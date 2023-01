Última hora y noticias sobre el tiroteo en Monterey Park, California: autoridades identifican al sospechoso, que se quitó la vida

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que está monitoreando las consecuencias del tiroteo masivo que dejó 10 personas muertas en Monterey Park, California, “de cerca a medida que se desarrolla”, en un tuit de este domingo por la mañana.

“Jill y yo estamos orando por los muertos y heridos en el tiroteo masivo mortal de anoche en Monterey Park”, dijo el presidente. “Estoy monitoreando esta situación de cerca a medida que se desarrolla, e insto a la comunidad a seguir las instrucciones de los funcionarios locales y las fuerzas del orden público en las próximas horas”.

Jill and I are praying for those killed and injured in last night’s deadly mass shooting in Monterey Park.

I’m monitoring this situation closely as it develops, and urge the community to follow guidance from local officials and law enforcement in the hours ahead.

