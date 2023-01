El núcleo interno de la Tierra podría haber dejado de girar e invertido su dirección, sugiere un estudio

El núcleo de la Tierra se frenó y giraría en sentido contrario, según estudio 1:56

(CNN) -- La rotación del núcleo interno de la Tierra podría haberse detenido e incluso podría invertirse, según sugiere un nuevo estudio.



La Tierra está formada por la corteza, el manto y los núcleos interno y externo. El núcleo interno sólido está situado a unos 5.000 kilómetros por debajo de la corteza terrestre y está separado del manto semisólido por el núcleo externo líquido, lo que permite que el núcleo interno gire a una velocidad distinta de la rotación de la propia Tierra.

Con un radio de poco más de 3.500 km, el núcleo de la Tierra es aproximadamente del tamaño de Marte. Está formado principalmente por hierro y níquel, y contiene aproximadamente un tercio de la masa de la Tierra.

En una investigación publicada este lunes en la revista académica Nature Geoscience, Yi Yang, investigador científico asociado de la Universidad de Beijing, y Xiaodong Song, catedrático de la misma universidad, estudiaron las ondas sísmicas de los terremotos que han atravesado el núcleo interno de la Tierra siguiendo trayectorias similares desde la década de 1960 para deducir a qué velocidad gira el núcleo interno.

El resultado fue inesperado. Desde 2009, los registros sísmicos, que antes cambiaban con el tiempo, apenas mostraban diferencias. Esto, dijeron, sugería que la rotación del núcleo interno se había detenido.

"Mostramos observaciones sorprendentes que indican que el núcleo interno casi ha cesado su rotación en la última década y puede estar experimentando un retroceso", escribieron en el estudio.

"Cuando se observa la década entre 1980 y 1990 se ve un cambio claro, pero cuando se observa de 2010 a 2020 no se ve mucho cambio", añadió Song.

El giro del núcleo interno está impulsado por el campo magnético generado en el núcleo externo y equilibrado por los efectos gravitatorios del manto. Saber cómo gira el núcleo interno podría arrojar luz sobre cómo interactúan estas capas y otros procesos en las profundidades de la Tierra.

Sin embargo, la velocidad de esta rotación, y su variación, es objeto de debate, afirma Hrvoje Tkalcic, geofísico de la Universidad Nacional de Australia, que no participó en el estudio.

"El núcleo interno no se detiene por completo", afirmó. El hallazgo del estudio, dijo, "significa que el núcleo interno está ahora más sincronizado con el resto del planeta que hace una década, cuando giraba un poco más rápido".

"No está ocurriendo nada cataclísmico", añadió.

Song y Yang sostienen que, según sus cálculos, un pequeño desequilibrio en las fuerzas electromagnéticas y gravitatorias podría desacelerar e incluso invertir la rotación del núcleo interno. Creen que esto forma parte de un ciclo de siete décadas, y que el punto de inflexión anterior al que detectaron en sus datos en torno a 2009/2010 se produjo a principios de la década de 1970.

Tkalcic, autor del libro "The Earth's Inner Core: Revealed by Observational Seismology", afirmó que "el análisis de datos del estudio es sólido". Sin embargo, las conclusiones del estudio "deben tomarse con cautela", ya que "se necesitan más datos y métodos innovadores para arrojar luz sobre este interesante problema".

Song y Yang coincidieron en la necesidad de seguir investigando.

Estudio del centro de la Tierra

Tkalcic, que dedica un capítulo entero de su libro a la rotación del núcleo interno, sugirió que el ciclo del núcleo interno tiene una duración de 20 o 30 años, en lugar de los 70 propuestos en el último estudio. Explicó por qué se producen esas variaciones y por qué resulta tan difícil comprender lo que ocurre en las zonas más internas del planeta.

"Los objetos de nuestros estudios están enterrados a miles de kilómetros bajo nuestros pies", dijo.

"Utilizamos métodos de inferencia geofísica para inferir las propiedades internas de la Tierra, y hay que actuar con cautela hasta que los hallazgos multidisciplinares confirmen nuestras hipótesis y marcos conceptuales", explicó

"Se puede pensar en los sismólogos como en los médicos que estudian los órganos internos del cuerpo de los pacientes utilizando equipos imperfectos o limitados. Así que, a pesar de los avances, nuestra imagen del interior de la Tierra sigue siendo borrosa, y todavía estamos en la fase de descubrimiento".