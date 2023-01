Última hora y noticias en vivo de la guerra de Rusia en Ucrania del martes 24 de enero

Un general ruso de alto rango que supervisó la retirada de las fuerzas de Moscú de la región de Jersón, en el sur de Ucrania, hace dos meses, ha sido "probablemente" destituido como comandante operativo clave en la guerra, según el Ministerio de Defensa británico.

En una actualización de inteligencia en Twitter, el ministerio británico dijo que el general coronel Mikhail Teplinsky "fue el oficial sobre el terreno a cargo de la retirada relativamente exitosa de Rusia desde el oeste del [río] Dnipro en noviembre de 2022, y ha recibido elogios en Rusia como un comandante capaz y pragmático".

Sigue sin estar claro si Teplinsky conservará su cometido adicional como jefe de las Fuerzas Aerotransportadas de Rusia (VDV), añadió el ministerio británico.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 January 2023

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 24, 2023