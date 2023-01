Declaración de impuestos 2022 en EE.UU.: por qué tu devolución podría ser menor

Por qué el tío Sam quiere saber si vendí mi propiedad en el extranjero 5:07

(CNN) -- La temporada oficial de presentación de impuestos comienza el lunes 23 de enero y puede tener algunas sorpresas para tu billetera.



Entonces, ya sea que quieras presentar tu declaración de impuestos federales sobre la renta de 2022 de inmediato o esperar hasta el último minuto, ahora es un buen momento para tener una idea de si le deberás más dinero al IRS o si probablemente obtendrás un reembolso, y si es así, cuánto.

He aquí por qué: las cantidades pueden ser muy diferentes a las del año pasado. Varias exenciones fiscales populares han cambiado desde que presentaste tu declaración de 2021. Y tu situación financiera también puede haber cambiado, por ejemplo, si vendiste algún activo o si te despidieron.

Si resulta que tienes que pagar dinero adicional al IRS y necesitas algo de tiempo para reunir los fondos, "aún puedes presentar tu declaración, pero programa tu pago para el 18 de abril", dijo Kathy Pickering, directora de impuestos de H&R Block. (Si pagas después del 18 de abril, puedes estar sujeto a multas e intereses).

Por qué algunos pueden obtener un reembolso menor

La mayoría de los estadounidenses obtienen un reembolso de impuestos federales todos los años y, para muchos, ese reembolso es una gran ayuda para sus finanzas.

Pero ese beneficio puede ser menor este año, en parte debido a la expiración de algunas mejoras de exención de impuestos que estaban en vigor el año fiscal anterior.

Crédito tributario por hijos: para el año fiscal 2022, los padres pueden reclamar un crédito tributario por hijos máximo de US$2.000 por cada hijo hasta los 16 años si su ingreso bruto ajustado modificado es inferior a US$ 200.000 (US$ 400.000 si presentan una declaración conjunta). Por encima de esos niveles, el crédito comienza a desaparecer.

Y la parte del crédito tratada como reembolsable, lo que significa que se paga incluso si no debes ningún impuesto federal sobre la renta, tiene un tope de US$ 1.500, y solo está disponible para aquellos con ingresos del trabajo de al menos US$ 2.500.

Publican seis años de las declaraciones de impuestos de Trump 3:57

Pero eso está muy por debajo del crédito tributario mejorado por hijos que ya venció y que estaba vigente para 2021. Entre otras cosas, era totalmente reembolsable sin requisitos de ingresos del trabajo, señaló Pickering. Y las mejoras permiten a los padres reclamar un crédito máximo de US$ 3.600 por cada niño menor de 6 años y hasta US$ 3.000 para niños de 6 a 17 años.

Crédito por cuidado de niños y dependientes: el crédito fiscal que los padres que trabajan usan para ayudar a pagar el cuidado de niños o que los declarantes afirman pagar por el cuidado de un dependiente adulto también es notablemente más bajo para el año fiscal 2022. Eso se debe a que el Congreso permitió que expiraran las condiciones de 2021.

En tu declaración de 2022, por ejemplo, podrás reclamar un máximo del 35 % de hasta US$ 3.000 en gastos para una persona, o hasta US$ 6.000 en gastos para dos o más personas. Es un crédito no reembolsable, lo que significa que solo puedes reclamarlo si tiene una obligación tributaria federal sobre la renta que compensar.

Para el año fiscal 2021, por el contrario, el crédito era totalmente reembolsable y valía un máximo del 50 % de hasta US$ 4.000 en gastos para una persona o hasta US$ 16. 000 para dos o más.

Esta es la gran diferencia, dijo Pickering. Este año, si tienes un hijo o dependiente, solo puedes obtener un crédito máximo de US$ 1.050 (US$ 2.100 para dos o más). Por el contrario, el año pasado su crédito habría sido de $4,000 (o $8,000 para dos o más).

Crédito tributario por ingreso del trabajo para personas sin hijos: El EITC, que es un crédito reembolsable, ha sido una forma de ayudar financieramente a los trabajadores de ingresos bajos y moderados (definidos en 2022 como aquellos con ingresos de trabajo de menos de US$ 59.187), y especialmente a los contribuyentes con hijos.

El EITC también está disponible para los trabajadores sin hijos que califiquen en las condiciones. Pero el monto del crédito para alguien en este grupo es de solo US$ 560 para 2022. Eso es casi US$ 1.000 menos que los US$ 1.502 que se les permitió reclamar en 2021 como resultado de una mejora de un año que formaba parte del American Rescue Plan.

Deducciones caritativas: para justificar el desglose de tus deducciones de 2022 que incluyan contribuciones caritativas, estas deberán exceder la deducción estándar de US$ 12.950 para los contribuyentes solteros o US$ 25.900 para los casados que presentan una declaración conjunta.

La mayoría de los contribuyentes no detallan. Eso generalmente significa que las contribuciones caritativas que hicieron durante el año no se informan en sus declaraciones porque se incluyeron en la deducción estándar.

Pero para los años fiscales 2020 y 2021, a los contribuyentes se les permitió tomar lo que se llama una deducción por encima de la línea para contribuciones caritativas de hasta US$ 300 (US$ 600 si es casado que presenta una declaración conjunta) además de la deducción estándar.

Sin embargo, esa deducción por encima de la línea ha expirado.

Pagos por despido: si te despidieron el año pasado y recibiste un pago global por despido, ese dinero estará sujeto a impuestos en 2022. Entonces, si sucedió a fines de año, eso puede llevar tus ingresos de 2022 a un nivel más alto, lo que también sucedería, por ejemplo, si recibes un bono único..

O si recibiste subsidio de desempleo, asegúrate de que el estado retuvo impuestos sobre esos pagos. De lo contrario, eso podría significar que quizás tengas que enviar un cheque al IRS, anotó Pickering.

Formas de aumentar potencialmente tu reembolso o reducir tu factura de impuestos de 2022

El año fiscal 2022 terminó, pero aún puede haber algunas cosas que puedes hacer ahora para aumentar el dinero que recibas del IRS o reducir la cantidad que debes pagar.

Revisa la declaración del año pasado: si bien varias exenciones de impuestos son menos generosas ahora, revisa su declaración de 2021 para asegurarte de haber reclamado todas las ventajas mejoradas para las que eras elegible, dijo Pickering.

Si no las reclamaste, “presenta una declaración enmendada para 2021”, sugirió.

Usa tus pérdidas de capital: si vendiste activos en 2022 con una ganancia, deberás pagar impuestos sobre esa ganancia. A menos de que hayas vendido otros activos con una pérdida igual o mayor en tamaño a su ganancia. Tus pérdidas pueden compensar tus ganancias dólar por dólar. Y si aún te sobran pérdidas después de hacer eso, también puedes aplicarlas contra US$ 3.000 de tu ingreso ordinario para 2022. Cualquier exceso de pérdidas más allá de eso puede usarse en años fiscales futuros.

Si solo registraste pérdidas de capital este año, aún puedes compensar tus ingresos hasta US$ 3.000 y transferir el resto.

Estas reglas de pérdida también se aplican a las pérdidas de criptomoneda.

Hacer una contribución a una cuenta IRA: aún puedes hacer contribuciones en 2022 a una cuenta IRA hasta el 18 de abril de 2023. El límite anual de esas contribuciones es de US$ 6.000 (US$ 7.000 si tienes 50 años o más).

Tus contribuciones pueden ser deducibles si las haces a una cuenta IRA tradicional. Cuánto será deducible depende de dos cosas: si tienes acceso a un plan patrocinado por el empleador en el trabajo y tu ingreso bruto ajustado modificado.

Para obtener la deducción completa, ni tú ni tu cónyuge pueden estar cubiertos por un plan de jubilación en el trabajo. O, si tienes acceso a un plan en el lugar de trabajo, aún puedes tomar la deducción completa si el AGI modificado es de US$ 68.000 o menos (US$ 109.000 o menos si estás casado y presentas una declaración conjunta).

Pero si tienes acceso a un plan y tus ingresos son más altos, las matemáticas son diferentes. Puedes obtener una deducción parcial si tu AGI modificado es superior a US$ 68. 000 pero inferior a US$ 78.000 (superior a US$ 109.000 pero inferior a US$ 129.000 si presentas una declaración conjunta).

Sin embargo, si tus ingresos superan los US$ 78.000 (o US$ 129.000), no puedes acceder a ninguna deducción.

Maximiza las contribuciones de tu cuenta de ahorros para la salud: si ya abriste una cuenta de ahorros para la salud el año pasado y estás cubierto por un plan de salud elegible para HSA, aún puedes hacer tus contribuciones deducibles de 2022 hasta la fecha límite de presentación de impuestos del 18 de abril.

El máximo que puedes aportar es US$ 3.650 para cobertura individual o US$ 7.300 para cobertura familiar. Cualquiera que tuviera 55 años o más a fines de diciembre puede contribuir otros US$ 1.000.