Todo lo que hay que saber sobre el atuendo de Kylie Jenner con una cabeza de león

(CNN) -- No hay nada más feroz que usar un depredador como adorno. Este lunes, Kylie Jenner robó todas las miradas en la pasarela de alta costura de Schiaparelli en París cuando llegó con un vestido sin tirantes de terciopelo negro adornado con la cabeza de tamaño real de un león, un adelanto de la colección de alta costura Primavera-Verano 2023 de la etiqueta que debutó momentos después.



La cabeza de imitación hiperrealista (con una melena cuidadosamente peinada) cubría todo el torso de Jenner. Completó el atuendo con unos zapatos negros de Schiaparelli con dedos en relieve dorado.

Momentos después de tomar asiento, el surrealista accesorio de león de Jenner fue visto de nuevo en la pasarela junto a una serie de otros conjuntos animalistas. Según las notas del desfile, la colección se inspiró en el "Infierno" de Dante y los nueve círculos del infierno, una metáfora de la duda y el tormento creativo que experimentan todos los artistas, escribió el director creativo Daniel Roseberry.

Inspirándose literalmente en las tres bestias que aparecen en el poema del siglo XIV, Roseberry reimaginó el leopardo, el león y la loba en la colección, "representando la lujuria, el orgullo y la avaricia respectivamente". Naomi Campbell lució un abrigo negro de piel sintética con una cabeza de lobo emergiendo del hombro izquierdo, mientras que la modelo canadiense Shalom Harlow llevaba un vestido tubo de leopardo sin tirantes con una rugiente cabeza de felino asomando por el pecho.

Las piezas fueron construidas totalmente a mano con resina de espuma y otros materiales artificiales. A pesar de que Schiaparelli especificó que se trataba de "taxidermia de imitación", el paralelismo visual con la caza de trofeos hace que algunos usuarios de las redes sociales encuentren la colección difícil de apreciar.

Pero para Roseberry, si el atuendo causa terror, está cumpliendo su función. "Inferno, Purgatorio, Paradiso: Uno no puede existir sin el otro", concluye en las notas del desfile. "Es un recordatorio de que no existe el cielo sin el infierno; no existe la alegría sin la tristeza; no existe el éxtasis de la creación sin la tortura de la duda".