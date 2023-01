Los trilobites armados con tridentes podrían ser el ejemplo más antiguo conocido de combate sexual

El propósito del tridente que se bifurca de las cabezas de los trilobites ha intrigado a los investigadores durante mucho tiempo. (Crédito: Madison Mullén)

(CNN) -- Desde las elaboradas astas ramificadas de un ciervo hasta las garras de gran tamaño del cangrejo violinista, el reino animal está lleno de características llamativas que se usan en combate para ayudar a asegurar una pareja.

Un equipo de investigadores anunció la semana pasada que encontró la evidencia más antigua conocida de combate sexual en la forma de un trilobite con cabeza de tridente que se escabulló en el lecho marino hace 400 millones de años.

Los trilobites fueron uno de los primeros artrópodos, el grupo de invertebrados entre los que están insectos, arañas, langostas, cangrejos y otros organismos con exoesqueletos, que tienen cuerpos segmentados y extremidades articuladas. Estas criaturas marinas parecidas a cochinillas surgieron por primera vez hace 521 millones de años y se extinguieron hace 252 millones de años en la extinción masiva que dio paso a los dinosaurios.

Había más de 22.000 especies de trilobites y algunas alcanzaron longitudes de más de 60 centímetros, pero el tipo que llamó la atención del paleontólogo Alan Gishlick era más modesto en tamaño, con alrededor de 2 a 8 centímetros. Gishlick recuerda haber visto especímenes de Walliserops en ferias comerciales de fósiles y estar maravillado por la protuberancia en forma de tridente que se bifurca en las cabezas de los trilobites.

“Ese es el tipo de estructura que tiene que tener una función. No pones tanta energía biológica en algo que no hace nada”, dijo Gishlick, profesor asociado de paleontología en la Universidad Bloomsburg de Pensilvania.

Los investigadores han propuesto varios usos para estas protuberancias bifurcadas, incluida la defensa, la caza y la atracción de parejas.

En un artículo publicado el 17 de enero en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, Gishlick y el coautor Richard Fortey profundizaron en estas hipótesis, descartando el tridente como un medio de defensa o una herramienta de caza basada en cómo el trilobite habría sido capaz de moverla. El tridente no sería de mucha utilidad contra los depredadores que atacan desde arriba o desde atrás, y aunque podría haber sido usado para lanzar presas, el trilobite se quedaría atrapado con su comida fuera de su alcance.

Lo que tenía más sentido para Gishlick y Fortey, un paleontólogo del Museo de Historia Natural de Londres, era que el Walliserops usaba el tridente para luchar entre ellos.

Su pensamiento se vio reforzado por un espécimen inusual de Walliserops con un tridente deformado con cuatro puntas en lugar de las tres habituales. Si el tridente era una parte vital de la supervivencia del día a día, razonaron, entonces, el trilobite probablemente no habría durado mucho con una malformación.

Reforzados con la evidencia del uso del tridente de Walliserops para ganar pareja, los investigadores recurrieron al análogo más cercano que pudieron encontrar en el mundo moderno. “La estructura me recuerda muchísimo a muchos cuernos de escarabajo”, dijo Gishlick.

Los investigadores utilizaron una técnica llamada morfometría geométrica basada en puntos de referencia, que Gishlick describió como un medio para comparar formas complejas de una manera estadísticamente sólida, para analizar la similitud a nivel de superficie de los tridentes de trilobites y los cuernos de los escarabajos rinoceronte. Descubrieron que la forma de los tridentes de trilobites tenía mucho en común con los cuernos de los escarabajos que volteaban a sus compañeros de duelo en un movimiento de "pala", a diferencia de otras especies cuyos cuernos son mejores para esgrimir o agarrar.

Gishlick dijo que cree que, como en el caso de los escarabajos, los tridentes de los trilobites eran “armas sexuales” utilizadas por los machos que luchaban para ganar pareja. “Esta es la estructura más antigua conocida que podemos señalar y decir: 'Sí, estoy bastante seguro de que esta es un arma animal utilizada en la competencia reproductiva'”, dijo.

Además, Gishlick explicó: “Generalmente, los organismos que están involucrados en combates interespecíficos por parejas son altamente dimórficos”—variando en apariencia de un sexo a otro—“porque solo uno hace la competencia, y generalmente en el mundo animal ese es el masculino".

Las características de crecimiento, como grandes cuernos listos para el combate, requieren mucha energía, y las hembras ya tienen que gastar mucha energía para producir huevos.

Si los tridentes de los trilobites son la primera evidencia de armas sexuales, entonces también podrían ser la evidencia más antigua conocida de dimorfismo sexual. Sin embargo, hay un problema con esta hipótesis: los científicos no tienen medios definitivos para saber qué Walliserops son machos y cuáles son hembras, y no se han descubierto Walliserops sin tridente.

Eso podría deberse al sesgo de los coleccionistas de fósiles, quienes, según Gishlick, a menudo dan prioridad a los especímenes más grandes y llamativos, o porque las hembras pueden etiquetarse como especies completamente diferentes. “Esto para mí deja muy claro que es mejor que busques hembras”, dijo Gishlick.

Erin McCullough, profesora asistente de biología en la Universidad de Clark en Massachusetts, dijo que está de acuerdo con la conclusión de los investigadores de que los tridentes de trilobites probablemente se usaron para el combate entre especies. Sin embargo, no está convencida de su argumento de que este era un rasgo que solo poseían los machos.

“En general, si va a haber un rasgo extravagante que se usa para pelear por pareja, por lo general, son los machos los que tienen el rasgo extravagante, pero la biología es divertida porque siempre hay excepciones: las hembras de reno tienen cuernos”, dijo McCullough, que no participó en el estudio (pero cuyos escarabajos analizan Gishlick y Fortey se basaron en su trabajo).

“Si están argumentando que estas son armas masculinas que se usan para acceder a las hembras, habría sido una historia más fuerte para mí si tuvieran evidencia de que las hembras no tienen armas”.

Nota del editor: Kate Golembiewski es una escritora científica independiente con sede en Chicago que se interesa por la zoología, la termodinámica y la muerte. Presenta el programa de entrevistas de comedia "A Scientist Walks Into a Bar".