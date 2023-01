Half Moon Bay, Monterey Park y Oakland: así fueron los tres tiroteos masivos que sacudieron California en tres días de terror

Aumenta a 11 la cifra de muertos en tiroteo de Monterey Park, California 3:07

(CNN Español) -- Los tiroteos masivos en Estados Unidos no dan tregua. En las últimas horas, California se estremeció con la noticia de al menos tres tiroteos masivos que han dejado varios muertos y heridos, una tragedia que deja en evidencia cada vez más el grave problema de las armas en una nación que se niega a legislar sobre su control.

"Tragedia tras tragedia", dijo el Gobernador de California, Gavin Newsom, sobre uno de los tiroteos masivos que devastó su estado en las últimas horas, y afirmó que la Segunda Enmienda, que les da a los estadounidenses el derecho a portar armas, es un "pacto suicida".

En lo que va del año han ocurrido más tiroteos en Estados Unidos que días contados en el calendario. Según el Archivo de violencia armada, Gun Violence, en los primeros 23 días de 2023 se han registrado 39 tiroteos contando hasta el ocurrido la noche de este lunes en Oakland.

Al igual que CNN, el Archivo de Violencia Armada considera un tiroteo masivo como un incidente en el que al menos cuatro víctimas reciben disparos —ya sean heridos o muertos— sin incluir el atacante.

Este es un recuento de los tres días de terror que ha vivido el estado de California por la violencia armada, que deja devastadas decenas de familias y a una nación de luto por la violencia.

Monterey Park, 11 muertos, 9 heridos

Lo que comenzó como una celebración del año nuevo lunar en Monterey Park, terminó con el luto colectivo de una matanza que dejó al menos 11 muertos y nueve heridos, cuando Huu Can Tran, un hombre de 72 años, entró a un salón de baile y lanzó una andanada de disparos dejando a su paso una carnicería “extensa” y caos mientras la gente huía del edificio con los muertos y heridos aún adentro.

Después, Tran se dirigió hacia otro salón de baile en la vecina Alhambra, pero allí dos personas lo desarmaron y le quitaron una "pistola de asalto semiautomática alimentada con un cargador" que tenía gran capacidad para infligir daño.

El hombre huyó y fue buscado durante todo el día y la noche, hasta que al día siguiente, el domingo, una camioneta en la que se movilizaba fue hallada en el estacionamiento de un centro comercial. La policía se acercó y antes de poder detenerlo, escucharon un disparo desde el interior de la camioneta. Cuando despejaron el área, Tran estaba muerto.

Dentro de la camioneta, los investigadores encontraron “varias pruebas” que vinculan a Tran con los estudios de baile de Monterey Park y Alhambra, y se informó que además llevaba un arma semiautomática Cobray M11 de 9 mm.

Los motivos aún están bajo investigación.

Half Moon Bay — 7 muertos y un herido

El segundo de los tiroteos ocurrió en dos eventos separados en la localidad de Half Moon Bay, una pequeña comunidad costera en el centro de California, que la sheriff del condado de San Mateo, Christina Corpus, calificó de "una tragedia devastadora" y un "indescriptible acto de violencia".

El primer evento ocurrió hacia las 2:22 p.m., hora local, cuando las autoridades recibieron la alerta de un tiroteo en un área no incorporada de San Mateo. Allí fueron halladas cuatro personas muertas. Poco después, otras tres víctimas mortales fueron halladas en otro lugar distinto.

Uno de los tiroteos ocurrió en una granja de setas y otro cerca de una instalación de camiones, aproximadamente a 3,2 kilómetros de la granja, dijo Dave Pine, presidente de la Junta de Supervisores del Condado de San Mateo, en conversación con CNN.

Horas más tarde, las autoridades localizaron a un sospechoso, que identificaron como Chunli Zhao, de 67 años. El hombre, asiáticoestadounidense, fue detenido más de dos horas después del tiroteo, según Corpus. Según dos fuentes con conocimiento de la información, él mismo se entregó en la noche del lunes.

Las autoridades creen que Zhao actuó solo, y Corpus señaló que, hasta este lunes en la noche, no se conocía el motivo y que no existe una amenaza para la comunidad.

Los dueños de la granja de setas dijeron que los asesinatos los dejaron "estremecidos" y que no tienen conocimiento previo del atacante o sus motivos.

“Sin conocimiento previo de este hombre armado o sus motivos, estamos conmocionados y muy ansiosos por obtener más información de las autoridades y sus investigaciones”, dijo Concord Farms en un comunicado a CNN. “Nuestros corazones están con las víctimas, sus familias y la comunidad chino-estadounidense, desde Half Moon Bay hasta Monterey Park”.

En el comunicado, Concord Farms dijo que es una granja de hongos de propiedad y operación familiar que ha estado en su ubicación durante 37 años y agradeció el apoyo de la comunidad a raíz del tiroteo y las rápidas acciones de las fuerzas del orden.

Oakland — 1 muerto, 7 heridos

Cuando el país apenas podía recuperarse de dos tiroteos masivos ocurridos solo horas antes, un tiroteo en Oakland, California, a pocos kilómetros de Half Moon Bay, acaparó la atención de todos cuando se informó que una persona murió y siete más resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en la cuadra 5900 de Macarthur Boulevard, poco después de las 6:00 p.m., hora local.

Cuando los funcionarios llegaron al lugar del tiroteo, encontraron “varios casquillos” de bala pero ninguna víctima, informó la Policía, y según la investigación, los agentes se enteraron de que hubo un tiroteo entre varias personas.

Fueron los hospitales los que empezaron a alertar sobre varios heridos que llegaron por sí mismos para recibir tratamiento y más adelante se reportó de una víctima mortal, que hasta primeras horas del martes no fue identificada.

Las investigaciones continúan.

Otro tiroteo deja dos muertos en Iowa

Los incidentes ocurridos durante tres días de violencia en California no fueron los únicos que estremecieron a Estados Unidos, un país que sufre por la epidemia de violencia armada. Mientras las noticias de California acaparaban la atención de la nación, otro tiroteo mortal sacudía el país.

Este lunes, las autoridades arrestaron a un hombre luego de un tiroteo en un programa educativo para jóvenes en riesgo en Des Moines, Iowa. Dos estudiantes murieron en el tiroteo y el fundador del programa quedó gravemente herido, dijeron las autoridades en un comunicado.

La policía de Des Moines encontró a las víctimas del tiroteo y el presunto atacante fue identificado como Preston Walls, de 18 años, fue acusado de dos cargos de homicidio intencional, intento de homicidio y participación en pandillas criminales, dijo la policía en un comunicado actualizado.

El tiroteo ocurrió después de que el sospechoso, que tenía una pistola de 9 mm con un cargador de municiones extendido, “ingresó a un área común donde se encontraban las tres víctimas”, dijo el comunicado de la policía.

“Walls, y ambas víctimas fallecidas, son pandilleros conocidos, pertenecientes a pandillas opuestas, y la evidencia indica que estos delitos se cometieron como resultado de una disputa entre pandillas en curso”, dijo la policía en un comunicado. La policía de Des Moines no proporcionó más detalles que describan estas acusaciones.

La policía dijo que Walls cortó un monitor de tobillo GPS ordenado por la corte aproximadamente 16 minutos antes del tiroteo.

CNN no ha podido determinar si Walls ha contratado a un asesor legal en este momento.

La policía no identificó a la persona herida, pero el alcalde de Des Moines, Frank Cownie, dijo que se trataba del presidente del programa Starts Right Here y artista de R&B hip hop, Will Holmes, también conocido como “Will Keeps”. La policía dijo que estaba en condición grave.

Holmes “intentó escoltar a Walls fuera del área. Walls se apartó de Holmes, sacó la pistola y comenzó a disparar a las dos víctimas adolescentes. Holmes estaba parado cerca y también recibió un disparo. Walls luego huyó de la escena a pie”, dice el comunicado.

Según el registro de Gun Violence, al 23 de enero de 2023, Estados Unidos registra 1.173 muertes por violencia con armas, más de 2.000 heridos, 92 tiroteos no intencionados y al menos 1.518 suicidios con armas de fuego.

-- Con información de Andi Babineau, Kara Devlin, Elizabeth Wolfe, Seán Federico-O'Murchú, Chris Boyette, Joe Sutton, Theresa Waldrop y Aya Elamroussi de CNN.