Revelan el video de la agresión a Paul Pelosi en California

Se ve cinta policial frente a la casa de los Pelosi el 28 de octubre de 2022, en San Francisco, California. Crédito: Justin Sullivan/Getty Images

(CNN) -- La Corte Suprema de San Francisco publicó este viernes el video y el audio grabados durante el ataque a Paul Pelosi, esposo de la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, el año pasado en California. El material incluye imágenes de las cámaras corporales de policías que muestran el momento del ataque y la entrevista policial del presunto agresor en la que habría admitido que quería tomar como rehén a Nancy Pelosi.



Los archivo de audio y video se divulgaron después de que un tribunal de California dictaminara que la fiscalía del distrito debía hacer público el material.

Uno de los videos muestra la grabación de la cámara corporal de los agentes que llegaron a la casa de Pelosi el 28 de octubre de 2022, cuando ocurrió el ataque. La grabación registró el caos del momento en el que el presunto agresor David DePape atacó a Paul Pelosi.

En el video, tanto Paul Pelosi como DePape parecen tener una mano en el martillo y DePape está sujetando el brazo de Pelosi cuando los agentes abren la puerta.

"Suelta el martillo", dice el agente.

"Eh, no", responde DePape.

Entonces, DePape arrebata el martillo de la mano de Pelosi y se abalanza sobre él. Los agentes entraron corriendo en la casa, sometieron a DePape y lo esposaron.

CNN obtuvo el CD que contiene los archivos que divulgó el tribunal. Además de las imágenes de la cámara corporal, hay archivos del audio de las entrevistas de DePape con la policía, la llamada al 911 que Paul Pelosi hizo mientras DePape estaba en la casa y el video de vigilancia de la casa, dijo anteriormente el tribunal.

En el audio de la llamada al 911, Pelosi parecía intentar decirle sutilmente a la operadora que estaba en peligro mientras DePape escuchaba. CNN reportó previamente que Pelosi hizo la llamada cuando entró en su cuarto de baño, donde estaba cargando su teléfono celular.

"Hay un caballero aquí esperando a que vuelva mi esposa, Nancy Pelosi. Está esperando a que vuelva, pero ella no va a venir en días, así que supongo que tendremos que esperar", le dijo Pelosi a la operadora.

"Cree que todo va bien. Tengo un problema, pero él cree que todo va bien", dijo Pelosi en otro momento de la grabación de 2 minutos y 56 segundos.

La despachadora preguntó a Pelosi si sabía quién era el hombre, y Pelosi dijo que no. "Me dice que cuelgue el teléfono y haga lo que me dice", dijo Pelosi.

"¿Quién es David?", preguntó la operadora.

"No lo sé", dijo Pelosi.

DePape intervino entonces en la llamada. "Soy amigo suyo", dijo.

"Dice que es un amigo. Pero como he dicho..." dijo Pelosi.

"¿Pero no sabe quién es?", respondió la despachadora.

"No, señora", dijo Pelosi.

En las imágenes de vigilancia, se ve a DePape irrumpiendo en la casa de Pelosi. La escena quedó captado una cámara de seguridad de la Policía del Capitolio de EE.UU. instalada en la residencia de Pelosi en San Francisco.

Los abogados de DePape se opusieron a la divulgación del video

Los videos se exhibieron en una audiencia judicial preliminar. La decisión del tribunal de hacer público el material se produjo a raíz de una moción de una coalición de organizaciones de noticias, incluido CNN, que argumentaban que las circunstancias que rodearon el ataque la residencia de la entonces presidenta de la Cámara exigían transparencia.

Los abogados de DePape se opusieron a la publicación de las grabaciones de audio y video, bajo el argumento de que "dañaría irreparablemente" su derecho a un juicio justo. DePape se declaró inocente a una serie de delitos estatales y federales relacionados con el ataque, entre ellos agresión e intento de asesinato.

Pelosi fue atacado violentamente con un martillo en la casa que tiene junto a Nancy Pelosi el año pasado por un agresor que buscaba a la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, según consta en documentos judiciales. Un suceso que en última instancia impulsó la decisión de Nancy Pelosi de retirarse del liderazgo demócrata en la Cámara de Representantes.

Los documentos judiciales revelan que DePape habría despertado a Paul Pelosi poco después de las 2 de la madrugada, portando un gran martillo y varias bridas blancas, y le habría preguntado: "¿Dónde está Nancy? ¿Dónde está Nancy?" A continuación, amenazó con atar a Paul Pelosi y le impidió escapar en ascensor, según los documentos. DePape le dijo más tarde: "Puedo acabar contigo".

Tras el ataque, Paul Pelosi fue operado "para reparar una fractura de cráneo y heridas graves en el brazo derecho y las manos", dijo un portavoz de Nancy Pelosi en un comunicado. Este jueves, Nancy Pelosi dijo que la recuperación de su marido era "un día a la vez". Horas después aseguró que no ha escuchado la llamada al 911 ni ha escuchado la confesión de DePape. Añadió que tampoco ha visto el video de la irrupción de DePape. "No tengo absolutamente ninguna intención de ver el ataque mortal a la vida de mi esposo. No haré más declaraciones sobre este caso a medida que avanza, excepto para agradecer nuevamente a las personas e informarles sobre el progreso de Paul. Eso será lo último que diré sobre el caso"

-- Kevin Flower, Jessica Dean y Taylor Romine contribuyeron con este reportaje.