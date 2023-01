Última hora y noticias de la guerra de Rusia en Ucrania del 21 de enero: Alemania no define el envío de tanques Leopard a Ucrania

Los ministros de Relaciones Exteriores de Estonia, Lituania y Letonia pidieron conjuntamente el sábado a Alemania que proporcione inmediatamente a Ucrania tanques Leopard, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Estonia, Urmas Reinsalu, en un tuit.

“Alemania, como primera potencia europea, tiene una responsabilidad especial en este sentido”, dijo Reinsalu.

We, 🇪🇪 🇱🇻 🇱🇹 Foreign Ministers, call on Germany to provide Leopard tanks to Ukraine now. This is needed to stop Russian aggression, help Ukraine and restore peace in Europe quickly. Germany as the leading European power has special responsibility in this regard.

— Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) January 21, 2023