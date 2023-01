Esto es lo que sabemos sobre la evidencia presentada contra Brian Walshe, acusado del crimen de su esposa Ana Walshe

Lo que sabemos sobre el caso de la desaparición de Ana Walshe en Massachusetts 2:25

(CNN) -- A medida que los fiscales de Massachusetts construyen su caso contra Brian Walshe, han presentado pruebas considerables que alegan que el hombre asesinó a su esposa el día de Año Nuevo y se deshizo de su cuerpo de manera espantosa.

Brian Walshe, de 47 años, compareció ante el tribunal este miércoles para ser procesado por cargos de asesinato y desenterrar o mover un cuerpo ilegalmente. Walshe ha estado en la cárcel desde el 8 de enero, cuando fue arrestado acusado de engañar a los investigadores que buscaban a su esposa, Ana Walshe, de 39 años.

Walshe se ha declarado inocente de los tres cargos.

Los fiscales alegaron en el Tribunal de Distrito de Quincy este miércoles que Brian Walshe mató a su esposa, con quien tuvo tres hijos, porque quería terminar su matrimonio. Su denuncia penal contra el esposo dice que agredió y golpeó a Ana Walshe hasta matarla.

“En lugar de divorciarse, se cree que Brian Walshe desmembró a Ana Walshe y se deshizo de su cuerpo”, dijo la fiscal Lynn Beland en la corte.

La fiscal Beland presentó una serie de pruebas que condujeron a los cargos contra el Walshe, incluidos los descubrimientos de sangre y artículos personales de Ana Walshe en la basura local, datos telefónicos que mostraban los movimientos de Brian Walshe y supuestas búsquedas en Google relacionadas con el desmembramiento y la eliminación de un cuerpo.

Los investigadores han estado buscando a Ana Walshe desde que su lugar de trabajo reportó su desaparición el 4 de enero. El miércoles fue la primera vez que los fiscales dicen que se cree que está muerta, aunque no dijeron si su cuerpo fue encontrado.

Brian Walshe supuestamente le dijo a la Policía que su esposa salió de su casa para un viaje de trabajo a Washington, alrededor de las 6 a.m. del día de Año Nuevo. Pero Beland dijo que no hay constancia de que Ana haya hecho ese viaje y que el teléfono de la esposa siguió sonando en el área de la casa hasta alrededor de las 3 a.m. del 2 de enero.

La abogada defensora de Brian Walshe, Tracy Miner, dijo en un comunicado el miércoles que ella no comentó sobre la evidencia y sugirió que el caso de los fiscales contra su cliente parece débil. Dijo que aún no le han enviado las pruebas.

“En mi experiencia, donde, como aquí, la fiscalía filtra supuestas pruebas a la prensa antes de que me las proporcionen, su caso no es tan sólido”, dijo. “Cuando tienen un caso fuerte, me dan todo lo antes posible. Veremos qué tienen y qué evidencia es admisible en la corte, donde finalmente se decidirá el caso”.

Walshe está detenido sin derecho a fianza y se espera que comparezca en la corte el 9 de febrero.

Ana Walshe, gerente de bienes raíces corporativos, viajaría entre la casa de la familia en Cohasset, Massachusetts, y su trabajo en Washington, según le dijo a CNN su ex colega Pamela Bardhi. Bardhi describió a Ana como "una fuerza a tener en cuenta" y una "supermamá" para sus tres hijos que tienen entre 2 y 6 años.

Los hijos de la pareja están bajo la custodia del Departamento de Niños y Familias de Massachusetts, dijo un portavoz. Bhardi dijo que “una avalancha de familias” se ha ofrecido a acoger a los niños para que puedan permanecer juntos.

Bolsas de basura que contenían sangre, artículos personales

Los fiscales dicen que los datos del teléfono de Brian Walshe muestran que viajó a varios complejos de apartamentos en diferentes ciudades, donde lo acusan de deshacerse de las pruebas en los contenedores de basura.

Videos de vigilancia de dos de los complejos muestra su Volvo y una figura que encaja con su descripción arrojando bolsas a los contenedores de basura, alegó Beland.

La basura de estos contenedores fue incinerada antes de que los investigadores pudieran examinarla.

Sin embargo, los investigadores pudieron rastrear la basura que el esposo supuestamente arrojó en la casa de su madre en Swampscott, un pueblo a una hora en automóvil al norte de la casa de Walshe.

Se encontraron diez bolsas de basura con pruebas en una estación de recolección de basura que contenían aparentes manchas de sangre, una sierra para metales, un hacha, toallas, trapos, guantes, una alfombra muy manchada y un traje Tyvek, una cubierta corporal casi total que se usa a menudo para protegerse de contaminantes o materiales peligrosos, dijo Beland.

En las bolsas, los investigadores también encontraron la tarjeta de vacunación contra el covid-19 de Ana Walshe, un bolso Prada que llevaba y parte de un collar que coincide con uno que se la puede ver usando en las fotos, dijo la fiscal.

El laboratorio criminalístico del estado analizó algunos de los artículos ensangrentados en las bolsas y encontró ADN de Ana y Brian Walshe en un par de pantuflas y el traje Tyvek. El ADN de la mujer también se encontró en algunos tejidos, dijo.

Además, una búsqueda en la casa de la pareja descubrió manchas de sangre y un cuchillo ensangrentado en el sótano, alegan los fiscales.

También se encontró sangre en el auto de Walshe, dijo Beland. La policía observó un revestimiento de plástico en la parte trasera de su auto el día que se reportó la desaparición de Ana Walshe, pero el esposo luego dijo a los investigadores que había tirado el revestimiento, dijo el fiscal.

Las espantosas búsquedas de Walsh en Google

Los registros de Internet de Brian Walshe muestran varias búsquedas sombrías en Google sobre descomposición de cuerpos, desmembramiento y eliminación de restos humanos, alegó Beland.

Todos menos uno de los registros se realizaron el día o después del día en que los fiscales alegan que Brian Walshe mató a su esposa, dijo.

El esposo se mostró estoico cuando Beland leyó las búsquedas en voz alta en la corte, y solo negó con la cabeza una vez cuando el fiscal dijo que había realizado algunas de las búsquedas en el iPad de su hijo.

La primera, dijo, fue el 27 de diciembre: ¿Cuál es el mejor estado para divorciarse de un hombre?

Estas son algunas de las búsquedas que supuestamente hizo entre el 1 y el 3 de enero:

¿Cuánto tiempo pasa antes de que un cuerpo empiece a oler mal?

¿Qué hace el formaldehído?

¿Cuánto tiempo dura el ADN?

¿Se puede hacer la identificación de restos parciales?

Desmembramiento y las mejores formas de disponer de un cuerpo.

Cómo limpiar la sangre del piso de madera.

¿Qué sucede cuando pones partes del cuerpo en amoníaco?

¿Es mejor guardar la ropa de la escena del crimen o lavarla?

Sierra para metales, la mejor herramienta para desmembrar.

¿Se le puede acusar de asesinato sin cuerpo?

“Básicamente plantea las preguntas para su plan en las búsquedas de Google, como alegan los fiscales”, dijo John Miller, jefe de policía y analista de inteligencia de CNN.

Los fiscales detallan varias compras de artículos de limpieza

Los fiscales también mencionaron varios artículos que supuestamente compró Brian Walshe que creen que están relacionados con el asesinato de su esposa.

El 2 de enero, en un Home Depot, los fiscales dicen que usó una mascarilla y guantes de goma mientras compraba trapeadores, cepillos, cinta adhesiva, un traje Tyvek con cubrebotas, baldes, bicarbonato de sodio y un hacha. Beland dijo anteriormente que gastó alrededor de US$ 450 en la tienda.

Walsh también fue a Home Goods ese día y compró tres alfombras, dijo Beland.

Dos días después, supuestamente fue a Home Goods y TJ Maxx donde compró toallas, tapetes de baño y ropa de hombre, dijo Beland. Luego fue a Lowe's, donde la fiscal dijo que compró escobillas de goma y un bote de basura.

Mientras tanto, dijo Beland, no hubo actividad en las tarjetas de crédito de Ana Walshe.

-- Eric Levenson, Jason Carroll, Celina Tebor y Amanda Watt de CNN contribuyeron a este informe.