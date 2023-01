Blake Lively y Justin Baldoni protagonizarán la película "It Ends With Us"

Taylor Swift deja que una famosa amiga suya la dirija 1:13

(CNN) -- La comunidad de BookTok está que salta de alegría con la noticia de que Blake Lively y Justin Baldoni protagonizarán una película basada en la novela romántica "It Ends With Us".



La autora del libro, Colleen Hoover, hizo el anuncio en su cuenta verificada de Instagram este jueves.

Comenzó compartiendo imágenes de la casa de su infancia en la que dice que vivió después de que su madre sacara a su familia de "una situación aterradora".

Dio las gracias a su madre y dijo emocionada: "El hecho de que ahora estemos hablando de una película hecha a partir de un libro que fue vagamente inspirado por mi madre es agridulce".

"De todos modos, no quería que esto se convirtiera en un festival de lágrimas. Nuestra Lily va a ser interpretada por Blake Lively", dijo Hoover. "Blake Lively. Es la Lily de mis sueños".

En cuanto a Baldoni, dijo: "Inmediatamente quise que fuera Ryle".

"Simplemente pensé que tenía lo que se necesita para interpretar a ese personaje", dijo. "La buena noticia es que va a ser Ryle. Así que tenemos a nuestro Ryle y a nuestra Lily".

"Creo que Justin Baldoni y Blake Lively tienen lo que se necesita para dar vida a estos personajes", añadió, además de expresar lo emocionada que está por la película.

Baldoni compartió el video de Hoover en su cuenta de Instagram, escribiendo en el pie de foto: "Allá vamos".

Según Deadline, la película contará la historia de Lily, una graduada universitaria que conoce y se enamora de un hombre llamado Ryle solo para ver su romance amenazado cuando alguien de su pasado entra en escena.