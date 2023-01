Última hora y noticias de la guerra de Rusia en Ucrania del jueves 19 de enero

Zelensky afirma que Ucrania recuperará Crimea

Ucrania recuperará Crimea, ya que es "nuestra tierra", dijo el presidente Volodymyr Zelensky en su intervención en el "Desayuno de Ucrania" en Davos este jueves.

"No es una intención, es nuestra tierra. Crimea es nuestro mar y nuestras montañas. Dennos sus armas y recuperaremos [lo que es] nuestro", dijo Zelensky cuando el panel le preguntó si tiene intención de retomar Crimea.

"Pero todavía hay una oportunidad para que Rusia abandone este territorio, y no solo éste. Nadie dice que se puedan restablecer las relaciones, pero puede salvar la vida de su pueblo", afirmó.

"La brecha entre nuestros países es enorme. No es artificial. La ha cavado [el presidente de Rusia Vladimir] Putin. Él está de pie con esta pala y permanecerá con esta pala en la historia", dijo Zelensky.

Preguntado sobre la posibilidad de negociaciones de paz, Zelensky dijo: "Las negociaciones de paz no son la paz. Las partes tienen que darse cuenta de ello. Durante los últimos tres años [desde que llegó a la presidencia] hicimos todo lo que pudimos para liberar nuestra tierra a través de la diplomacia", dijo.

"Alguien no quiso, no tuvo tiempo, no creyó, puso condiciones. Había mucha gente así, y el centro de todo eso estaba en Moscú", añadió.

"No entiendo con quién hablar. No entiendo muy bien si él [Putin] está vivo o si toma decisiones, o quién toma las decisiones", dijo Zelensky. "No entiendo muy bien cómo puede prometer una cosa a los líderes europeos y empezar una guerra al día siguiente".

Esta no es la primera vez que Zelensky ha prometido derrocar la anexión de Crimea por parte de Moscú en 2014 desde que comenzó la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia el año pasado. Hablando en agosto pasado, hizo hincapié en que para los ucranianos, Crimea es "no sólo un territorio" o incluso una "figura en el juego geopolítico".

"Para Ucrania, Crimea es una parte de nuestro pueblo, de nuestra sociedad, una comunidad de personas a las que garantizamos la libertad", dijo entonces.