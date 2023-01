Exclusivo: encuentran documentos clasificados en la casa de Mike Pence, en Indiana

(CNN) -- Un abogado del Mike Pence descubrió alrededor de una docena de documentos marcados como clasificados en la casa del exvicepresidente en Indiana la semana pasada, y entregó esos registros clasificados al FBI, dijeron a CNN varias fuentes familiarizadas con el asunto.

El FBI y la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia iniciaron una revisión de los documentos y de cómo terminaron en la casa de Pence en Indiana.

Los documentos clasificados fueron descubiertos en la nueva casa de Pence en Carmel, Indiana, por uno de sus abogados a raíz de las revelaciones sobre material clasificado descubierto en la oficina y residencia privada del presidente Joe Biden, dijeron las fuentes. El descubrimiento se produce después de que Pence dijera repetidamente que no tenía ningún documento clasificado en su poder.

Aún no está claro con qué están relacionados los documentos o su nivel de sensibilidad o de clasificación. El equipo de Pence planea notificar sobre el tema al Congreso este martes.

Pence le pidió a su abogado que realizara el registro de su casa por precaución, y el abogado comenzó a revisar cuatro cajas almacenadas en la casa y encontró una pequeña cantidad de documentos con marcas clasificadas, dijeron las fuentes.

El abogado de Pence alertó de inmediato a los Archivos Nacionales, dijeron las fuentes. A su vez, los Archivos informaron al Departamento de Justicia.

Un abogado de Pence le dijo a CNN que el FBI solicitó recoger los documentos con marcas clasificadas esa noche y Pence estuvo de acuerdo. Agentes de la oficina de campo del FBI en Indianápolis recogieron los documentos de la casa de Pence, dijo el abogado.

Este lunes, el equipo legal de Pence llevó las cajas de regreso a la Ciudad de Washington, y las entregó a los Archivos para revisar el resto del material en cumplimiento con la Ley de Registros Presidenciales.

En una carta a los Archivos Nacionales obtenida por CNN, el representante de Pence, Greg Jacob, escribió que una “pequeña cantidad de documentos con marcas clasificadas” fueron empacados y transportados sin darse cuenta con destino a la casa del vicepresidente.

“El vicepresidente Pence desconocía la existencia de documentos confidenciales o clasificados en su residencia personal”, escribió Jacob. “El vicepresidente Pence comprende la gran importancia de proteger la información confidencial y clasificada y está listo y dispuesto a cooperar plenamente con los Archivos Nacionales y cualquier investigación adecuada”.

El material clasificado se almacenó en cajas que primero fueron al hogar temporal de Pence en Virginia antes de ser trasladadas a Indiana, según las fuentes. Las cajas no estaban en un área segura, pero una vez que se descubrieron los documentos clasificados, las fuentes dijeron que se colocaron dentro de una caja fuerte ubicada en la casa.

También fue registrada la oficina de Pence en la ciudad de Washington, dijo el abogado de Pence, y no se descubrió ningún material clasificado u otros documentos cubiertos por la Ley de Registros Presidenciales.

Las noticias sobre Pence llegan cuando los abogados especiales investigan el manejo de documentos clasificados tanto por parte de Biden como del expresidente Donald Trump. Las revelaciones también se producen en medio de especulaciones sobre la posibilidad de que Pence se esté preparando para competir por la nominación republicana a la presidencia en 2024.

Desde que el FBI registró la casa de Trump en Florida en agosto con una orden de registro en busca de material clasificado, Pence dijo que no se quedó ningún material clasificado al dejar el cargo. “No, no que yo sepa”, dijo a The Associated Press en agosto.

En noviembre, ABC News le preguntó a Pence en su casa de Indiana si había tomado algún documento clasificado de la Casa Blanca.

“No lo hice”, respondió Pence.

“Bueno, no habría razón para tener documentos clasificados, particularmente si estuvieran en un área desprotegida”, continuó Pence. “Pero les diré que creo que tiene que haber muchas mejores formas de resolver ese problema que ejecutar una orden de allanamiento en la residencia personal de un expresidente de los Estados Unidos”.

Si bien la oficina de la vicepresidencia de Pence en general hizo un trabajo riguroso mientras dejaba el cargo clasificando y entregando cualquier material clasificado y no clasificado cubierto por la Ley de Registros Presidenciales, estos documentos clasificados parecen haber pasado inadvertidos a través del proceso porque la mayoría de los los materiales se empaquetaron por separado en la residencia del vicepresidente, junto con los documentos personales de Pence, dijeron las fuentes a CNN.

La residencia del vicepresidente en el Observatorio Naval de EE.UU. en Washington tiene una instalación segura para manejar material clasificado junto con otra seguridad, y sería común que los documentos clasificados estuvieran allí para que el vicepresidente los revisara.

Algunas de las cajas se empacaron en la residencia del vicepresidente, mientras que otras llegaron de la Casa Blanca en los últimos días del Gobierno de Trump, incluidas cosas de última hora que no pasaron por el proceso que pasaron el resto de los documentos de Pence.

El descubrimiento de documentos clasificados en la residencia de Pence marca la tercera vez en la historia reciente en la que un presidente o vicepresidente posee de manera inapropiada material clasificado después de dejar el cargo. Tanto Biden como Trump ahora están siendo investigados por abogados especiales separados por su manejo de materiales clasificados.

Fuentes familiarizadas con el proceso dicen que el descubrimiento de documentos clasificados por parte de Pence después de las controversias de Trump y Biden sugeriría un problema más sistémico relacionado con el material clasificado y la Ley de Registros Presidenciales, que requiere que los registros oficiales de la Casa Blanca se entreguen a los Archivos Nacionales al final de un Gobierno.

Este viernes, el FBI registró la residencia de Biden en Wilmington en busca de material clasificado adicional, una búsqueda sin precedentes en la casa de un presidente en ejercicio que arrojó seis artículos adicionales que contenían marcas clasificadas. La búsqueda se realizó después de que los abogados de Biden descubrieran material clasificado en Wilmington luego del descubrimiento inicial de documentos clasificados en la oficina privada de Biden en noviembre.

Los abogados de Biden dicen que están cooperando plenamente con el Departamento de Justicia, tratando de diferenciarse de la investigación sobre Trump.

El FBI obtuvo una orden de allanamiento para registrar el resort Mar-a-Lago de Trump en agosto. Los investigadores federales tomaron esa medida porque creían que Trump no había entregado todo el material clasificado a pesar de una citación y les preocupaba que los registros en Mar-a-Lago se estuvieran moviendo.

La semana pasada, Pence le dijo a Larry Kudlow en una entrevista con Fox Business que recibió el Informe diario del presidente en la residencia del vicepresidente.

“Me levantaba temprano. Iba a la caja fuerte donde mi ayudante militar colocaba esos materiales clasificados. Los sacaba, los revisaba”, dijo Pence. “Recibía una presentación sobre ellos y luego, francamente, la mayoría de las veces, Larry, simplemente los devolvía al archivo en el que los había recibido. El asistente militar reuniría y luego destruiría esos materiales clasificados, lo mismo ocurre con los materiales que recibiría en la Casa Blanca”.