Las 5 cosas que debes saber este 24 de enero: Tres tiroteos en tres días sacuden California

Declaración de impuestos 2022 en EE.UU.: por qué tu devolución podría ser menor. La Celac, sin Maduro. Muere el comediante mexicano Polo Polo. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Tres tiroteos en tres días sacuden California

Los tiroteos masivos en California no dan tregua. En las últimas horas el estado se estremeció con la noticia de tres tiroteos masivos que han dejado al menos 18 muertos y varios heridos, una tragedia que deja en evidencia una vez más el grave problema de las armas en una nación que se niega a legislar sobre su control. Este es el recuento de los tiroteos en Monterey Park, Half Moon Bay y Oakland, California.

2. La Celac, sin Maduro

El cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no asistirá a la cumbre de la Celac que se realiza en Argentina, informó en un comunicado el gobierno de Venezuela, por un presunto "plan de agresión" contra la delegación encabezada por Maduro.

3. ¿Por qué no ha nevado en Nueva Inglaterra?

Mientras que en el oeste de Estados Unidos se han acumulado las nevadas de las últimas semanas, en el noreste y Nueva Inglaterra ha ocurrido todo lo contrario. Estamos a más de la mitad del invierno meteorológico, que va de diciembre a febrero, y ciudades como Nueva York, Filadelfia, Baltimore y Washington, aún no han registrado una caída de nieve mensurable, definida como un mínimo de 2,5 mm.

4. Activista de origen hispano muere en Atlanta

La madre de una persona activista que murió por disparos de la policía en Atlanta dijo que se siente enojada e impotente. Belkis Terán, madre de Manuel Esteban Páez, habló con CNN por teléfono desde Panamá este sábado por la noche y expresó su incredulidad en el relato del incidente por parte de las fuerzas del orden.

5. Declaración de impuestos 2022 en EE.UU.

Ya sea que quieras presentar tu declaración de impuestos federales sobre la renta de 2022 de inmediato o esperar hasta el último minuto, ahora es un buen momento para tener una idea de si le deberás más dinero al IRS o si probablemente obtendrás un reembolso, y si es así, cuánto.

A la hora del café

Nominaciones a los premios Razzie 2023: "Blonde" encabeza la lista a lo peor del cine

Las nominaciones para los premios Razzie de 2023 se anunciaron este lunes y fue un buen (o mal) día para "Blonde", "Pinocchio" de Disney y "Morbius".

Muere el comediante mexicano Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, “Polo Polo”, a los 78 años

Nacido en León, Guanajuato, "Polo Polo" saltó a la fama en la década de 1970 como uno de los comediantes más populares de México.

En la serie de The Last of Us, ¿qué son los Luciérnagas y qué es FEDRA?

Si estás siguiendo el caótico camino de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) en la serie The Last of Us, te habrás topado con los términos Luciérnagas y FEDRA, entre otros. ¿Qué son? Aquí la explicación.

Todo lo que hay que saber sobre el atuendo de Kylie Jenner con una cabeza de león

Kylie Jenner robó todas las miradas en la pasarela de alta costura de Schiaparelli en París cuando llegó con un vestido sin tirantes de terciopelo negro adornado con la cabeza de tamaño real de un león

¿Qué país de América Latina tiene la comida más rica? Este es el top 5 de las mejores cocinas latinas, según TasteAtlas

¿Te has preguntado cuáles son los países donde se cocinan los mejores platillos de Latinoamérica? Según el sitio especializado TasteAtlas, México, Perú y Argentina se encuentran entre las primeras naciones de la región con las comidas más exquisitas.

La cifra del día

2.000 millones

Como ha ocurrido con frecuencia a lo largo de su inigualable carrera, James Cameron ha vuelto a hacer historia en el cine este fin de semana. Su esperada secuela "Avatar: The way of water" ha recaudado ya más de US$ 2.000 millones en todo el mundo.

La cita del día

"Realmente no importa lo que estoy haciendo y lo que pasó porque el tamaño no debería importar"

La exestrella del tenis australiano Jelena Dokic contraatacó a los trols en línea que, según ella, la han bombardeado con comentarios negativos sobre su cuerpo en el Abierto de Australia.

Y para terminar...

