Presentan demanda civil contra Mike Tyson por violación en Nueva York por US$ 5 millones

(CNN) -- Una demanda civil presentada en virtud de la Ley de Sobrevivientes Adultos en Nueva York pide US$ 5 millones de Mike Tyson por la presunta violación a una persona anónima, según la demanda judicial.

La persona anónima que hizo la denuncia afirma que Tyson le quitó los pantalones y la violó violentamente en una limusina después de conocerse en un club bailable de los noventas llamado Septembers, según una declaración jurada presentada en Albany.

El caso se presentó bajo una ley de Nueva York promulgada recientemente que permite a los sobrevivientes adultos de abuso sexual demandar a sus abusadores incluso si el plazo de sus reclamos ha expirado.

En la declaración jurada en la que pide el anonimato, la presunta víctima expone lo que afirma que ocurrió mientras estaba en la limusina de Tyson de camino a recoger a un amigo.

“Tyson inmediatamente comenzó a tocarme e intentó besarme”, dijo la persona.

“Le dije que no varias veces y le pedí que se detuviera, pero siguió atacándome. Luego me quitó los pantalones y me violó violentamente”, dice la declaración jurada.

La persona denunciante dice que continúa sufriendo lesiones físicas, psicológicas y emocionales, entre otras cosas, como resultado del presunto ataque.

El tribunal programó una audiencia el próximo mes para darle a Tyson la oportunidad de objetar la solicitud de los acusadores de continuar con la demanda de forma anónima.

Esta no es la primera vez que Tyson es acusado de conducta sexual inapropiada.

Tyson fue condenado por un jurado de Indiana en 1992 por violar a Desiree Washington, Miss Black America, en una habitación de hotel.

Cumplió tres de los seis años de su sentencia por un cargo de violación y dos cargos de conducta sexual inapropiada.

CNN se ha comunicado con los representantes de Tyson para que hicieran comentarios sobre las acusaciones.

Los abogados de la persona acusadora dijeron que realizaron investigaciones "minuciosas e incrédulas" sobre las acusaciones "y determinaron que son altamente creíbles".

“De hecho, resulta que se han hecho numerosas acusaciones contra el acusado”, escriben los abogados.

La persona acusadora busca permanecer en el anonimato debido a que Tyson es una celebridad.

El caso se presentó en el condado de Albany, donde los abogados dicen que ocurrió el episodio.