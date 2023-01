Ghislaine Maxwell afirma en una entrevista en la cárcel que la foto del príncipe Andrés con Virginia Giuffre es "falsa"

Claves para comprender el caso de Ghislaine Maxwell 3:23

(CNN) -- Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual de menores, dijo en una serie de entrevistas desde la cárcel que una fotografía de hace décadas del príncipe Andrés con su acusadora de abusos sexuales Virginia Giuffre es "falsa".

La desprestigiada socialité británica cumple actualmente una condena de 20 años en una prisión federal de Estados Unidos por llevar a cabo una trama de años de duración con su confidente Jeffrey Epstein para atraer y abusar sexualmente de niñas menores de edad.

Hablando desde una cárcel de Florida a la cadena británica TalkTV, que emitió un programa especial este lunes por la noche, la mujer de 61 años —que también aparece en la fotografía— dijo que no "cree que ocurriera".

"No creo que sea real ni por un segundo, de hecho, estoy segura de que no lo es. Nunca ha habido un original. No creo que ocurriera y, desde luego, la forma en que se describe habría sido imposible. No recuerdo haber ido a Tramp (discoteca)", declaró Maxwell.

El príncipe Andrés, que es uno de los hermanos menores del rey Carlos III, ha negado enérgicamente la acusación de Giuffre de que se le presentó en el club nocturno Tramp de Londres en 2001 con Maxwell, antes de que Giuffre, que entonces tenía 17 años, fuera supuestamente obligada a realizar actos sexuales con el miembro de la realeza británica.

Giuffre interpuso una demanda civil en un tribunal estadounidense en 2021 contra Andrés, también conocido como el Duque de York, alegando abusos sexuales mientras ella era menor de edad en múltiples ocasiones. Posteriormente, Andrés llegó a un acuerdo extrajudicial por una cifra no revelada sin admitir ningún delito y el caso fue desestimado.

Aun así, las acusaciones contra el miembro de la realeza empañaron gravemente su reputación. Se retiró de sus funciones reales a finales de 2019 y fue despojado de sus títulos militares y patrocinios reales el año pasado.

Maxwell pareció mostrar poco remordimiento hacia las víctimas de Epstein y no ofreció disculpas en las entrevistas emitidas este lunes. En su lugar, dijo que las víctimas deberían "desquitarse con las autoridades que permitieron" que el multimillonario pedófilo muriera en prisión.

Maxwell también declaró a TalkTV que cree que Epstein fue asesinado, una teoría conspirativa de la que no aportó pruebas. Las autoridades dictaminaron que Epstein murió por suicidio en 2019 mientras esperaba el juicio por cargos federales que lo acusaban de abusar sexualmente de niñas menores de edad.

Sobre las víctimas, Maxwell dijo: "Espero que tengan algún cierre a través del proceso judicial que tuvo lugar".

Maxwell reconoció durante la vista de su sentencia el año pasado que había sido condenada en la trama de tráfico sexual, pero no llegó a asumir su responsabilidad. No testificó en su defensa durante el juicio celebrado a finales de 2021, que terminó con su condena por cinco cargos, incluido el de tráfico sexual de menores.