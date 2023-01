Chelsea Handler dijo que "no sabía" que estaba tomando Ozempic

Estudio: Medicamento para diabetes combate el sobrepeso 0:49

(CNN) -- Recientemente se ha hablado mucho sobre las celebridades que usan Ozempic, un medicamento utilizado en el tratamiento de la diabetes tipo 2, para perder peso.

Chelsea Handler ahora comparte que ella era una de esas celebridades, aunque inicialmente no lo sabía.

Durante una conversación reciente en el podcast "Call Her Daddy", Handler dijo que su "médico antienvejecimiento simplemente se lo da a cualquiera".

“Ni siquiera sabía que estaba en eso”, recordó Handler. "Ella dijo: 'Si alguna vez quieres bajar cinco libras, esto es bueno'".

Ozempic es uno de los medicamentos que ha ganado popularidad a través de las redes sociales como efectivo para perder peso rápidamente. Pero eso ha dado lugar a quejas de que está causando escasez para quienes lo necesitan como parte de su tratamiento para la diabetes tipo 2.

Handler dijo durante el podcast que se inyectó la droga después de regresar de unas vacaciones en España. Días después, fue a almorzar con una amiga que no planeaba comer ya que actualmente estaba tomando Ozempic.

“Y yo estaba como, 'yo también tengo un poco de náuseas’, pero acababa de regresar de España y tenía un desfase de horario”, recordó Handler.

Dijo que cuando su amiga le preguntó si estaba segura de que no estaba tomando Ozempic, Handler le dijo que no, que estaba tomando semaglutida.

Luego, su amiga le dijo que semaglutida era el mismo medicamento que Ozempic, dijo Handler, y agregó que ya no lo toma porque cree que es "irresponsable" hacerlo.

“Soy una consumidora de fármacos irresponsable, pero no voy a tomar un medicamento para la diabetes”, dijo Handler. “Lo intenté y no voy a hacer eso. Eso no es para mí."