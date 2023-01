7 millones de personas están bajo alerta invernal mientras el temporal de nieve comienza a afectar al noreste

(CNN) -- Después de que una tormenta invernal dejara hasta 30 centímetros de nieve en partes del Medio Oeste esta semana, el sistema se ha cerrado este viernes en la región del Noreste, mientras las autoridades advierten a los residentes de las traicioneras condiciones de las carreteras.

Alrededor de 7 millones de personas en la trayectoria de la tormenta a través del noreste estaban bajo alertas de clima invernal a principios de este viernes como la primera ronda de nieve comenzó en Vermont, New Hampshire, norte de Massachusetts y Maine.

"Una tormenta de invierno continuará fuertes nevadas y lluvias heladas en todo el noreste a través de este viernes. Otra tormenta se desarrollará sobre las Montañas Rocosas y la pista este viernes hasta este fin de semana", dijo el Servicio Meteorológico Nacional a finales de este jueves.

Además, el hielo mezclado con unos pocos centímetros de nieve puede acumularse a través de porciones del norte del estado de Nueva York y el centro y norte de Nueva Inglaterra por la mañana de este viernes, señaló el servicio meteorológico.

En general, la región podría ver nieve, lluvia helada o una mezcla de ambos, con la nieve cayendo rápidamente en algunas áreas, exacerbando las condiciones del camino. En algunas zonas de Nueva Inglaterra, la nieve puede caer a un ritmo de hasta 1 pulgada por hora este viernes por la mañana, aunque se espera que disminuya a lo largo del día.

El pronóstico ha llevado a algunos funcionarios para instar a los residentes a prepararse para la tormenta y estar listo para un viaje potencialmente feo viernes por la mañana.

A winter storm will continue heavy snow and freezing rain across the Northeast through Friday. Another storm will develop over the Rockies and track east Friday into this weekend. Snow is possible from the southern High Plains toward the Northeast with heavy rain for the South. pic.twitter.com/jQB8gLACY2

— National Weather Service (@NWS) January 20, 2023