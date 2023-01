¿Qué es homicidio involuntario? Esto enfrenta Alec Baldwin por los cargos por el tiroteo fatal de 'Rust'

Análisis de los cargos penales contra Alec Baldwin 6:16

(CNN) -- Los fiscales decidieron este jueves acusar al actor Alec Baldwin y a la armera de la película, Hannah Gutiérrez-Reed, con dos cargos de homicidio involuntario cada uno, por el desparo fatal de Baldwin contra la directora de fotografía durante la grabación de la película "Rust", en 2021.

Halyna Hutchins murió por una ronda de municiones reales disparada desde un arma de utilería que estaba en manos de Baldwin, quien asegura que no apretó el gatillo. El actor también ha sostenido que no sabía que el arma que disparó durante un ensayo contenía una bala real.

Aquí tienes todo lo que necesita saber sobre esos cargos legales:

¿Qué significa 'homicidio involuntario'?

La ley estatal de Nuevo México clasifica el homicidio involuntario como un delito grave de cuarto grado.

“El homicidio involuntario consiste en el homicidio cometido en la comisión de un acto ilícito que no constituye un delito grave, o en la comisión de un acto lícito que podría producir la muerte de manera ilícita o sin la debida precaución y prudencia”, según la ley de Nuevo México.

Esto significa que los cargos acusan a Baldwin de cometer un “acto negligente que resultó en la muerte de otra persona”, dijo a CNN Sam Winder, exfiscal federal que actualmente enseña Derecho en la Universidad de Nuevo México.

“La gran diferencia entre homicidio involuntario y asesinato, que a menudo se ve en casos que involucran armas de fuego, es que en el primero no hay intención criminal”, dijo Winder, refiriéndose a la ley estatal de Nuevo México. “Es matar a alguien sin querer, por ser negligente”.

“No hay argumento de que Baldwin tuviera la intención criminal de cometer un asesinato”, agregó.

¿Qué es la negligencia?

El analista legal de CNN Elliot Williams explica que los fiscales decidieron acusar a Baldwin de homicidio involuntario por la muerte de Hutchins debido a negligencia.

“No me sorprenden en absoluto estos cargos, y particularmente si separas al actor Alec Baldwin del productor Alec Baldwin”, dijo Williams. “Pero él está siendo acusado en efecto como alguien responsable de lo que sucedió en el set. Y a lo que se reduce este cargo de homicidio involuntario es a negligencia”.

Williams continuó: “Esto no fue solo un simple accidente en el set de una película, al menos según el fiscal. Lo que fue en realidad es un problema gigantezco del liderazgo en el set de filmación, tan grande que condujo a una muerte increíblemente trágica”.

¿Qué tienen que probar los fiscales para que se mantengan los cargos?

Poco después de anunciar los cargos de homicidio involuntario, Mary Carmack-Altwies, la primera fiscal del distrito judicial de Nuevo México, describió por qué el tiroteo en el set podría resultar en cargos penales, independientemente de si se trató o no de un accidente.

“El hecho de que sea un accidente no significa que no sea un delito”, dijo Carmack-Altwies a CNN.

“Nuestro estatuto de homicidio involuntario cubre asesinatos no intencionales, homicidios no intencionales”, dijo Carmack-Altwies. “Involuntario significa que no tenían la intención de hacerlo, no tenían la intención de matar, pero sucedió de todos modos, y sucedió por algo más que por una mera negligencia. Ellos no tomaron las debidas precauciones o no fueron prudentes, y eso es que pasó aquí."

Carmack-Altwies dice que los fiscales creían que había causa probable para acusar a Baldwin y Gutiérrez-Reed debido a una serie de factores, incluida la ausencia de normas de seguridad.

La gente en el set se había quejado de la falta de seguridad, según Carmack-Altwies, y hubo fallas antes de este incidente fatal.

“Debería haber sido consciente de que la seguridad era un problema en el set y luego, como actor ese día, debería haber revisado esa pistola, esos proyectiles”, dijo, refiriéndose a Baldwin.

El abogado de Baldwin, Luke Nikas, calificó la decisión de los fiscales como “un terrible error judicial”.

“Esta decisión distorsiona la trágica muerte de Halyna Hutchins y representa un terrible error judicial. El señor Baldwin no tenía motivos para creer que había una bala viva en el arma, ni en ninguna parte del set de filmación”, dijo Nikas. “Él confió en los profesionales con los que trabajaba, quienes le aseguraron que el arma no tenía balas vivas. Lucharemos contra estos cargos y ganaremos”.

¿Por qué el caso será difícil para los fiscales?

El analista legal principal de CNN, Elie Honig, dice que el tiroteo fatal de “Rust” no es una negligencia clara e incluye cuestiones de hecho.

En primer lugar, dice Honig, Carmack-Altwies le dijo a CNN que no sabe y “quizás nunca lo sepamos”, cómo llegaron las rondas de balas vivas al set.

“Esa es una cuestión fáctica importante. El abogado defensor se parará frente a un jurado y dirá: 'Quieren que condenes a mi cliente y ni siquiera pueden decirte cómo llegaron allí esas balas'", dijo Honig a CNN.

En segundo lugar, el incidente ocurrió en un set de filmación y “la mayoría de la gente normal no sabe cuáles son las normas en un set de filmación”, dijo.

Por lo tanto, se confía en gran medida en la experiencia de los maestros de utilería, pero incluso esos expertos tienen diferentes puntos de vista sobre cuáles son las obligaciones de los actores y miembros del equipo en el set, dice Honig.

“Recuerda, este es un caso criminal. Necesitas a los 12 miembros del jurado para encontrar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Así que no digo que no haya ninguna posibilidad aquí, pero este es un caso realmente difícil para la fiscalía”, dijo.

¿Quién más fue acusado?

Además de Baldwin, la armera de la película "Rust", Gutiérrez-Reed, será acusada de dos cargos de homicidio involuntario por la muerte de Hutchins en el set de la película, según los fiscales.

“Esperábamos los cargos, pero están absolutamente equivocados en cuanto a Hannah; esperamos que un jurado la declare inocente y que asegure que no cometió homicidio involuntario”, dijo a CNN Jason Bowles, el abogado de Gutiérrez-Reed. “Ella ha estado conmocionada por la tragedia, pero no ha cometido ningún delito”.

En marzo de 2022, Gutiérrez-Reed dijo que no la llamaron para inspeccionar el arma que finalmente disparó una bala real e hirió de muerte a Hutchins. También dijo que no tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo dentro del escenario de la iglesia ese día y que Baldwin era responsable de ayudar a mantener la seguridad del equipo.

El director asistente de la película "Rust", David Halls, quien le entregó el arma a Baldwin antes del tiroteo fatal, firmó un acuerdo de culpabilidad "por el cargo de uso negligente de un arma mortal", anunció la oficina del fiscal de distrito este jueves. Los fiscales dicen que los términos de ese acuerdo incluyen seis meses de libertad condicional y una sentencia en suspenso.

No se presentarán cargos contra el director de cine Joel Souza, según el comunicado.

¿Qué sanción podrían tener si los declaran culpables?

Baldwin y Gutierrez-Reed enfrentan cada uno dos cargos de homicidio involuntario, por lo que un jurado puede decidir qué cargo específico es más apropiado, según el fiscal de distrito, quien agrega que, si son declarados culpables, “solo serán sentenciados a uno de los cargos”.

En cualquier caso, una condena de ese tipo se castiga con hasta 18 meses de cárcel y una multa de hasta US$ 5.000, dicen los fiscales.

Sin embargo, podría haber una sanción obligatoria adicional debido a que se trataba de un arma de fuego. En ese caso, el delito podría ser punible con cinco años obligatorios de cárcel, dijeron los fiscales.

¿Qué pasa ahora?

Carmack-Altwies le dijo a CNN que presentará formalmente los cargos “antes de fin de mes”, pero que su oficina no solicitará el arresto de Baldwin y Gutiérrez-Reed. Los dos serán requeridos en una comparecencia inicial ante el tribunal, que pueden hacer por video. La fiscal de distrito dice que no planea acusar a nadie más de la producción.

Josh Campbell, Paul Vercammen, Holly Yan y Travis Caldwell de CNN contribuyeron a este informe