los conservadores se ha disparado en todo el país luego de sus posturas públicas sobre temas culturales actuales y contra los funcionarios de salud pública y los burócratas durante la pandemia del covid-19. Se dice que está sopesando una posible candidatura presidencial para 2024.

Un grupo de legisladores estatales republicanos en Michigan, que buscaban reclutarlo para la contienda de 2024, firmó una carta que fue entregada al gobernador de Florida el mes pasado, pidiéndole que “busque la nominación presidencial de nuestro Partido Republicano”.

La carta fue firmada por 18 miembros republicanos del Senado y la Cámara de Representantes de Michigan, quienes escribieron que DeSantis está “única y excepcionalmente calificada para brindar el liderazgo y la competencia que, lamentablemente, faltan en el número 1600 de la Avenida Pennsylvania”. Para cerrar, dijeron que “están listos y dispuestos a ayudarlo a ganar Michigan en 2024”.

Los detalles de la carta fueron reportados por primera vez por Politico.

David Wright de CNN contribuyó a este reporte.